"המלך שלמה ומשה": סולומון יככב גם מול לאציו?

פיורנטינה תשחק מול לאציו הערב (רביעי, 21:45) כשהיא במצב לא פשוט למרות הניצחון 0:1 הדרמטי על קרמונזה במחזור האחרון. היא חייבת להוכיח ששלוש הנקודות מהשבוע שעבר לא היו מקריות, אלא סימן להתאוששות אמיתית במאבק ההישרדות. באיטליה כבר מסמנים: “מנור סולומון ומויזה קין עשויים להיות שוב שחקני מפתח”. הישראלי צפוי שוב לעלות כ’אס’ מהספסל.

“ואנולי ודאי הבין את המזל ששיחק לו מול קרמונזה: הוא לקח סיכון כשהשאיר את קין מחוץ להרכב, חלוץ שהתברר כבלתי ניתן להחלפה לנוכח חוסר היכולת של האחרים לשים את הכדור ברשת. ההכרעה הגיעה בזכות מהלך כפול: הרמה מבריקה של סולומון, שכונה “המלך שלמה”, ובהמשך, כדי להישאר במונחים תנ״כיים, סיומת של “משה”, קין. ברור לחלוטין שקין חוזר להרכב כחלוץ הפותח”, ניתחו באיטליה.

בתקשורת בפירנצה המשיכו: “משחק קשוח מצפה לפיורנטינה, שחייבת להציג רצון מחודש להתאושש ולהבטיח מקום בליגה, יעד שנראה כמעט בלתי אפשרי עד לפני שבועות אחדים. עם זאת, בזכות היכולת של סולומון, המאמץ של קין ומנת המזל שנראית כעת לצידו של ואנולי, הסיכויים של הוויולה נראים פחות מאיימים. אפילו אתרי ההימורים כבר מציעים יחס ידידותי יותר לקבוצה הסגולה”.

מויזה קין ומנור סולומון (IMAGO)

פיורנטינה רוצה, ובעיקר צריכה, המשכיות. בראש ובראשונה מבחינת התוצאה, אך גם בכל הנוגע לרוח הקבוצתית ולרוח הלחימה, שבאו לידי ביטוי והוערכו מאוד מול קרמונזה. תוצאה חיובית תוציא בפועל את קבוצתו של ואנולי מהמקום האחרון בטבלה, לאור הפסדה של פיזה לקומו. עם סיום הסיבוב הראשון של העונה, זה עשוי להיות דחיפה קטנה נוספת של ביטחון לקראת העתיד.

לאציו מתמודדת עם מספר חיסורים, אך מהקישור ומעלה יש לה איכות רבה. “זה לא צפוי להיות ערב קל עבור הוויולה, אך התחושה היא שהפעם פיורנטינה באמת יכולה להשאיר חותם, מנור סולומון יכול להיות שחקן מכריע במשחק”, סימו באיטליה.