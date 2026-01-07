יום רביעי, 07.01.2026 שעה 09:00
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3860-377232שיקגו בולס
48%3616-360531אורלנדו מג'יק
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
29%3821-353331וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
67%3417-357030סן אנטוניו ספרס
66%3388-336329לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
41%3743-369032ממפיס גריזליס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
24%4172-389334ניו אורלינס פליקנס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס

כוכב: הדירוג שבו דני אבדיה מוביל את ה-NBA

לפני דונצ'יץ' ויוקיץ': הישראלי מוביל את הליגה מאמצע נובמבר עם משחקים של לפחות 25 נק', 5 אס' ו-5 ריב'. כוכב פורטלנד שוב לפני לברון באולסטאר

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

בצל ההצבעות לאולסטאר שנמשכות, דני אבדיה ממשיך לשבור שיאים בעונה האדירה שלו. כוכב פורטלנד מוביל את ה-NBA במשחקים של לפחות 25 נקודות, חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים מאז שהחל לשמש כרכז בפועל של הטריילבלייזרס באמצע חודש נובמבר.

ברשימה הזו נמצאים שני כוכבים על – לוקה דונצ’יץ’ וניקולה יוקיץ’ – אבל אבדיה לפניהם. הפורוורד הישראלי רשם 16 משחקים של 25-5-5 מאז 16 בנובמבר, בעוד כוכבי לוס אנג’לס לייקרס ודנבר עומדים על 14. בהמשך הרשימה נמצאים גם ג’יילן ג’ונסון מאטלנטה (12) וכוכב דטרויט, קייד קנינגהאם (10).

המשחק האחרון של אבדיה היה גם זה שבו הוא רשם שוב לפחות 25 נקודות, חמישה אסיסטים וחמישה ריבאונדים. זה קרה אתמול עם 33 נקודות, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים בניצחון השלישי ברציפות של פורטלנד, 117:137 על יוטה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בינתיים, אמש ב-NBA שיחררו את העדכון השני על ההצבעות לאולסטאר ואבדיה שמר על מקומו השביעי במערב וה-13 בסך הכל. כוכב פורטלנד עם 1,224,109 הצבעות כשלפניו לוקה דונצ’יץ’ (הראשון בסך הכל), ניקולה יוקיץ’, סטף קרי, שיי גילג’ס אלכסנדר, ויקטור וומבניאמה ואנתוני אדוארדס.

אבדיה גם הפעם מקדים בדירוג כוכבי על כמו לברון ג’יימס וקווין דוראנט. גם אלפרן שנגון, אוסטין ריבס, ג’יימס הארדן, קוואי לנארד, אנתוני דייויס, ג’ימי באטלר ואחרים אחרי הישראלי. במזרח יאניס אנטטוקומפו, ג’יילן ברונסון, טייריס מקסי, קנינגהאם, דונובן מיצ’ל וג’יילן בראון עם יותר קולות מאשר לאבדיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
