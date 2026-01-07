סילבה קאני צפוי לחזור להרכב מכבי חיפה בטרנר

סערת השלט שהונף בדרבי האחרון ואשר הצליח לטלטל את המערכת במכבי חיפה לאורך 24 השעות האחרונות תגיע היום למשרדי ההתאחדות לכדורגל, שם הקבוצה תעמוד לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל האוהדים ואי קיום חובות הקבוצה בעקבות השלט שהונף.

כזכור, אתמול מכבי חיפה יצאה בהודעת גינוי משלה על תוכן השלט: "אנו מגנים את תוכן השלט ומתנגדים להכנסת כל שלט בעל תוכן פוגעני לאצטדיון. כמועדון ערכי אנו מוצאים חובה להתנצל בפניי כל מי שנפגע ומתחייבים לעשות כל מה שנדרש בכדי למנוע מקרים אלו בעתיד”.

במקביל לכל אלה יש גם את ההערכות המקצועית לקראת משחקה של הקבוצה במחזור הקרוב בטוטו טרנר מול המוליכה הפועל באר שבע. אחת הסוגיות עליהן ברק בכר יצטרך לקבל החלטה היא האם להחזיר את שון גולדברג להרכב אחרי שכבר חזר מפציעה ושותף בדרבי, או להשאיר את צמד הבלמים ליסב עיסאת ואלעד אמיר הצעיר.

שון גולדברג (עמרי שטיין)

מי שצפוי לחזור להרכב הוא סילבה קאני שלא פתח בדרבי בגלל רגישות בשריר הירך האחורי, אבל שולב בהמשך. דולב חזיזה הצליח להתגבר על הפציעה ויחזור מחר להתאמן, כמו כל שאר הקבוצה, שהיום תוכל ליהנות מיום חופשי. מי שהצליח לקבע את מקומו בהרכב בחודש האחרון הוא גיא מלמד, שימשיך בחוד.

במקביל לכל אלה מכבי חיפה ממשיכה לעבוד על ינואר בכל המישורים. מחד לנסות ולצרף שני זרים שישדרגו את הקבוצה, אחד מהם הוא הצ'יליאני לוקאס אסאדי, ומאידך למצוא פתרון לשחרורו של מתיאס נהואל שלא נמצא בתוכניות המקצועיות, כמו גם גוני נאור שצפוי לעזוב.

לוקאס אסאדי (IMAGO)

מעבר לשניים האלה ואולי גם לסוף פודגוראנו שלא רואה דקות בתקופה האחרונה, שאר שחקני הסגל צפויים להמשיך. בסביבתו של תומר יוספי שנכח וצפה בדרבי טוענים שמכבי חיפה לא עשתה מהלך ולא פנתה לשחקן. סביבת השחקן אף טוענים שאין לו כל כוונה לחזור לשחק בישראל. אגב, יוספי יכול להיות אלטרנטיבה ישראלית מצוינת לחיפה כשחקן שיכול לשחק מתחת לחלוץ וגם בכנף.