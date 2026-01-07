יום רביעי, 07.01.2026 שעה 16:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

טוריאל, קוקו והתוכנית לשאר החלון: ברדה מדבר

מאמן הפועל ת"א לפני הפועל חיפה: "חושבים איך לייצר תחרותיות ואינטנסיביות, המטרה - סיבוב שני טוב מהראשון". צור: "שומעים את הרחשים לגבי הדרבי"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

הפועל תל אביב רוצה להגיע לדרבי הגדול מול מכבי ת”א בגביע המדינה במצב רוח טוב. בשביל זה האדומים יצטרכו לנצח את הפועל חיפה ביום שבת ב-17:30 באצטדיון סמי עופר בליגת העל אחרי ה-0:1 על מ.ס אשדוד במחזור הקודם. היום (רביעי) המאמן אליניב ברדה דיבר לצד אסף צור במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

אליניב ברדה אמר לקראת המשחק: “אנחנו מגיעים בסגל די חסר, אבל לא מסתכלים על זה. לא משתמשים בזה כתירוץ או כמשהו שבעקבותיו נרצה לדבר אחרי המשחק, אלא להיפך. זה נותן מוטיבציה ושחקנים שמקבלים הזדמנויות עושים את זה טוב ומוכיחים שהם ראויים. מקווה שסתיו טוריאל יערוך אימון או שניים לפני המשחק ואז נקבל החלטה, אין מה לחדש לגבי השאר”.

מה אתה יכול להגיד על צירופו של מרקוס קוקו?
“רצינו את קוקו בקיץ, שחקן שיכול לשחק בכמה עמדות, מאוד מגוון ויכול להוסיף לנו מאוד. כשהתחילה המלחמה עם איראן הדברים הפכו לקשים, עכשיו נוצרה הזדמנות שאפשר היה להביא אותו ואני שמח שהצלחנו, נקווה שיגיע מהר ויתאמן עם שאר השחקנים עד שיוכל לשחק”.

מרקוס קוקו (IMAGO)מרקוס קוקו (IMAGO)

ספר על ההכנות להפועל חיפה.
“גם בבלומפילד היה לנו קשה נגד הפועל חיפה, קבוצה עיקשת ומסודרת, יהיה משחק קשה, אולי יש להם תקופה פחות טובה ותוצאות פחות טובות, אבל אסור להסתכל על זה. אנחנו רוצים לנצח בחוץ, משהו שפחות עשינו בסיבוב הראשון”.

למה לדעתך אין העונה תוצאות טובות בחוץ?
“אם היה פתרון קסם הייתי משתמש בו מיד, עובדים על זה ומדברים על זה, אני חושב שנעשה את זה. מקווה שכל הסגל יהיה זמין, ושלא יהיו עוד הפתעות באימונים שנותרו”.

הפועל באזור מקומות 3-4-5, יש כבר הצבת מטרות?
”אנחנו בתחילת הסיבוב השני, רוצים להציב לסיים הכי גבוה שאפשר ולעשות סיבוב שני יותר טוב מהראשון. אם ניכנס לפלייאוף בצורה טובה אז נוכל לדבר יותר על מטרות”.

שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)שחקני הפועל תל אביב (שחר גרוס)

ב-3 השבועות הקרובים יש דרבי ומשחק מול ב”ש, מה המטרה לשבועות האלה?
”כרגע ניצחון על הפועל חיפה, לא יכול להסתכל יותר מדי קדימה, בטח בחודש של הרבה משחקים ונצטרך לעבור מכשול מכשול”.

מה עוד המטרות שלך בחלון הזה?
”חושבים איך לייצר תחרות ואינטנסיביות בקבוצה, נרצה לחזק את החלק הקדמי. לא יודע לומר אם נשלים את המכסה של 8 זרים”.

אסף צור הוסיף: “מודעים לבעיה, באמת רוצים לשפר את המאזן בחוץ שיהיה כמו בבית, אנחנו מסוגלים בזה, באים במטרה לנצח בכל מגרש”.

אסף צור (רדאד גאסף צור (רדאד ג'בארה)

הרבה שחקנים מתחלפים בגלל פציעות, איך זה להתמודד בהרכב שונה בכל משחק?
”זה חלק מהמקצוע, במיוחד במועדונים גדולים, בונים סגלים רחבים, במהלך העונה אתה חווה פציעות והרחקות ודברים בלתי צפויים, צריך לדעת להתמודד עם זה”.

מה ייחשב להצלחה מבחינתך החודש וכמה הדרבי יושב במחשבות?
”כל מי שבמועדון שומע את הרחשים מסביב וכמה הדרבי חשוב לאוהדים, כמו שהמאמן אמר אנחנו מרוכזים בשבת, יש משחק חשוב, רוצים לנצח ולשפר את המאזן בחוץ”.

ברמה האישית יש לך מטרה?
”המטרה שלי היא לנצח, כמו כל שחקן, והמטרה השנייה היא לעזור לקבוצה לשמור על שער נקי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */