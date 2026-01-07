חוזר הביתה: אחמד עאבד מצטרף למכבי אחי נצרת

אחרי שלושה משחקים בלבד במדי הפועל עכו, מהליגה הלאומית, אחמד עאבד, החלוץ בן ה-35, יורד לראשונה בקריירה שלו לליגה א', למכבי אחי נצרת, המקום בו חלום הכדורגל שלו התחיל והתפתח עד לכדי אליפות ליגת העל, גביע המדינה, גביע הטוטו ואלוף האלופים עם הפועל קריית שמונה וכך גם גביע הטוטו בלאומית יחד עם הפועל תל אביב ועירוני טבריה.

רק אתמול (שלישי), במסגרת המחזור ה-14 בליגה א' צפון, מכבי אחי נצרת נפרדה ב-0:0 עם הפועל בית שאן מחלקו התחתון של הטבלה. כבר שבועיים שמכבי אחי נצרת ועלאא סאיג, המאמן, מחזרים אחר החלוץ שגדל במועדון. בקרוב מאוד צפוי לעבור בבקרה התקציבית ולהירשם רשמית כשחקן מן המניין בסגל, לקראת משחק הקבוצה בשבת (עילוט, 14:30) מול בני מוסמוס.

ב-31 בדצמבר 2008 ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים של מכבי אחי נצרת, שם גדל והתחנך. מאז, קצת יותר מ-17 שנים שאחמד עאבד משחק כדורגל ולראשונה, כאמור, יחבור לקבוצה מליגה א', הרי שזו קבוצת האם שלו, אותה מכיר היטב. בשנת 2016 רשם הופעת בכורה בנבחרת ישראל, במסגרת מוקדמות מונדיאל 2018. שנתיים לאחר מכן, ניסה מזלו מעבר לים, בטורקיה.

הקבוצות בהן שיחק אחמד עאבד הן מכבי אחי נצרת, הפועל קריית שמונה, גירסונספור (טורקיה), הפועל תל אביב, מכבי בני ריינה, עירוני טבריה והפועל עכו. למעלה מ-420 הופעות מאחוריו, כשמרביתן היו בליגת העל ובליגה הלאומית. מעבר לכך, התכבד בלמעלה מ-60 שערים בכל המסגרות כשכעת מגיע לטרוף את הקלפים בליגה א' צפון והוביל את אחי נצרת לליגה הלאומית.