חוסר מזל: טר שטגן נפצע ועזב את מחנה ברצלונה

מארק אנדרה טר שטגן עוזב את מחנה האימונים של ברצלונה בערב הסעודית. השוער הגרמני עזב את אימון ההכנה של ברצלונה ביום שלישי אחר הצהריים בג’דה כ-25 דקות לפני סיומו, לאחר שסבל מאירוע פיזי, ולא יוכל לקחת חלק בטורניר שמתקיים במזרח התיכון.

ברצלונה, לאחר שהתברר דבר הפציעה של הגרמני, הודיעה לשוער דייגו קוכן להתייצב בדחיפות בערב הסעודית כדי להחליף את השוער. האמריקאי כבר אורז את חפציו, וצפוי להמריא כבר היום ולהיות זמין למשחק. אין ספק שמדובר במכה לא פשוטה עבור האנזי פליק, אף על פי שז’ואן גארסיה הוא המועמד לפתוח כשוער ראשון מול אתלטיק בילבאו.

המועדון אישר את החדשות על טר שטגן באמצעות הודעה רפואית רשמית. ״השוער מארק אנדרה טר שטגן עוזב את מחנה הקבוצה בערב הסעודית וחוזר לברצלונה כדי לעבור בדיקות רפואיות. דייגו קוצ’ן, שוער קבוצת המילואים, יצטרף למשלחת״, נכתב בהודעת המועדון.

היום צפויה להתקבל תמונה ברורה יותר לגבי מצבו של השוער הגרמני. ברצלונה פרסמה את ההודעה סמוך לשעה 01:00 בלילה לפי השעון בערב הסעודית. יש להזכיר כי טר שטגן קיבל אישור רפואי לחזור לפעילות ב-9 בדצמבר, ומאז שיחק רק במשחק רשמי אחד, במסגרת גביע המלך מול גוודלחרה. התמונה הנוכחית, כאשר ז’ואן גארסיה הוא שוער ראשון מובהק, נראית קודרת עבור טר שטגן, ששמו נקשר לאחרונה בעוצמה עם ג’ירונה.