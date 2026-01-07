יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:14
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

"פסק דין בעל משמעויות עבור כלל המועדונים"

עו"ד רועי רוזן שייצג את בני יהודה הגיב לכך שהיא לא צריכה לשלם לזובאס גמול על עבודה ביום שבת, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: "מתיישב עם ההיגיון"

|
אמיליוס זובאס (נעם מורנו)
אמיליוס זובאס (נעם מורנו)

אחרי שבית הדין האזורי לעבודה קבע כי דני עמוס ואמיליוס זובאס זכאים בין היתר לגמול עבודה ביום המנוחה השבועי מתקופתם במכבי נתניה ובבני יהודה, בית הדין הארצי הפך את ההחלטה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. נקבע כי הקבוצות אינן חייבות לשלם לשניים עבור עבודה ביום המנוחה השבועי.

עו״ד רועי רוזן שמייצג את בני יהודה הגיב: “לאחר שבית הדין האזורי לעבודה פסק לזכות אמיליוס זובאס ולחובת בני יהודה סך של 468,301 ש"ח, הוגשו ערעורים והתקבל היום פסק דין מנומק, מפורט, עקרוני וחשוב, בעיקר כזה שמתיישב עם ההיגיון והשכל הישר.

"רוב הערעור של בני יהודה התקבל (היו רכיבים שלא הוגש ערעור עליהם), הסכום שנקבע הופחת ביותר מ-260,000 וגם נפסק כי זובאס ישלם לבני יהודה את הוצאות הערעור.

רועי רוזן (פרטי)רועי רוזן (פרטי)

“זה פסק דין שמעבר לזה שהוא עקרוני וחשוב, בכמה מישורים, בעיקר בנושא העבודה בשבת (יום המנוחה השבועי), הוא גם בעל משמעויות כלכליות לא מבוטלות - עבור בני יהודה באופן ישיר בתיק הזה ועבור כלל המועדונים, במישור הרחב יותר״.

