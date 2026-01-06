מטה אשר שבה לפסגה, המעפיל ניצחה בדרמה

המחזור ה-11 של ליגת העל לגברים בכדורעף הסתיים הערב עם כמה משחקים מרתקים. במרכז: מטה אשר/עכו חזרה למקום הראשון עם ניצחון משכנע על הוד השרון, המעפיל ניצחה את אשדוד במערכה חמישית מותחת לאחר משחק דרמטי, והפועל אריות ירושלים ממשיכה את המומנטום החיובי עם ניצחון חוץ חשוב בקריית אתא.

הפועל גליל מטה אשר/עכו – מכבי מוסינזון הוד השרון 0:3 (12:25, 13:25, 17:25)

מטה אשר עכו לא נתקלה הערב בקשיים מיוחדים ומנצחת בקלות את הוד השרון תוך שליטה מוחלטת בשלוש המערכות, מטה אשר שבה למקום הראשון, כאשר הוד השרון עדיין נמצאת בצמרת עם פתיחת הסיבוב השני של הליגה.

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינקלמולר ושטיפט עם 11 נקודות כל אחד.

הצטיין בהוד השרון: דימה זים עם 9 נקודות.

מטה אשר נגד הוד השרון (שמעון קנלמן)

הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר – מכבי אשדוד 2:3 (25:22, 28:30, 23:25, 25:21, 10:15)

משחק מרתק הערב במנשה כאשר אשדוד מנצחת במערכה הראשונה, המערכה השנייה הייתה שוויונית והסתיימה בשובר שוויון מאוחר לטובת המעפיל. המעפיל ניצחה גם בשלישית, אבל אשדוד החזירה במערכה הרביעית, הקבוצות נערכו למערכה חמישית ומכריעה.

דוס סנטוס החל את המערכה החמישית עם הנחתה מוצלחת לזכות המקומיים שעלו ל-0:1, המערכה המשיכה להיות צמודה כאשר אפונזה מאשדוד השווה ל-2:2 עם הנחתה יפה, המעפיל עלו ליתרון 2:4 אבל קופילביץ' עם חסימה צמצם ל-3:4 לקבוצה הביתית, נטו מאשדוד השווה ל-5:5, אבל דוס סנטוס מהמעפיל יחד עם טעות של אשדוד והמעפיל מוליכה 5:7, שקריה עם הנחתה והיתרון צמח ל-3 נקודות לטובת המעפיל, דוס סנטוס עם חסימה מוצלחת העלה את המעפיל ל-6:10, אשדוד לקחה פסק זמן, אבל גם לאחריו המעפיל המשיכה לשלוט במערכה בדרך לניצחון במשחק כולו.

עדי תדמור מאמן המעפיל: "משחק קשוח מאוד היום, מכבי אשדוד קבוצה מצוינת. אני שמח שלמרות פתיחת משחק גרועה מאוד שלנו עד אמצע מערכה השנייה הצלחנו לחזור בשיניים, אני שמח מאוד על הניצחון במערכה החמישית -אני גאה בשחקנים".

הצטיינו בהמעפיל: דוס סנטוס עם 29 נקודות, סלטון עם 10 נקודות.

הצטיינו באשדוד: אפונזה עם 26 נקודות וסוארה עם 13 נקודות.

המעפיל נגד אשדוד (אראל בורנשטיין)

הפועל עירוני קריית אתא - הפועל אריות ירושלים 3:1 (20:25, 26:24, , 25:22, 17:25)

ירושלים ממשיכה להתקדם בדרך למעלה והיא משיגה הערב ניצחון חוץ חשוב בקריית אתא. אחרי ששיחקה סיבוב שלם עם שני זרים היא מתחזקת בזר נוסף ונראית בדרך למעלה. במערכה הראשונה שלטה קריית אתא וניצחה אותה, אלא שירושלים התאוששה במהירות וניצחה את שתי המערכות הבאות. המערכה הרביעית החלה בצורה שוויונית אבל מהר מאוד ירושלים תפסה את השליטה במערכה וניצחה אותה ואת המשחק כולו.

הצטיינו בהפועל ירושלים: וולסנצי עם 31 נקודות (5 חסימות) ולוקיינטס עם 18 נקודות.

הצטיינו בקריית אתא: קויפמן, גדו, גוז ופירסוב עם 14 נקודות כל אחד.

במשחק מוקדם ניצחה מכבי יעדים תל אביב את מכבי רחובות 0:3.

המחזור יינעל במשחק בין מ.ס עיילבון להפועל כפר סבא ביום חמישי הקרוב.