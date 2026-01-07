ב-65 מיליון ליש"ט: מעברו של סמניו לסיטי נסגר

אנטואן סמניו בדרך למנצ’סטר סיטי, והעסקה כבר בשלביה האחרונים. כל המסמכים הוחלפו ונסגרו מול בורנמות’, והמעבר צפוי לצאת לפועל באופן רשמי בימים הקרובים. סיטי הסכימה לשלם את סעיף השחרור של סמניו, העומד על 65 מיליון ליש״ט, סכום שחייב להיות מופעל עד 10 בינואר. הקיצוני הגנאי צפוי לעבור בדיקות רפואיות ביום חמישי, ולאחריהן לחתום על חוזה ארוך טווח במועדון.

לפי הדיווחים, סמניו צפוי להשלים את המעבר עוד לפני שבת. הוא אמור לעבור את הבדיקות הרפואיות מיד לאחר משחקה של בורנמות’ מול טוטנהאם הערב, משחק שעשוי להיות האחרון שלו במדי הקבוצה. למרות התעניינות רחבה מצד חמישה מועדוני צמרת בפרמייר ליג, בהם צ’לסי, ליברפול, מנצ’סטר יונייטד וטוטנהאם, מנצ’סטר סיטי הייתה היחידה שפנתה באופן רשמי לבורנמות’ והתקדמה למהלך מעשי. סמניו עצמו בחר בסיטי מבין כל ההצעות, בין היתר בשל הרצון לעבוד תחת פפ גווארדיולה.

מאמן בורנמות’, אנדוני איראולה, רמז לפני המשחק מול טוטנהאם כי ייתכן שמדובר בהופעת פרידה. ״אני חושב שזה יכול להיות המשחק האחרון שלו״, אמר. ״זו הדעה האישית שלי. אין שום דבר סגור ושום דבר חתום. זו רק התחושה שלי, לפי מה שאני מבין מהשוק ומהרעש סביבו. כרגע הוא שחקן שלנו ואני מקווה שזה יישאר כך״.

אנטואן סמניו (IMAGO)

בהמשך הוסיף איראולה כי סמניו הוא שחקן שכמעט בלתי אפשרי להחליף. העונה הנוכחית רק מחזקת את דבריו: סמניו כבש תשעה שערים והוסיף שלושה בישולים במדי בורנמות’, והפך לאחד משחקני ההתקפה הבולטים בליגה.

אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, מנצ’סטר סיטי צפויה לצרף שחקן התקפה משמעותי נוסף לסגל שלה, בעסקה יקרה אך ממוקדת, שתואמת את הרצון של המועדון לחזק את החלק הקדמי כבר בינואר.