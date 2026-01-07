יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' דן 1
לוח תוצאות

שותף שחקן שלא כדין? ההחלטה תחזור לביה"ד

העליון החליט כי "שאלת קביעת הפסד טכני" לא.ס רמת אליהו תשוב לבית הדין. המערערת: מכבי רחובות, מליגת נערים ב' דן, אותה ייצג עו"ד אלדד אהרוני

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

בהרכב שלושה שופטים, הכריע בית הדין העליון בעניין תיק מספר 38-25/26, שבין מ.כ מכבי רחובות (המערערת) לבין ההתאחדות לכדורגל וא.ס רמת אליהו (המשיבות). נקבע כי התיק ישוב לדיון חוזר בבית הדין המשמעתי, בכך שיבחן את הטענות העובדתיות של המערערת וכן את ההשלכות של המסקנות העובדתיות על הצורך לבחון את שאלת קביעת ההפסד הטכני ליריבה.

את מ.כ מכבי רחובות ייצג בתיק עו"ד אלדד אהרוני, שממש לא מזמן החזיר גם את תיקה של סקציה נס ציונה לבית הדין המשמעתי, כפי שפורסם ב-ONE. הערעור הגיע לאחר החלטת בית הדין המשמעתי, זאת נוכח עניין החילופים במשחק שנערך ב-20/10/2025, במסגרת המחזור השישי בליגת נערים ב' דן, משחק בו א.ס רמת אליהו ניצחה 0:2.

אם בית הדין המשמעתי יחליט כי אכן א.ס רמת אליהו שיתפה שחקן שלא כדין, הרי שייתכן והוא יתערב בתוצאת המשחק ויקבע 0:3 טכני למ.כ מכבי רחובות, מה שעשוי לשפר את מעמדה בטבלת ליגת נערים ב', הרי שתצטרף לקבוצות המוליכות את הטבלה (מ.ס רמלה, מכבי שוהם ומ.כ מזכרת בתיה), להן 28 נקודות.

אלדד אהרוני (מערכת ONE)אלדד אהרוני (מערכת ONE)

בסוף פסוק ציינו פרופסור מיגל דויטש (אב"ד), עו"ד אורטל קליין ועו"ד נזי חלבי: "במקרה הנדון, בית הדין המשמעתי דחה על הסף את הטענות ביחס לתוצאת המשחק, נוכח פרשנותו לתקנה 2א לתקנון המשמעת. לאור עמדתי האמורה לעיל, אני סבור כי יש להחזיר את התיק לבית הדין המשמעתי".

"על מנת שיבחן את הטענות העובדתיות של המערערת ביחס לשיחה עם נציג ההתאחדות וההצדקות למועד ההגשה של התלונה בכתב וכן את ההשלכות של המסקנות העובדתיות בנדון, על הצורך לבחון לגופו של עניין את שאלת הקביעה של הפסד טכני למשיבה 2 (א.ס רמת אליהו). לשלמות התמונה, בית הדין המשמעתי יבחן בכל מקרה גם אם התקיימו הנסיבות, המצדיקות קביעתו של הפסד טכני, על פי ההלכות שנקבעו על ידי בית הדין העליון ויקבל החלטה בנדון".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */