כוכב: הדירוג שבו דני אבדיה מוביל את ה-NBA

בצל ההצבעות לאולסטאר שנמשכות, דני אבדיה ממשיך לשבור שיאים בעונה האדירה שלו. כוכב פורטלנד מוביל את ה-NBA במשחקים של לפחות 25 נקודות, חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים מאז שהחל לשמש כרכז בפועל של הטריילבלייזרס באמצע חודש נובמבר.

ברשימה הזו נמצאים שני כוכבים על – לוקה דונצ’יץ’ וניקולה יוקיץ’ – אבל אבדיה לפניהם. הפורוורד הישראלי רשם 16 משחקים של 25-5-5 מאז 16 בנובמבר, בעוד כוכבי לוס אנג’לס לייקרס ודנבר עומדים על 14. בהמשך הרשימה נמצאים גם ג’יילן ג’ונסון מאטלנטה (12) וכוכב דטרויט, קייד קנינגהאם (10).

המשחק האחרון של אבדיה היה גם זה שבו הוא רשם שוב לפחות 25 נקודות, חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים. זה קרה אתמול עם 33 נקודות, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים בניצחון השלישי ברציפות של פורטלנד, 117:137 על יוטה.

דני אבדיה (רויטרס)

בינתיים, אמש ב-NBA שיחררו את העדכון השני על ההצבעות לאולסטאר ואבדיה שמר על מקומו השביעי במערב וה-13 בסך הכל. כוכב פורטלנד עם 1,224,109 הצבעות כשלפניו לוקה דונצ’יץ’ (הראשון בסך הכל), ניקולה יוקיץ’, סטף קרי, שיי גילג’ס אלכסנדר, ויקטור וומבניאמה ואנתוני אדוארדס.

אבדיה גם הפעם מקדים בדירוג כוכבי על כמו לברון ג’יימס וקווין דוראנט. גם אלפרן שנגון, אוסטין ריבס, ג’יימס הארדן, קוואי לנארד, אנתוני דייויס, ג’ימי באטלר ואחרים אחרי הישראלי. במזרח יאניס אנטטוקומפו, ג’יילן ברונסון, טייריס מקסי, קנינגהאם, דונובן מיצ’ל וג’יילן בראון עם יותר קולות מאשר לאבדיה.