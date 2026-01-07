רבע שני: תיכון חדש - רמות ים עמק חפר 17:18

בשעה זו עולות אל הפרקט לגמר בבנים שתי הנבחרות החזקות ביותר בליגת התיכונים לתלמידים, תיכון חדש המעוטרים והמנוסים במעמדים האלה ורמות ים עמק חפר, בית ספר אמנם צעיר בליגה, אבל בעל שחקנים מוכשרים וטובים ומתחילת העונה סומנו לפייבוריטים לזכייה בתואר.

נתחיל מהקבוצה של יותם הלפרין. בית הספר שזכה בעבר בארבע אליפויות, חולם על אליפות חמישית, להפוך לבית הספר הכי מעוטר במילניום הנוכחי בליגת התיכונים בכדורסל ולהשתוות לאורט קריית ביאליק כשיאני הזכייה בהיסטוריה.

בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו במעמד הגמר, ימים ספורים לפני המשחק איבדה רמות ים את הסופרסטאר שלה, בן שרף, שנפצע ממש רגע לפני ולא הספיק לשחק במעמד, מה שעזר לירון גולדמן להשתלט על הפרקט ולהוביל את חדש לאליפות על חשבון רמות ים, אבל הפעם, זה משחק אחר עם תחושות אחרות.

ישיר: הגמר- תיכון חדש נגד רמות ים

רבע ראשון: 17:18 לתיכון חדש

חמישיית תיכון חדש: נועם יופה, ארבל לחמנוביץ’, איליי אגמי, כרם אשכנזי ויפתח שלמון.

חמישיית רמות ים עמק חפר: תומר פורן, ליאור הרשקו, עומרי אורלנד, יפתח ושלר ושחר דרורי.

שחקני רמות ים עמק חפר (לילך וויס-רוזנברג)

שחקני תיכון חדש ת"א (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: פתיחה נהדרת לקבוצה הצפונית, שקלעה את 5 הנקודות הראשונות בהתמודדות, אך אז תיכון חדש לקחה את המושכות וגם את ההובלה, אך המשחק נותר שוויוני.

עומרי אורלנד מולאיליי אגמי (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הקצב הגבוה נמשך כשהתל אביבים הצליחו לברוח מעט, אך הכחולים לא נתנו להם לעשות זאת לאורך זמן רב והיתרון החליף ידיים, עד שתיכון חדש יצאה כמנצחת של הרבע.

ליאור הרשקו מתחת לסל (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: