אילת סגרה את הסיבוב הראשון בפסגת הלאומית

המחזור ה-15, שנועל את הסיבוב הראשון בליגה לאומית ווינר, נפתח אמש (שלישי) עם שישה משחקים שכולם הוכרעו בפער דו ספרתי. אילת סוגרת את הסיבוב עם הפסד בודד אחרי עוד ניצחון, הפעם על מכבי חיפה ברוממה. גם נהריה ואשדוד רשמו ניצחונות חוץ משכנעים. מכבי פתח תקווה ומגדל העמק יזרעאל השיגו ניצחונות חשובים בבית בקרבות התחתית.

א.ס אשקלון/קריית גת - עירוני נהריה 102:89

ניצחון נהדר לעירוני נהריה, שידעה לעבור משחק חוץ קשה בצורה קלה יחסית. החבורה של ניר קפלן ניצלה עד תום את החיסרון של הביתיים בצבע וקלעה ב-67 אחוז לשתי נקודות עם 54 נקודות בצבע בהובלת מרסלוס ארלינגטון, שסיים עם 36 נקודות ב-16/21 לשתיים. נהריה פתחה את המשחק בסערה עם נקודות קלות בצבע וידעה להעניש במעבר, 18:28 לאחר הרבע הראשון.

הרבע השני נפתח עם שתי שלשות של הסגולים, כשעומר בן דוד ויניר בנימין כבר קבעו 38:20. עידו דוידי הוסיף שלשה ויוגב אוחיון, עם שתי שלשות רצופות חתם את החצי הראשון ב-63:40 לנהריה. במחצית השנייה קריית גת ניסתה למזער נזקים, אבל לא הצליחה לאיים על האורחים ששייטו לניצחון, ששומר אותם במרחק שני משחקים מהפסגה. מנגד, בקריית גת מסתבכים בחלק התחתון עם הפסד נוסף.

קלעו לקריית גת: מייקל גרין (5/9 לשלוש) 26 נק', קלארק רוזנברג (5/5 לשלוש) 19 נק', מקסים רומנוב 13 נק', דניאל נג'ר 11 נק', בן אונצ'ה 8 נק', ניב בלול וזיו מעוז 4 נק' כ"א, אלון דניאלי ואמרי כגן 2 נק' כ"א.

קלעו לנהריה: מרסלוס ארלינגטון (16/21 לשתיים) 36 נק', יוגב אוחיון (6 אסיסטים) 14 נק', עומר בן דוד (6 אסיסטים) 13 נק', כריס קלארק (10 אסיסטים) ותומר לוינסון 11 נק' כ"א עידו דוידי 10 נק', יניר בנימין 5 נק', תומר כהן 2 נק'.

מכבי חיפה - הפועל אילת 104:91

הפועל אילת סוגרת את הסיבוב הראשון עם ניצחון חוץ ברוממה, ניצחון 14 העונה מתוך 15 משחקים. החבורה של אלעד חסין שלטה לכל אורך המשחק, ועל אף שהירוקים ניסו למתוח את הדרומיים זה לא הספיק להם בכדי להוות איום ממשי. אוסטין טילמן בלט עם 28 נקודות וקלע 4 שלשות מתוך ה-9 של קבוצתו. מנגד, מכבי חיפה סוגרת סיבוב עם שני ניצחונות וללא ניצחון ביתי ברוממה. החבורה של מיקי גורקה סיפקה משחק התקפי טוב מבחינתה, אבל לא הצליחה לבלום את האילתים.

פתיחת המשחק הייתה של הדרומיים, שעלו ליתרון 9:17, אך ג'וש פרייס וג'ייס טאונסנד דאגו שהירוקים ישארו קרובים, 28:24 לאילת לאחר הרבע הראשון. הרבע השני נפתח ביכולת טובה של הביתיים וריצת 3:10 העניקה להם יתרון 31:34. אילת הגיבה בריצת 4:13 אחרי פסק זמן והחזירה לעצמה את היתרון, 46:58 במחצית, כשאוסטין טילמן עם 17 נקודות. מכבי חיפה נשארה בתמונה ברבע השלישי, אבל בכל פעם שהיא קצת התקרבה, אילת ידעה לבצע את הפעולות הנכונות, והתסריט חזר על עצמו גם ברבע האחרון בדרך לניצחון של האורחים.

קלעו למכבי חיפה: נאור שרון (9 אסיסטים, 6 ריבאונדים) 23 נק', אביתר מור יוסף, ג'ייס טאונסנד וג'וש פרייס 19 נק' כ"א, איילון ששון 6 נק', קורן משה 5 נק'.

