יום רביעי, 07.01.2026 שעה 08:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3860-377232שיקגו בולס
48%3616-360531אורלנדו מג'יק
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
29%3821-353331וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
67%3417-357030סן אנטוניו ספרס
66%3388-336329לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
41%3743-369032ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4172-389334ניו אורלינס פליקנס

30 נקודות ללברון ולדונצ'יץ', הפסד דרמטי לספרס

הלייקרס גברו 103:111 על ניו אורלינס למרות 42 נקודות של מרפי, 30 לוומבניאמה שחזר מפציעה מול ממפיס. 26 לאדוארדס ששיחק פצוע בניצחון על מיאמי

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ הובילו את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על ניו אורלינס הלילה (בין שני לשלישי). במשחקים נוספים ב-NBA: סן אנטוניו ספגה הפסד דרמטי בחזרה של ויקטור וומבניאמה, אנתוני אדוארדס כיכב למרות פציעה, אורלנדו הפסידה וקליבלנד ניצחה. בהמשך: סקרמנטו – דאלאס.

ניו אורלינס - לוס אנג’לס לייקרס 111:103

לברון (שמונה אסיסטים ושמונה ריבאונדים) ולוקה דונצ’יץ’ (10 אסיסטים) קלעו 30 נקודות כל אחד כשהלייקרס חזרו מפיגור ברבע השלישי וניצחו בניו אורלינס. דיאנדרה אייטון תרם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, ולוס אנג’לס המשיכה במומנטום עם ניצחון רביעי בחמישה משחקים.

המשחק הוכרע ברבע הרביעי, אז פתחו הלייקרס בריצת 4:18 שכללה שלשות גדולות של לברון ודונצ’יץ’, וסלים בצבע של אייטון. מנגד, טריי מרפי התפוצץ עם שיא קריירה של 42 נקודות, אך הפליקנס ספגו הפסד שמיני רצוף, בין היתר בשל החטאות מקו העונשין ויום חלש מחוץ לקשת.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ממפיס – סן אנטוניו 105:106

הספרס קיבלו בחזרה את ויקטור וומבניאמה, אבל חסימה של סנטי אלדמה על דיארון פוקס חמש שניות לסיום הכריעה את המשחק. קאם ספנסר הוביל את הגריזליז לניצחון דרמטי עם 21 נקודות, כולל חמש בדקה וחצי האחרונות, ועצר רצף של ארבעה הפסדים.

ג’ארן ג’קסון ג’וניור הוסיף 21 נקודות והגריזליז שרדו ערב לא יציב למרות 30 נקודות של וומבניאמה ו-23 של ג’וליאן שמפאני. ממפיס מחקה פיגור דו-ספרתי ברבע השלישי, בעוד סן אנטוניו לא הצליחה לנצל יתרון קטן בדקות ההכרעה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

מינסוטה – מיאמי 94:122

אדוארדס ששיחק למרות פציעה בכף הרגל, קלע 26 נקודות והוביל את הטימברוולבס לניצחון קליל נוסף על מיאמי, השני בתוך ארבעה ימים. ג’יידן מקדניאלס (19 נקודות), רודי גובר (13 נקודות ו-17 ריבאונדים) וג’וליוס רנדל (15 נקודות ו-11 ריבאונדים) תרמו משחק מאוזן בדרך לניצחון שלישי רצוף של מינסוטה.

היתרון שלה הלך וגדל במחצית השנייה, כששלשות של רנדל ודונטה דיווינצ’נזו סגרו למעשה את הסיפור כבר בסיום הרבע השלישי. טיילר הירו חזר לסגל אחרי היעדרות ארוכה ועלה מהספסל כדי לקלוע 17 נקודות, נורמן פאוול קלע 21, אך מיאמי לא הצליחה להתמודד עם הקצב והעומק של המארחת.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון – אורלנדו 112:120

סי.ג’יי מקולום קלע 27 נקודות והוביל את הוויזארדס לניצחון ביתי חשוב, למרות כמעט קריסה אחרי יתרון שיא של 26 נקודות. אלכס סאר הוסיף 23 נקודות ו-וושינגטון המשיכה להציג שיפור משמעותי בתקופה האחרונה.

אורלנדו חזרה עד מרחק שתי נקודות בלבד ברבע הרביעי, אך מקולום לקח אחריות עם שלשה וסל קריטיים, לצד אסיסט לאלי-אופ של סאר. המג’יק המשיכו לשחק ללא פרנץ ואגנר וג’יילן סאגס הפצועים, והחמיצו הזדמנות להשלים קאמבק נדיר. ג’ייס ריצ’ארדסון קלעע 20 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 15.

סי.גסי.ג'יי מקולום (רויטרס)

אינדיאנה – קליבלנד 120:116

דריוס גארלנד היה האיש של הקאבס ברגעי ההכרעה עם 29 נקודות, מהן 14 ברבע הרביעי, והוביל מהפך בחוץ. אוון מובלי (20 נקודות), ג’ארט אלן (12 ריבאונדים) וסם מריל (19 נקודות כל אחד) תרמו נקודות חשובות, והקאבלירס ניצחו למרות היעדרותו של דונובן מיצ’ל.

אינדיאנה ששיחקה בסגל חסר במיוחד, ספגה הפסד 13 רצוף - שיא שלילי בעידן ה-NBA של המועדון. הפייסרס עוד קיבלו תרומה מפסקל סיאקם (22 נקודות) וג’יי האף (20), אך לא הצליחו לכפות הארכה בדקות הסיום והעמיקו את המשבר.

