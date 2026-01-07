יום רביעי, 07.01.2026 שעה 07:50
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

חוסר מזל: טר שטגן נפצע ועזב את מחנה ברצלונה

ישפיע על עתידו? השוער הגרמני נטש את האימון לפני סיומו ולא ייקח חלק בסופר קאפ, כשהוא טס בחזרה לברצלונה. האנזי פליק הזעיק לסגל את דייגו קוצ'ן

טר שטגן באימון (IMAGO)
טר שטגן באימון (IMAGO)

מארק אנדרה טר שטגן עוזב את מחנה האימונים של ברצלונה בערב הסעודית. השוער הגרמני עזב את אימון ההכנה של ברצלונה ביום שלישי אחר הצהריים בג’דה כ-25 דקות לפני סיומו, לאחר שסבל מאירוע פיזי, ולא יוכל לקחת חלק בטורניר שמתקיים במזרח התיכון.

ברצלונה, לאחר שהתברר דבר הפציעה של הגרמני, הודיעה לשוער דייגו קוכן להתייצב בדחיפות בערב הסעודית כדי להחליף את השוער. האמריקאי כבר אורז את חפציו, וצפוי להמריא כבר היום ולהיות זמין למשחק. אין ספק שמדובר במכה לא פשוטה עבור האנזי פליק, אף על פי שז’ואן גארסיה הוא המועמד לפתוח כשוער ראשון מול אתלטיק בילבאו.

המועדון אישר את החדשות על טר שטגן באמצעות הודעה רפואית רשמית. ״השוער מארק אנדרה טר שטגן עוזב את מחנה הקבוצה בערב הסעודית וחוזר לברצלונה כדי לעבור בדיקות רפואיות. דייגו קוצ’ן, שוער קבוצת המילואים, יצטרף למשלחת״, נכתב בהודעת המועדון.

היום צפויה להתקבל תמונה ברורה יותר לגבי מצבו של השוער הגרמני. ברצלונה פרסמה את ההודעה סמוך לשעה 01:00 בלילה לפי השעון בערב הסעודית. יש להזכיר כי טר שטגן קיבל אישור רפואי לחזור לפעילות ב-9 בדצמבר, ומאז שיחק רק במשחק רשמי אחד, במסגרת גביע המלך מול גוודלחרה. התמונה הנוכחית, כאשר ז’ואן גארסיה הוא שוער ראשון מובהק, נראית קודרת עבור טר שטגן, ששמו נקשר לאחרונה בעוצמה עם ג’ירונה.

