כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אחרי סערת השלט: מכבי חיפה צפויה לספוג קנס

בהתאחדות דורשים קנס בפועל וקנס על תנאי. הדיון ייערך ב-16:00 והירוקים מואשמים באי קיום חובות הקבוצה הביתית, כמו גם בהתנהגות בלתי הולמת של קהל

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה צפויה לספוג קנס בפועל ובנוסף גם קנס על תנאי. זאת בעקבות סערת דגל הפריסה הגדול שהציגו האוהדים הירוקים לפני הדרבי מול הפועל חיפה ושבעקבותיו הקבוצה תעמוד היום (רביעי) לדין בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

בהתאחדות דורשים קנס בפועל ועל תנאי בעקבות השלט שהציגו אוהדי מכבי חיפה – מה שעורר תגובות נזעמות מכל כיוון. כאמור, תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן, החליט להעמיד את המועדון לדין וזה יהיה בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי קיום חובות הקבוצה הביתית.

יש לציין שבהתאחדות לא יכולים לדרוש עונש חמור יותר מעבר לקנס בעקבות פסיקת בית הדין בזמנו בעניין דריק לוקאסן. מה שכן יכול להיות – וגם זה רק בקונסטלציה מסוימת – זה עונש של משחק ללא קהל חוץ.

על פי ההודעה הרשמית של ההתאחדות, מוקד האישום הוא עצם הנפת השלט והדיון יתקיים ב-16:00. מוקדם יותר היום המשטרה הבהירה בהודעה שהיא לא אחראית על מה שמופיע על אביזרי העידוד: “משטרת ישראל אחראית לשמירת הסדר הציבור, שלום הקהל ומניעת הפרות סדר בלבד מחוץ למתקן האצטדיון. האחריות על תוכן אביזרי העידוד, לרבות דגלי פריסה, מוטלת על הגורם האזרחי המארגן באמצעות ממונה הבטיחות ואחראי קשרי אוהדים".

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כזכור, אתמול מכבי חיפה יצאה בהודעת גינוי על תוכן השלט: "אנו מגנים את תוכן השלט ומתנגדים להכנסת כל שלט בעל תוכן פוגעני לאצטדיון. כמועדון ערכי אנו מוצאים חובה להתנצל בפניי כל מי שנפגע ומתחייבים לעשות כל מה שנדרש בכדי למנוע מקרים אלו בעתיד”.

