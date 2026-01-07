יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

עופרי ארד נפרד מקייראט: הקבוצה של הלב שלי

הליגיונר סיים חוזה במועדון מאלמטי ונפרד בפוסט מרגש: "הבאנו רגעים מיוחדים, נתתי כל מה שהיה לי בכל פעם שעליתי למגרש. הקהל גרם לי להרגיש מיוחד"

|
עופרי ארד (עמרי שטיין)
עופרי ארד (עמרי שטיין)

עופרי ארד סיים את החוזה שלו בקייראט והעלה היום (רביעי) פוסט מרגש ובו נפרד מהקבוצה, תוך שהוא מודה למאמן ולאוהדים ומציין את שלל ההישגים שלו. כעת יחפש ארד קבוצה חדשה, כשהוא זמין כשחקן חופשי ויכול לחתום בכל קבוצה שירצה

ארד כתב: “אוהדי קייראט היקרים. קשה לי מאוד להיפרד מהקבוצה של הלב שלי, מהעיר אלמטי המדהימה, מכל החברים שלי שם, ובעיקר מהאוהדים שגרמו לי להרגיש מיוחד, אהוב ומוערך. לפני שלוש שנים הגעתי לכאן, ויחד עם הצוות המקצועי וההנהלה הצבנו לעצמנו מטרה אחת ברורה: לקחת את המועדון הזה ולהחזיר אותו למקום שבו הוא באמת שייך”.

“בהתחלה זה לא היה קל, כמו כל תהליך אמיתי, אבל הייתי שם עם אמונה מלאה שהמועדון הזה יכול להגיע הכי רחוק שאפשר. לשמחתי, כבר בעונה השנייה זכינו באליפות, ובעונה השלישית הכול התפוצץ: זכינו בשני תארים, העפלנו לליגת האלופות, שיחקנו במקומות הגדולים ביותר והבאנו רגעים מיוחדים לאלמטי. הייתה לי הזכות להגיע למעמד שבו אפילו זכיתי לענוד את סרט הקפטן ולייצג את המועדון שאני כל כך אוהב, ואת כל האנשים שנמצאים בלב שלי”, הוסיף.

עופרי ארד (IMAGO)עופרי ארד (IMAGO)

“חשוב לי שתדעו שנתתי את כל מה שהיה לי בכל פעם שעליתי על המגרש. גם כשהייתי חולה או פצוע, תמיד שיחקתי ונתתי את המקסימום. אני מרגיש גם קצת עצוב וגם קצת שמח. עצוב, כי אני עוזב מקום שהיה הבית שלי במשך שלוש שנים, ויישאר הבית שלי לכל החיים. שמח, כי אני יודע שאני עוזב את המועדון במצב טוב, בדיוק כפי שקיוויתי לפני שלוש שנים”, ציין ארד.

“תודה ענקית לשחקנים שהיו איתי במסע הזה, לחברים שלנו שם שעמדו לצידנו בכל רגע, בכל חג ובכל הצלחה והיו המשפחה שלנו שם, ולכל אנשי המועדון, תודה על הכל. ולבסוף, תודה גדולה במיוחד לקיריל. הוא היה שם כשהמועדון עבר תקופות קשות מאוד ועשה כל שביכולתו כדי לעזור לו לקום מחדש. הוא זה שהביא אותי לכאן והאמין בי. ניהלנו כל כך הרבה שיחות נפלאות על המועדון ועל המשפחות שלנו. היית מאמן מצוין, אבל אדם עוד יותר טוב, ואני אשא אותך בלב שלי לעד”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */