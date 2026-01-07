שותף שחקן שלא כדין? ההחלטה תחזור לביה"ד

בהרכב שלושה שופטים, הכריע בית הדין העליון בעניין תיק מספר 38-25/26, שבין מ.כ מכבי רחובות (המערערת) לבין ההתאחדות לכדורגל וא.ס רמת אליהו (המשיבות). נקבע כי התיק ישוב לדיון חוזר בבית הדין המשמעתי, בכך שיבחן את הטענות העובדתיות של המערערת וכן את ההשלכות של המסקנות העובדתיות על הצורך לבחון את שאלת קביעת ההפסד הטכני ליריבה.

את מ.כ מכבי רחובות ייצג בתיק עו"ד אלדד אהרוני, שממש לא מזמן החזיר גם את תיקה של סקציה נס ציונה לבית הדין המשמעתי, כפי שפורסם ב-ONE. הערעור הגיע לאחר החלטת בית הדין המשמעתי, זאת נוכח עניין החילופים במשחק שנערך ב-20/10/2025, במסגרת המחזור השישי בליגת נערים ב' דן, משחק בו א.ס רמת אליהו ניצחה 0:2.

אם בית הדין המשמעתי יחליט כי אכן א.ס רמת אליהו שיתפה שחקן שלא כדין, הרי שייתכן והוא יתערב בתוצאת המשחק ויקבע 0:3 טכני למ.כ מכבי רחובות, מה שעשוי לשפר את מעמדה בטבלת ליגת נערים ב', הרי שתצטרף לקבוצות המוליכות את הטבלה (מ.ס רמלה, מכבי שוהם ומ.כ מזכרת בתיה), להן 28 נקודות.

אלדד אהרוני (מערכת ONE)

בסוף פסוק ציינו פרופסור מיגל דויטש (אב"ד), עו"ד אורטל קליין ועו"ד נזי חלבי: "במקרה הנדון, בית הדין המשמעתי דחה על הסף את הטענות ביחס לתוצאת המשחק, נוכח פרשנותו לתקנה 2א לתקנון המשמעת. לאור עמדתי האמורה לעיל, אני סבור כי יש להחזיר את התיק לבית הדין המשמעתי".

"על מנת שיבחן את הטענות העובדתיות של המערערת ביחס לשיחה עם נציג ההתאחדות וההצדקות למועד ההגשה של התלונה בכתב וכן את ההשלכות של המסקנות העובדתיות בנדון, על הצורך לבחון לגופו של עניין את שאלת הקביעה של הפסד טכני למשיבה 2 (א.ס רמת אליהו). לשלמות התמונה, בית הדין המשמעתי יבחן בכל מקרה גם אם התקיימו הנסיבות, המצדיקות קביעתו של הפסד טכני, על פי ההלכות שנקבעו על ידי בית הדין העליון ויקבל החלטה בנדון".