רבע שלישי: הריאלי חיפה - רוטברג רמה"ש 48:35

אחרי שעשו היסטוריה והעפילו לגמר, הריאלי העברי בחיפה פוגשות את אחת הקבוצות בעלות המסורת ארוכת השנים וההצלחות, רוטברג רמה"ש, במסגרת גמר התלמידות. המשחק נערך בשעה זו והוא המפגש השלישי בהיסטוריה בין שני בתי הספר במסגרת ליגת התלמידות והראשון אי פעם במעמד הגמר. שידור חי בערוץ ONE.

הריאלי העברי בחיפה אמנם זכתה באליפות עם נבחרת הבנים אי שם לפני למעלה מעשור בניצוחו של בר טימור, אך בגזרת התלמידות הנבחרת לא הצליחה להגיע להישגים משמעותיים ולמעשה נחשבת לצעירה וחדשה בתחום. למעשה, מדובר בנבחרת צעירה בכללי עם שחקנית אחת בלבד בכיתה י"ב וכל השאר בנות צעירות שרעבות מאוד להצלחה.

מהצד השני, בצד של רוטברג רמת השרון עומד מאמן מעוטר, אמיר מימרן, שהוביל בעבר את נבחרת בית הספר לשתי אליפויות רצופות וכעת מכוון להוביל אותן לאליפות רביעית בהיסטוריה של בית הספר ושלישית שלו כמאמן.

ישיר: הגמר- ריאלי חיפה נגד רוטברג רמה"ש

רבע ראשון: 6:25 לרוטברג רמה”ש

חמישיית הריאלי חיפה: מאיה נוביצקי, מייס עבד, מעיין ויזר, דפנה וינטרפלד ויובל פרח.

חמישיית רוטברג רמה”ש: עדי גודשטדט, תמר כרמי, רוני בן נון, רוני רותם לוי ומיקה שרף.

שחקניות הריאלי חיפה לפני המשחק (לילך וויס-רוזנברג)

שחקניות רוטברג רמה"ש לפני המשחק (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: הסל הראשון היה שלשה נהדרת של האדומות שיצאו לריצת 0:10, לפני שעומרי צירלין ביקש פסק זמן. רוטברג המשיכה במשחק הסבלני בהתקפה ועלתה ל-0:19.

רוני רותם לוי מכדררת (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: הבנות בכחול קיבלו הזדמנות לקלוע נקודות ראשונות מהעונשין אל החטיאו גם אותן, כשהן קולעות 2 נקודות ראשונות אחרי שבע וחצי דקות משחק, אך אחוזי הקליעה הנהדרים של רוטברג השאירו אותן ביתרון גדול.

מייס עבד שומרת (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 28:41 לרוטברג רמה”ש

# 10:00-5:00: הבנות מחיפה התעוררו ופתחו את הרבע בריצת 0:7, שגרם לאמיר מימרן לקחת פסק זמן מהיר. הקבוצה באדום התעשתה וקלעה שלשה, אך הכחולות היו פייטריות וצמצמו מעט נזקים, כשהפער נותר דו ספרתי לטובת האדומות.

עדי גוטשטדט עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

# 5:00-0:00: החבורה באדום שוב תפסה מומנטום חיובי, אך החיפאיות שיפרו את הדיוק שלהן בהתקפה ונשארו בתמונת המשחק. לבסוף, רמה”ש שימרה פער גדול כשהן גם קולעות על הבאזר הודו לשליטה בריבאונד ההתקפה.

תמר כרמי (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי:

# 10:00-5:00: הקצב ירד מעט והמשחק התאזן, כששתי הקבוצות החליפו סלים. רוטברג איבדו הרבה כדורים והריאלי לא ניצלו את זה מספיק טוב כדי להוריד את הפער לחד ספרתי.