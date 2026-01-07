יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:17
כדורגל ישראלי

"יכולנו לעשות עונת שיא, אבל הוחלט מה שהוחלט"

אחרי שנתיים לא פשוטות מבחינתו של דניאל טולמסוב, העונה הצעיד את עירוני אשדוד עד למקום השני, אלא שברגע אחד הכל קרס והקבוצה רגע לפני מפרק זמני

דניאל טולמסוב (יונתן גינזבורג)
דניאל טולמסוב (יונתן גינזבורג)

דניאל טולמסוב זה השם הכי חם שיש כרגע בחוץ. בערב אחד החליט יו"ר מכבי עירוני אשדוד, יגאל ממן, לזמן את המאמן יחד עם עוזרו, לירן שפיר, לשיחת שימוע, כשבסופה נפל הפור. השניים לא ימשיכו. מעבר לכך, עוזר המאמן, מיכאל צרניאק, פוטר ללא שימוע, מה שהותיר אכזבה גדולה על ההתנהלות במועדון.

למשך שלושה מחזורים העונה, מכבי עירוני אשדוד הייתה במקום השני והמכובד, כשאף דורסת 0:5 את מכבי קריית מלאכי, קבוצתו לשעבר, קבוצה שהייתה גם היא במקומות הראשונים ופתאום נעלמה לגמרי במשחק מול המערך של דניאל טולמסוב ושחקניו. הקהל יצא מגדרו, כך גם אנשי המועדון והשחקנים. היה זה רגע בלתי נשכח.

ואז הגיעה התפנית ששינתה את כל המשחק. ברגע אחד כל מגדל הקלפים נפל כלא היה. חובות עבר החלו לצוף, גיוסי כספים מצד הקהל וכיסוי חובות על חשבון משכורות לשחקנים הביאו לגל עזיבה ולבקשה דחופה למפרק זמני למועדון שהוקם לפני 11 שנים. היציבות נעלמה. מאז לכתו של דניאל וצוותו – הקבוצה עם צמד הפסדים בדמות 2:1.

דניאל טולמסוב בקו השער (יונתן גינזבורג)דניאל טולמסוב בקו השער (יונתן גינזבורג)

הפריצה של דניאל החלה בקבוצת הבוגרים של הפועל אשדוד בעונת המשחקים 2019/20. בעונת 2022/23 שימש כעוזר מאמן באדומים אשדוד ובעונת 2023/24 הצטרף למכבי קריית מלאכי, קבוצה שעלתה אחרי שנים ארוכות לליגה א'. עונה לאחר מכן, המשיך עם קריית מלאכי, אלא שמהר מאוד הצדדים נפרדו. עם הפועל 'בני רגב' לוד השיג לא מעט נקודות, אך ירד ליגה שלא באשמתו.

החודש יחגוג טולמסוב את יום הולדתו ה-38, כשמקווה הוא שאולי הפעם, אחרי עונה מוצלחת במיוחד, לפחות עד לפני שלושה מחזורים, יחד עם מכבי עירוני אשדוד, יתנו לו הצ'אנס המגיע לו להצלחה. לא מעט קבוצות מתנדנדות להן בליגה א', כשבין לבין מקבל הוא הצעות, שמעדיף לשמור אותן קרוב לחזה לעת עתה, על מנת שלא לפגוע באפשרויות השונות.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

"את האמת", מספר דניאל ל-ONE, "אף אחד במועדון לא האמין שנגיע למצב הזה. כולם דיברו בתחילת העונה שהמטרה היא להישאר בליגה. עבדנו קשה הצוות שלי, לירן שפיר ומיכאל צראניק, ואני, כל הקיץ. בנינו קבוצה מאוזנת ונכונה. התוצאות היו בהתאם למה שרצינו וקווינו והגענו עד למקום השני בליגה".

"זה הזמן להגיד שאפו ענק לשחקנים ולצוות שלי. השאלה 'איך ויתרו עליי?', צריכה להיות מופנת להנהלת הקבוצה. אני לא כועס בכלל. באמת. יכולנו לעשות עונת שיא בעירוני אשדוד, מאז הקמתה, אבל הוחלט מה שהוחלט. צריך להודות לקהל, שגם בטוב וגם ברע, הגיע ותמך. עירוני עוד תחזור לימי הזוהר שלה. אסור לוותר על המועדון הזה".

רוי מליקה חוגג עם חבריו (יונתן גינזבורג)רוי מליקה חוגג עם חבריו (יונתן גינזבורג)

"גם בעונה שהייתי בלוד, היה לי 67 אחוזי הצלחה. הגעתי לקבוצה במחזור 23 עם 15 נקודות, כשצברנו 14 נקודות בזמן שהייתי. ירדנו בסוף ליגה בגלל יחס שערים. אני חושב שבמידה והייתי מגיע מוקדם יותר, היינו נשארים ואפילו עולים עוד כמה מקומות למעלה. גם במלאכי הייתה לי מטרה להישאר בליגה וכך היה. סיימה הקבוצה במקום ה-10 בעונה ראשונה מזה שנים בליגה א'".
 

