ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

הצעד של הפועל חיפה למען אוהדות הקבוצה

בעקבות סערת דגל הפריסה בדרבי: המועדון הודיע על כרטיס חינם לאוהדות לקראת המשחק מול הפועל ת"א, וכן חלוקת פרחים ביציעים ופעילות חווייתית בהפסקה

אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה גינתה את דגל הפריסה מעורר המחלוקת של מכבי חיפה לפני הדרבי דרך הודעת המועדון ובאמצעות המנכ”ל איתי רק והבעלים יואב כץ, אך כעת המועדון נוקט ביוזמה נוספת. תחת הסלוגן “נושאות הדגל”, יערוך המועדון לקראת המשחק בשבת מול הפועל תל אביב ובמשחק עצמו מחוות לאוהדות הקבוצה.

כרטיס במתנה לאוהדות (המבצע לבעלי מנוי ליציע המזרחי והכסף. הכרטיס יחולק כנגד הצגת מנוי בכניסה לשערים), חלוקת פרחים לאוהדות ביציעים ופעילות חווייתית במחצית בעיטות לשער בהשתתפות אוהדות, וקמפיין ברשתות בהשתתפות נשות השחקנים.

הבעלים יואב כץ עודד את המהלך ובירך עליו. איתי רק מנכ"ל המועדון: "מעבר למשחק הקרוב שיהיה משחק "קונספט" - הצדעה לאוהדות הקבוצה, מדי משחק בית נקיים פעילות העצמה נשית".

