יום רביעי, 07.01.2026 שעה 08:20
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1764-172019פאריס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

"שוב ברחו לנו מהר מאוד, אנחנו לא שומרים"

אכזבה במכבי אחרי ההפסד 93:83 לברצלונה: "לא היינו שם מההתחלה, לא שומרים בשני המשחקים האחרונים. כשווקר לא נמצא, צריך לחפות על זה וזה לא קרה"

|
תמיר בלאט (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט (ראובן שוורץ)

"לא היינו שם מההתחלה", כך אמרו במכבי תל אביב אמש (שלישי) לאחר ההפסד 93:83 לברצלונה במסגרת המחזור ה-20 של היורוליג. בדומה למפגש הקודם בין הצדדים, הצהובים לא היו שם בפתיחה, דבר שאפשר לטעון גם במשחקים האחרונים - רק שאז הגיעה התעוררות והתעלות שהספיקה, ובשונה מהמפגש הקודם נגד ברצלונה, חניכיו של עודד קטש התעוררו, אך מעשית היו במצב רדיפה עד לסיומו של המשחק. מכבי ת"א ירדה למאזן 12:8 ביורוליג ומחר תפגוש את ריאל מדריד.

במועדון דיברו לא מעט על ההגנה לפני המשחק וברור שגם ריכוז הוא חלק מהמשחק, אך היו לא מעט דברים שפשוט היו בעוכריהם - יותר מדי החטאות ליד הסל של הגבוהים בתחילת המשחק, העובדה שבכ-11 דקות חניכיו של קטש למעשה זרקו רק שלוש פעמים מעבר לקשת, הסגל שהיה מעט דליל יותר ולמעשה התעלות רק של שני שחקנים בקו האחורי. "שוב ברחו לנו מהר מאוד ורדפנו אחריהם, חטפנו הרבה נקודות בהתחלה וזה היה נראה לא טוב", אמרו במכבי ת"א.

"בהתחלה זה היה נראה כמו המשחק הראשון, לאחר מכן חזרנו, אבל לא היו לנו את האנרגיות להפוך", המשיכו אצל הצהובים, ואכן בשונה מהמפגש הקודם בו הסתיימה המחצית הראשונה ב-60:32, הפעם הייתה התעוררות של מכבי. נושא ההגנה עלה פעם אחר פעם לאחר המשחק ועל כך שהדברים היו צריכים להיעשות בצורה טובה יותר, וגם בצורה חדה יותר כאשר בסביבת הקבוצה התכוונו כמובן לבעיות שטורניקה שנגליה ייצר להם. כשהצהובים הצליחו לחזור עד לכדי מרחק של חמש נקודות, הם לא הצליחו להמשיך את המומנטום ושם המשחק בעצם נגמר.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

הצהובים חסרו את לוני ווקר שישב על אזרחי ובמועדון הבהירו: "כשווקר לא נמצא, הרבה שחקנים צריכים לחפות על זה וזה לא קרה". למעשה, היחידים שהרימו את הרמה ועשו את קפיצת המדרגה היו תמיר בלאט שבמידה רבה היה האחראי לכך שמכבי ת"א חזרה למשחק עם 17 נקודות 9 אסיסטים ו-3 ריבאונדים, וגבריאל לונדברג שהצטרף לנסיעה חולה ונתן תפוקה התקפית של 14 נקודות ו-4 אסיסטים.

לוני ווקר יושב בצד (ראובן שוורץ)לוני ווקר יושב בצד (ראובן שוורץ)

"אנחנו צריכים לעשות הגנה הרבה יותר טובה, זה משהו שהפריע לנו בפתיחת העונה ובשני המשחקים האחרונים אנחנו לא שומרים”, אמרו במכבי ת”א, “צריך להבין מה עשינו לא נכון ולחזור למה שעבד לנו, אבל זה היה ההמשך מהמשחק של באיירן מינכן". במועדון כבר מסתכלים לעבר המשחק מול ריאל שניצחה את וילרבאן, ובמכבי ת"א מבקשים לשים את ההפסד מאחוריהם.

