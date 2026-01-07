יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:22
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

אחרי ההצהרה לגבי ריאל: קארל חגג כמו רונאלדו

בן ה-17 שעורר סערה בעקבות אמירותיו לגבי מעבר אפשרי לבלאנקוס בעתיד הלהיט עוד יותר בחגיגה שלו מול אוהדי באיירן במשחק ידידות. במועדון מגיבים

|
לנארט קארל (IMAGO)
לנארט קארל (IMAGO)

סערה תקשורתית לא קטנה פרצה בגרמניה סביב הכישרון בן ה-17 של באיירן מינכן, לנארט קארל, אחרי אירוע אחד על הדשא ואמירה אחת מחוץ לו, ששפכו אור בוהק על דמות צעירה, חסרת פחד, שמסרבת להתיישר לפי הציפיות.

הכול התחיל בהצהרה הפומבית על רצונו לעבור בעתיד לריאל מדריד, והמשיך אמש במשחק מול רד בול זלצבורג, כאשר קארל כבש שער וחגג אותו ישירות מול אוהדי באיירן בתנועת ה"קאלמה קאלמה" האייקונית של כריסטיאנו רונאלדו מתקופתו בריאל מדריד. המחווה, שנתפסה כפרובוקטיבית ומכוונת, הרימה לא מעט גבות במסדרונות המועדון והציתה דיון פנימי על גבולות, סמכות ומשמעת.

לנארט קארל (IMAGO)לנארט קארל (IMAGO)

למרות המלצה פנימית ברורה מצד קארל היינץ רומניגה לנקוט בצעד משמעתי, המאמן וינסנט קומפני בחר שלא להתערב ולא להשעות את השחקן. ההחלטה הזו פורשה בתוך המועדון כסימן לכך שקארל בוחן את הגבולות, בעוד המאמן משדר חוסר רצון, או חוסר יכולת, להציב אותם.

מי שניסה להרגיע את הרוחות היה המנהל הספורטיבי כריסטוף פרוינד. לדבריו, מדובר פשוט באופי של השחקן. ״זה לני. מי שמכיר את לני יודע שזה הוא. ככה הוא גם משחק כדורגל, עם הלב על השרוול, בלי לעשות חשבון, גם על המגרש. הוא מדבר כמו ילד בן 17״. פרוינד הוסיף כי קארל הבין מיד שהאירוע היה לא מוצלח, התנצל כבר למחרת והבהיר: ״זה בכלל לא מה שהתכוונתי״. לדבריו, קארל מרגיש מאוד בנוח בבאיירן, נהנה מהתקופה שלו במועדון, וגם אם כילד עבר מבחנים בריאל מדריד, מועדון החלומות שלו אז, כיום הוא שמח מאוד בבאיירן והמועדון שמח בו.

לנארט קארל (IMAGO)לנארט קארל (IMAGO)

גם מקס אברל בחר להנמיך את הלהבות. ״ילד בן 17 רשאי לטעות. הוא הגיע אלינו למחרת ואמר: ‘אני חושב שאמרתי שם משהו לא כל כך טוב’. מבחינתנו הסיפור סגור, זה מעולם לא היה נושא. מה שחשוב הוא מה שהוא מראה על המגרש״.

״הוא בא אלינו ואמר שמעבר לריאל בכלל לא על הפרק, שהוא כל כך אסיר תודה לבאיירן מינכן. הוא פשוט דיבר בחופשיות, כמו ילד בן 17. אין לנו שום בעיה עם זה שהוא עומד ואומר: ‘יש את באיירן מינכן, אבל יש גם מועדונים אחרים’. ככה זה היום. ילד בן 17 רשאי לטעות. מותר לו להגיד מתוך אופוריה משהו שהוא אחר כך מתחרט עליו. הוא לומד, והוא שחקן מדהים על המגרש. הוא כבר לא לני שאף אחד לא מכיר, אלא לנארט קארל, שכל גרמניה כבר יודעת מה הוא מסוגל לעשות ומי הוא. והוא ילמד מזה״.

עם זאת הדברים של קארל בעקבות השיחה עם האוהדים שדלפה עוררו זעם בגרמניה, וקארל מצא את עצמו מתמודד עם קללות, אימוג’ים של חולדות ותמונות פוגעניות ברשתות החברתיות. לצד הביקורת, הגיעו גם קולות תומכים. המשמעותי שבהם היה של לותאר מתיאוס. ״זה נהדר כששחקן בן 17 מאמין בעצמו. להציב מטרות זה לא יהירות. אני רואה בזה כנות, לא התנשאות״, אמר. לדבריו, ״לריאל מדריד יש מיסטיקה מיוחדת. באיירן נמצאת במעמד דומה, אבל לפעמים בחיים רוצים לנסות משהו חדש״.

לנארט קארל ואוהדי באיירן (IMAGO)לנארט קארל ואוהדי באיירן (IMAGO)

מתיאוס גם צינן את הרעש סביב הסיפור והבהיר: ״הוא יודע שהוא חייב להציג רמה יוצאת דופן בבאיירן כדי בכלל להיות על הרדאר של ריאל מדריד. הוא לא אמר שהוא רוצה לעבור לשם בעוד שנתיים. זה חלום. חלומות יכולים להתגשם, אבל צריך לעבוד בשבילם, ובאיירן רק תרוויח מזה. אם קארל יהיה כל כך טוב שריאל תיכנס איתו למשא ומתן, זה אומר שהוא עשה משהו יוצא דופן קודם בבאיירן״.

בהמשך חשף מתיאוס גם חוויה אישית מתקופתו כשחקן. ״גם אני הייתי רוצה לשחק בריאל מדריד. בעונת 1990/91 נבחרתי לשחקן השנה בעולם, ופתאום ריאל פנתה אליי. רציתי לעזוב, אבל הייתי תחת חוזה. היה לי סיכום עם ריאל מדריד, אבל אינטר לא הסכימה לשחרר אותי במחיר גבוה״.

לותר מתיאוס עם צלחת האליפות (רויטרס)לותר מתיאוס עם צלחת האליפות (רויטרס)

לדבריו, קארל פשוט רואה מה אפשרי עבורו. לא רק מהבחינה המקצועית, אלא גם בהיבט של איכות חיים אחרת, מזג אוויר טוב יותר והמועדון הגדול בעולם. ״ראינו לא פעם שהכדורגלנים הטובים בעולם לא תמיד מגיעים מהבונדסליגה, אלא מליגות עם חשיפה עולמית גדולה יותר״, סיכם.