קלעו לאילת: אוסטין טילמן (4/5 לשלוש, 7 אסיסטים) 28 נק', דאסטי האנאס 18 נק', ישמעאל ליין 16 נק', תומר פורת 15 נק', אלון דרוקר 8 נק', אליעד טל וצוף בן משה 6 נק' כ"א, מירון רוינה 4 נק', עידו הראל 3 נק'

הפועל מגדל העמק יזרעאל - א.ס רמה"ש 76:89

משחק הפכפך בקריית יערים מסתיים עם ניצחון חשוב של הביתיים במאבקי התחתית. מנגד, החבורה של גיא קנטור סוגרת סיבוב ראשון עם הרבה מאוד חוסר יציבות, דבר שאפיין אותה גם תוך כדי המשחק הערב. המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של מגדל העמק יזרעאל, שקלעה 56 נקודות ועשתה מה שרצתה בהתקפה, ואילו בהגנה ספגה 35 בלבד. אלא שברבע השלישי המומנטום עבר לרמה"ש. האורחים החלו לנסוג בפער וכבר התקרבו למינוס 5 בלבד, אבל לא מעבר לכך. ברבע האחרון החבורה של מאורו ספאק ידעה לבצע פעולות נכונות והבטיחה ניצחון.

האורחים התקשו לייצר נקודות בפתיחה ומצאו עצמם בפיגור 17:7 בשלב מוקדם, והרבע נגמר ב-23:13. הרבע השני לא עצר את מגדל העמק יזרעאל, שהמשיכה בשלה והגדילה את הפער עם נקודות קלות, 20:42. החבורה של גיא קנטור התקשתה לייצר נקודות ומצאה עצמה בפיגור 56:35 במחצית. הרבע השלישי נפתח אחרת לגמרי. א.ס רמה"ש יצאה לריצת 6:19 ולפתע זה רק 62:54. ברנדון אדווארדס וניתאי רוזנברג סיפקו נקודות חשובות עבור המארחים, אבל חן כלפון ונקודות מהקו של חבריו הורידו ל-68:63. עם פתיחת הרבע האחרון, המומנטום של האורחים נבלם והם פספסו מספר הזדמנויות בכדי להתקרב עוד יותר לצפוניים, שמצידם ניצלו זאת וידעו להבטיח ניצחון עם פעולות חשובות.

קלעו למגדל העמק יזרעאל: עידן אלבר (11 אסיסטים) 21 נק', ברנדון אדווארדס 18 נק', אביב שמעוני 15 נק', ניב למפרט 13 נק', מרקיז ווריק 8 נק, ניתאי רוזנברג ויהל פלג 7 נק' כ"א.

קלעו לרמה"ש: דימיטרי רוברטס (8 אסיסטים) 28 נק', איירה לי 12 נק', רועי אבנרי ורני בלגה 9 נק' כ"א, חן כלפון ואופק מלכה 8 נק' כ"א, עמית ביר כץ 2 נק'.

אליצור שומרון - מ.כ עוטף דרום 96:84

שתי הקבוצות התייצבו למשחק עם מאזן זהה, ובסיומו הדרומיים סוגרים את הסיבוב הראשון עם מאזן חיובי, בעוד החבורה של אייל שולמן יורדת למאזן שלילי. מ.כ עוטף דרום קטעה רצף של ארבעה הפסדים בליגה ועשתה זאת אחרי משחק שקול, שהוכרע עם חמש שלשות רצופות של האורחים ב-4 הדקות האחרונות. סמקלו קוולה סיים עם 26 נקודות, קינדל היל תרם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

הדרומיים פתחו את המשחק טוב ויצאו לריצת 11:22 מוקדמת שהעניקה להם יתרון 20:25 לאחר הרבע הראשון. אליצור שומרון לא ויתרה, וברבע השני הציגה התקפה סוחפת כשקלעה 30 נקודות. יונתן מור להט והוביל את המקומיים עם 10 נקודות משלו בריצת 13:27 מרהיבה ששינתה את מומנטום המשחק. השומרונים הצליחו להפוך את הקערה על פיה וירדו למחצית ביתרון 44:50. המשחק השקול נמשך וברבע השלישי נגמר ב-70:70. ברבע המכריע מ.כ עוטף דרום ידעה לברוח בדיוק ברגע הנכון עם מטווח שלשות בהובלת יונתן קלר וסמקלו קוולה, ומכאן המשחק הוכרע.

קלעו לאליצור שומרון: וינס קול 20, יונתן מור 18, דימיטריוס טרידוול (13 ריבאונדים) 18, רועי בכר 13, מתן חכמו (6 אסיסטים) 9, אסף כהן 3, יונתן אבולוף 2, עומר דרגושנסקי 1.

