רבע 4, 01:59: וורוצלאב - הפועל י-ם 113:69

ארבעה ימים אחרי הניצחון הגדול והיוקרתי על הפועל תל אביב בליגה, הפועל חוזרת בשעה זו לבמה האירופית וממשיכה את מסעה ביורוקאפ. החבורה של יונתן אלון מתארחת בפולין אצל שלאסק וורוצלאב, במטרה לשמור על המומנטום האדיר ולהאריך את רצף הניצחונות האירופי לעשרה ברציפות.

זה היה שבוע כמעט מושלם עבור האדומים מהבירה, שבוע ששידר הצהרת כוונות ברורה. הוא נפתח בניצחון ביתי לא מרשים במיוחד על רעננה, אך במהרה התברר שמדובר רק בחימום. ברביעי שעבר הקבוצה מהבירה גברה על מנרסה ובשבת ניצחה את הפועל ת”א של דימיטריס איטודיס וסיפקה הצהרת כוונות שלא משתמעת לשני פנים.

המפגש הקודם מול שלאסק וורוצלאב סימן למעשה את נקודת המפנה של העונה האירופית של ירושלים. האדומים הגיעו אז למשחק ה״בית״ בבלגרד אחרי שני הפסדים רצופים למנרסה ולצדביטה, כשהאווירה סביב הקבוצה רחוקה מלהיות אידאלית, אך ריצת 8:35 (!) שברה את המשחק והובילה לניצחון חד משמעי 69:86.

זה היה ערב גדול של רועי הובר, של יובל זוסמן, וכמובן של ג’ארד הארפר, כשמאז אותו ערב הפועל ירושלים פשוט לא עוצרת ביורוקאפ. תשעה ניצחונות רצופים כבר נרשמו, והערב בפולין כולם יודעים מה היעד: להפוך את זה לעשרה ולשפר את סיכוייה להגשים את מטרת העל לשחק ביורוליג בעונה הבאה.

רבע ראשון: 22:32 להפועל ירושלים

חמישיית וורוצלאב: אנג’ל נונייז, יאקוב אוברניאק, אנדרה גריי, ג’ארד קולמן ג’ונס ויאקוב ניזיול.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד האפרר, אוסטין וויילי, נמרוד לוי, יובל זוסמן וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

# 05:00 – 10:00: האדומים פתחו את ההתמודדות עם שלשה של נמרוד לוי וריצת 2:10 שנתנה להם יתרון דו ספרתי נוח. ג’ארד הארפר היה חד מאוד עם 8 נקודות שנתנו ליונתן אלון הרבה נחת.

יובל זוסמן צולף שלשה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

ג'סטין סמית' מתעופף (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: קשיוס ווינסטון עלה לוהט מהספסל ובעזרת שתי שלשות ואנד וואן דאג לשמור את הפולנים רחוק מהפועל ירושלים. החבורה של יונתן אלון המשיכה ללהוט מחוץ לקשת כשגם אייזיאה מובלי הצטרף לחגיגה.

ג'ארד הארפר זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רועי הובר זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שני: 42:64 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: האדומים מהבירה לא הורידו רגל מהגז וחזרו חדים מההפסקה בין הרבעים. ההפרש טיפס כבר ל-17 כשוורוצלאב לא הצליחה להתמודד עם הירושלמים בצד ההגנתי, כשגם בהתקפה הם לא הצליחו למצוא את עצמם.

אוסטין ויילי זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

אנתוני לאמב ושחקני הפועל ירשולים מרוצים (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: אנתוני לאמב נכנס לעניינים עם שתי שלשות רצופות וגם החלק הזה של הרבע נותר ללא שינוי, כשהירושלמים ממשיכים לשייט כל בדרך ליתרון שהגיע בשיאו ל-28 נקודות. ריצה של הפולנים בסוף החצי הראשון קיזזה מעט את ההפרש.

קשיוס ווינסטון מדבר עם יונתן אלון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שלישי: 64:95 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: הפולנים חזרו טוב יותר מההפסקה והצליחו לתת פייט לירושלמים שהורידו רגל מהגז, אבל השלשות של האדומים מהבירה דאגו להשאיר את ההפרש מעל ל-20 נקודות ולא נתנו למארחת לחזור.

אנתוני לאמב שומר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

ג'סטין סמית' עולה לפלווטר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: המגמה נמשכה והפועל ירושלים המשיכה לשייט. הארפר חזר לפרקט לאחר הפתיחה הטובה שלו, והאדומים לא מרחמים לא יריבתם ובשיא עלו ליתרון של 33 נקודות.

רבע רביעי

# 05:00 – 10:00: עוד רבע התחיל לו, אבל לא הרבה השתנה. 10 הדקות האחרונות הפכו לגארבג’ טיים אחד גדול כשהפועל ירושלים שומרת על היתרון שהגיע ל-40 נקודות, פשוט בלתי נתפס.