ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

המשטרה: האחריות על התוכן - על הגורם האזרחי

בצל סערת השלט, במשטרה הבהירו: "האחריות על תוכן אביזרי העידוד מוטלת על הגורם האזרחי המארגן באמצעות ממונה הבטיחות. הנוהל חודד בקרב השוטרים"

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אחרי סערת השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי מול הפועל חיפה, במשטרת ישראל מבהירים שהם לא אחראים על תוכן שמופיע על אביזרי העידוד.

במשטרה הוציאו הבוקר (רביעי) הודעה שבה נכתב: “בהתאם לנוהל משטרת ישראל מס' 222.032.01 אביזרי עידוד המותרים באירועי ספורט, נוהל המותר לעיון הציבור, נקבעה חלוקת תפקידים ברורה בין הגורמים המעורבים.

"משטרת ישראל אחראית לשמירת הסדר הציבור, שלום הקהל ומניעת הפרות סדר בלבד מחוץ למתקן האצטדיון. האחריות על תוכן אביזרי העידוד, לרבות דגלי פריסה, מוטלת על הגורם האזרחי המארגן באמצעות ממונה הבטיחות ואחראי קשרי אוהדים. הנוהל חודד בקרב השוטרים הפועלים באצטדיונים וינחה את פעילותם באירועי ספורט".

כאמור, השלט עורר סערה גדולה ותגובות רבות. במכבי חיפה אמרו עליו: “הכיל תוכן פוגעני ואנחנו מגנים אותו, אנחנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע ומתחייבים למנוע מקרים כמו אלה בעתיד".

