עופרי ארד נפרד מקייראט: הקבוצה של הלב שלי

עופרי ארד סיים את החוזה שלו בקייראט והעלה היום (רביעי) פוסט מרגש ובו נפרד מהקבוצה, תוך שהוא מודה למאמן ולאוהדים ומציין את שלל ההישגים שלו. כעת יחפש ארד קבוצה חדשה, כשהוא זמין כשחקן חופשי ויכול לחתום בכל קבוצה שירצה

ארד כתב: “אוהדי קייראט היקרים. קשה לי מאוד להיפרד מהקבוצה של הלב שלי, מהעיר אלמטי המדהימה, מכל החברים שלי שם, ובעיקר מהאוהדים שגרמו לי להרגיש מיוחד, אהוב ומוערך. לפני שלוש שנים הגעתי לכאן, ויחד עם הצוות המקצועי וההנהלה הצבנו לעצמנו מטרה אחת ברורה: לקחת את המועדון הזה ולהחזיר אותו למקום שבו הוא באמת שייך”.

“בהתחלה זה לא היה קל, כמו כל תהליך אמיתי, אבל הייתי שם עם אמונה מלאה שהמועדון הזה יכול להגיע הכי רחוק שאפשר. לשמחתי, כבר בעונה השנייה זכינו באליפות, ובעונה השלישית הכול התפוצץ: זכינו בשני תארים, העפלנו לליגת האלופות, שיחקנו במקומות הגדולים ביותר והבאנו רגעים מיוחדים לאלמטי. הייתה לי הזכות להגיע למעמד שבו אפילו זכיתי לענוד את סרט הקפטן ולייצג את המועדון שאני כל כך אוהב, ואת כל האנשים שנמצאים בלב שלי”, הוסיף.

עופרי ארד (IMAGO)

“חשוב לי שתדעו שנתתי את כל מה שהיה לי בכל פעם שעליתי על המגרש. גם כשהייתי חולה או פצוע, תמיד שיחקתי ונתתי את המקסימום. אני מרגיש גם קצת עצוב וגם קצת שמח. עצוב, כי אני עוזב מקום שהיה הבית שלי במשך שלוש שנים, ויישאר הבית שלי לכל החיים. שמח, כי אני יודע שאני עוזב את המועדון במצב טוב, בדיוק כפי שקיוויתי לפני שלוש שנים”, ציין ארד.

“תודה ענקית לשחקנים שהיו איתי במסע הזה, לחברים שלנו שם שעמדו לצידנו בכל רגע, בכל חג ובכל הצלחה והיו המשפחה שלנו שם, ולכל אנשי המועדון, תודה על הכל. ולבסוף, תודה גדולה במיוחד לקיריל. הוא היה שם כשהמועדון עבר תקופות קשות מאוד ועשה כל שביכולתו כדי לעזור לו לקום מחדש. הוא זה שהביא אותי לכאן והאמין בי. ניהלנו כל כך הרבה שיחות נפלאות על המועדון ועל המשפחות שלנו. היית מאמן מצוין, אבל אדם עוד יותר טוב, ואני אשא אותך בלב שלי לעד”, סיכם.