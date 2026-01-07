המשטרה: האחריות על התוכן - על הגורם האזרחי

אחרי סערת השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי מול הפועל חיפה, במשטרת ישראל מבהירים שהם לא אחראים על תוכן שמופיע על אביזרי העידוד.

במשטרה הוציאו הבוקר (רביעי) הודעה שבה נכתב: “בהתאם לנוהל משטרת ישראל מס' 222.032.01 אביזרי עידוד המותרים באירועי ספורט, נוהל המותר לעיון הציבור, נקבעה חלוקת תפקידים ברורה בין הגורמים המעורבים.

"משטרת ישראל אחראית לשמירת הסדר הציבור, שלום הקהל ומניעת הפרות סדר בלבד מחוץ למתקן האצטדיון. האחריות על תוכן אביזרי העידוד, לרבות דגלי פריסה, מוטלת על הגורם האזרחי המארגן באמצעות ממונה הבטיחות ואחראי קשרי אוהדים. הנוהל חודד בקרב השוטרים הפועלים באצטדיונים וינחה את פעילותם באירועי ספורט".

כאמור, השלט עורר סערה גדולה ותגובות רבות. במכבי חיפה אמרו עליו: “הכיל תוכן פוגעני ואנחנו מגנים אותו, אנחנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע ומתחייבים למנוע מקרים כמו אלה בעתיד".