קלעו למ.כ עוטף דרום: סמקלו קוולה 26, קינדל היל (10 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 20, עילי שאול 10, עמרי שלף 8, גל שטרנברג 8, ים שפריר 7, מתן שטרייט 7, יונתן קלר 6, נבו זומרפלד 4

מ.ס צפת - מכבי אשדוד 86:73

זה לא היה קל למכבי אשדוד מול נועלת הטבלה, אבל הדולפינים יוצאים עם ניצחון חשוב. האורחים התקשו בחצי הראשון ולא הצליחו לפתח את המשחק ההתקפי הרגיל שלהם, אלא שבחצי השני אשדוד כבר קלעה 49 נקודות ועם שליטה מוחלטת בצבע (26 נקודות מריבאונד ו-55 ריבאונדים בסה”כ) הצליחה לסגור עניין. צפת נועלת את הסיבוב הראשון עם ניצחון בודד ותצטרך בחלק השני של העונה להציג יכולת טובה יותר למשך דקות ארוכות יותר.

שתי הקבוצות הרבו להחטיא בפתיחת המשחק וצפת ניצלה זאת בכדי לגרור קצב נמוך, 15:16 לביתיים לאחר הרבע הראשון. הקבוצה של דן קציר נראתה טוב יותר בפתיחת הרבע השני, אבל לא הצליחה לברוח, 27:27, ארבע דקות למחצית. לפני המחצית האורחים הצליחו לייצר בריחה בזכות ריצת 3:10 שקבעה 30:37 למכבי אשדוד בירידה לחדרי ההלבשה.

דווייט ווילסון המשיך לשלו בצבע גם ברבע השלישי, אבל צפת המשיכה להישאר במשחק עם ג'וש נזיקור וקיירי בראון, 39:43. צפת המשיכה להישאר בתמונה, אבל ריבאונד ההתקפה של אשדוד אפשר לה נקודות קלות ועם שלשה של רוברט טרנר ואחת נוספת של עמית ראובן זה 50:58 לאחר הרבע השלישי. ברבע האחרון, בדיוק כמו במחזור החולף, צפת איבדה ריכוז ואשדוד ידעה לנצל זאת ליתרון דו ספרתי וניצחון חוץ.

קלעו לצפת: קיירי בראון 22 נק', ג'וש נזיקור 16 נק', טיישון אלכסנדר 15 נק', נועם אקריש 10 נק', רז מור 4 נק', קוזמה גונצ'רוב ודביר אוחנה 3 נק' כ"א.

קלעו לאשדוד: רוברט טרנר 25 נק', דוויט ווילסון (23 ריבאונדים) 23 נק', עמית ראובן 15 נק', בן גולד8 נק', רביב פיטשון 4 נק', שחר שלמון ואמרי שביט 3 נק' כ"א, בר שינבוים 2 נק'.

מכבי פתח תקווה - מכבי מעלה אדומים 60:96

מכבי פתח תקווה מתחילה להתחבר? ניצחון שני רצוף לחבורה של יוסי בונן שסוגרת את הסיבוב הראשון בטעם מתוק ועם הרבה אופטימיות לקראת המשך הדרך. קודי ריילי, שחזר במשחק האחרון, שוב הוכיח כמה היה חסר לקבוצה, כאשר לצידו אייל ננקין סיפק את משחקו הטוב ביותר העונה עם 19 נקודות ללא החטאה מהשדה. מנגד, מכבי מעלה אדומים ממשיכה לאבד גובה והערב סיפקה את אחד המשחקים היותר חלשים שלה העונה כשלא הצליחה להוות יריב שקול, כשהיא קולעת ב-30 אחוז בלבד מהשדה.

אחרי דקות ראשונות שקולות, מכבי פתח תקווה הידקה את ההגנה והצליחה לסגור את הרבע ביתרון 14:23. מכבי מעלה אדומים לא קלעה סל שדה במשך יותר מ-5 דקות ברבע השני וריצת 1:15 קבעה 15:38 למכבי פתח תקווה. החבורה של יוסי בונן המשיכה בשלה עם יכולת טובה של קודי ריילי וגל גילינסקי והפער גדל, 22:45 במחצית. גם בחצי השני האורחים לא הצליחו לשפר את האחוזים וראו את מכבי פתח תקווה משייטת לניצחון ביתי חשוב.

קלעו לפתח תקווה: אייל ננקין (5/5 מהשדה) 19 נק', קורן ג'ורנו (8 אסיסטים) 16 נק', טרה מקולום 13 נק', גל גילינסקי (10 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 10 נק', קודי ריילי, שגיב גורמן ואופיר גולדשטיין 8 נק' כ"א, איתי ירום ונועם נאור 5 נק' כ"א, שלו ז'אן 4 נק'.

קלעו למעלה אדומים: איתי קרביוב 15 נק', בר שפע 10 נק', יבגני חולודוב 8 נק', רום כיטכס 7 נק', כריס ג'ונס 5 נק', ברק אוריון 4 נק', גרג וויליאמס, אמיתי מסיל, טל צוויפלר 3 נק' כ"א, עדי כהן סבן 2 נק'.