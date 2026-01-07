"אני ביורוליג מסיבה מסוימת, יודע לשחק כדורסל"

הפועל תל אביב הגיעה להיכל מנורה מבטחים אתמול (שלישי) במטרה אחת והיא למנוע משבר. האדומים באו עם שני הפסדים ברציפות, הראשון לז’לגיריס במשחק הראשון שלהם אי פעם בתל אביב ביורוליג, והשני נגד הפועל ירושלים גם כן ביד אליהו. כדור השלג הקטן נעצר עם 60:85 ענק של דימיטריס איטודיס וחניכיו על דובאי.

הניצחון גם החזיר את מחזיקת היורוקאפ למקום הראשון, בגלל שהקבוצה ניצחה בהפרש גבוה יותר מאשר ולנסיה ששיחקה במקביל. בהפועל ת”א שמחו מאוד מהניצחון: “ניצחנו דרך ההגנה וזה משהו שלא קרה הרבה העונה. מחצית שנייה שהיא כמעט מושלמת, רבע שלישי מושלם. אבל אי אפשר לחייך בגלל הפציעה של אניס, כל כך לא מגיע לו הרגע הזה”.

בכל מקרה, האדומים נהנו מחזרה של וסיליה מיציץ’ שהיה מצוין בצד ההתקפי עם 19 נקודות, כאשר אנטוניו בלייקני הוסיף 25 נקודות והוכיח כמה הוא קלעי אדיר, כאשר הוא הגיע למשחק אחרי 1 מ-8 לשלוש נגד ירושלים. ההפתעה הנעימה של המשחק הגיעה מכיוון טאי אודיאסי, שזכה לתשואות אדירות מהקהל כשירד לאחר שהניצחון הובטח, כשהוא סיפק משחק נפלא עם 11 נקודות ושבעה ריבאונדים ב-18 דקות בלבד.

איטודיס: "בלייקני שיחק הגנתי בצורה מעולה"

בהפועל תל אביב יהנו מלו”ז קצת משוחרר יותר בעקבות כך שהמשחק השני בשבוע הכפול הזה נדחה, והם לא ישחקו נגד פאריס בשישי אלא ב-3.3. השבוע הבא כן יהיה קצת עמוס, עם משחק נגד רמת גן בראשון בחוץ, גליל עליון בשלישי בבית ואז נגד וילרבאן ביום שישי. הסגל של איטודיס גם כשיר לגמרי, להוציא את טיילר אניס שקרע את האכילס במשחק וסיים את העונה.

אגב, גם ברונו קבוקלו כבר כשיר לשחק, ויהיה מעניין לראות האם איטודיס ישתמש בו בעקבות כך שהמועדון מנהל משא ומתן מול נציגיו כדי לסיים את ההתקשרות. מי שלא שיחקו כמעט בכלל במפגש הם ים מדר ותומר גינת, כאשר שניהם ביחד שותפו לשמונה דקות, הפורוורד רוב הדקות בסיום הרבע הרביעי בגארבג’ טיים.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

טאי אודיאסי אמר לאחר המשחק: “אני עובד קשה מאוד, ואני רוצה להגיד תודה קודם כל לישו. אני מודה לחברים שלי שתמיד שמים אותי במצבים טובים, אני אמנם לא מקבל הרבה הזדמנויות ביורוליג, אבל יש כאן קבוצה טובה ואני מחכה למצבים שלי. אני עובד קשה ונשאר מוכן מנטלית. יש לי ביטחון ביכולות שלי, גם שאני לא משחק זה לא אומר שאני לא יודע לשחק, אני כאן מסיבה מסוימת, אני ביורוליג מסיבה מסוימת, אני חושב שאני בטופ של היורוליג למרות שהדקות לא מראות את זה, אני יודע לשחק כדורסל”.

ג’ונתן מוטלי הוסיף: “היינו צריכים את הניצחון הזה, הפסדנו שניים ברצף, רצינו לחזור למסלול. ניצחון ראשון בתל אביב, זה תמיד טוב, כל ניצחון ביורוליג הוא חשוב וטוב. אני ניסיתי לשחק הגנה ולהישאר על הפרקט, לא קלעתי הרבה, אבל מצאתי דרכים אחרות להוסיף ערך לקבוצה. טאי אודיאסי? כשאתה בקבוצה כזו אתה צריך להיות מוכן לצ’אנסים שלך, אנחנו יודעים כמה הוא טוב, אני שמח שאתם עכשיו רואים את זה”.