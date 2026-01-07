הרכבים וציונים



שער מוקדם של קיליאן אמבפה נמחק כלא היה בזכות מחצית מסחררת של ברצלונה בדרך לניצחון 2:5 על ריאל מדריד. זה מה שקרה בגמר הסופר קאפ הספרדי בשנה שעברה ובשעה זו הקטלונים פותחים במסע להגנה על התואר הראשון של 2026 כשהם פוגשים בחצי הגמר של המפעל את אתלטיק בילבאו.

גם בעונה שעברה בארסה החלה את דרכה בסופר קאפ במפגש עם בילבאו. אז זה הסתיים עם שערים של גאבי ולאמין ימאל בניצחון 0:2, לפני החמישייה בגמר. כעת, הבלאוגרנה רוצים להמשיך במומנטום עם ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות.

בארסה פתחה את השנה האזרחית החדשה עם 0:2 על אספניול בדרבי, למרות שלא הייתה בשיאה. דני אולמו ורוברט לבנדובסקי כבשו שערים מאוחרים מבישולים של פרמין לופס המחליף, והפעם האנזי פליק רוצה לראות גם יכולת משופרת.

מנגד, בילבאו מגיעה למשחק אחרי שפתחה את השנה החדשה ב-1:1 מול אוססונה. עם ארנסטו ואלוורדה שאימן בעבר את בארסה, הבאסקים מקווים לחולל הפתעה גדולה ולעלות לגמר, שם היריבה תהיה המנצחת בדרבי מחר בין ריאל מדריד לאתלטיקו.