ק"ש התפוצצה בנערים א', חיפה גברה על אשדוד

המחזור ה-16 בליגת העל של שנתון נערים א', המהווה את המחזור הלפני אחרון של הליגה הסדירה, הגיע לסיומו הערב (שלישי) עם שני משחקים שאירחו שתי קבוצות ה"צו פיוס" של הליגה, מ.ס אשדוד ועירוני קרית שמונה. שני המשחקים הסתיימו בהכרעות, בעוד שבצפון השערים נכבשו בשפע, בדרום המצב שונה.

בסופ"ש הקרוב ייערך מחזור גביע, כך שתמונת העולות לפלייאוף העליון והמיקומים הסופיים, שעל פיהם ייקבע לוח המשחקים, ייקבעו רק במחזור הסיום במחזור אמצע השבוע, ביום שלישי הבא. תמונת המצב העדכנית מראה על שש קבוצות, שהבטיחו את מקומן בפלייאוף העליון: מכבי ת"א, המוליכה בעלת המאזן המושלם, והקבוצות שמדורגות אחריה בטבלה: הפועל ת"א, מכבי חיפה, מכבי פ"ת, הפועל רעננה ומכבי נתניה.

ארבע קבוצות ייאבקו במחזור הסיום על שני הכרטיסים הנותרים לפלייאוף העליון: הפועל חדרה, לה 23 נקודות, הפועל כפר סבא, לה 22, הפועל ירושלים, לה 21, מ.ס אשדוד, לה 20. מכאן לרשמים ממשחקי היום.

מ.ס אשדוד - מכבי חיפה 1:0

מכבי חיפה הייתה דומיננטית יותר, אך הצליחה למצוא פעם אחת את רשתה של אשדוד, שתגיע למחזור האחרון, כשהיא חייבת לנצח את בני יהודה ת"א ולקוות לאיבוד נקודות של הקבוצות המדורגות מעליה, כל זאת בשביל להשתלב במשחקי הפלייאוף העליון.

יונס אדנה, שחקנה ההתקפי של מכבי חיפה, עם סרט הקפטן לזרוע, כבש שער מרשים בדקה ה-51. אדנה השתלט על כדור באגף ימין, מרכז את תנועתו ובעט מכ-17 מטרים בעיטה שטוחה לפינה השמאלית של רשת שערה של אשדוד. שער זה סלל את דרכה של מכבי חיפה לניצחון, שמותיר אותה במקום השלישי ובמרחק 11 נקודות מפסגת הטבלה.

שמחה אצל שחקני נערים א' של מכבי חיפה (שחר גרוס)

עירוני קריית שמונה - בית"ר טוברוק נתניה 1:5

קריית שמונה נועלת הטבלה, אך מוחרגת מירידה ועם זאת נחושה להוכיח, שמקומה בליגת העל בזכות. הערב עלתה למשחק הביתי מול בית"ר טוברוק , שמקדימה בחמש נקודות את מ.כ נהלל יזרעאל, שמדורגת במקום האחרון המעשי בליגה.

קריית שמונה בשבוע שעבר הצליחה בעשרה שחקנים לחזור פעמיים מפיגור של שני שערים במשחק החוץ מול מכבי נתניה, שלבסוף כבשה שער בתוספת הזמן וניצחה 4:5. הפעם קרית שמונה, בצד המנצח על אף סגל חסר מאוד, ללא השוער אחמד בכרי, ללא הקשרים המורחקים, עידו אדרי, זיאד דבאח ואביעד מלכה, ללא הבלם הפצוע מזה חודש, אור וולף וללא מלך השערים, איתי אקסול, המחלים מפציעה, הצליחה הקבוצה הצפונית לנצח בתוצאה מרשימה, זאת לאחר שלפני מספר חודשים ניצחה בביתה 1:5 את מחזיקת גביע השנתון, הפועל פ"ת.

קריית שמונה, שעלתה למשחק בשער עם מיכאל לחמני ועם שני שחקנים, שהוקפצו מקבוצת נערים ב', הבלם עילאי לוי והחלוץ אדיר אביטן, עשתה חיל כבר במחצית הראשונה, עם שלושה שערים שנכבשו בתוך רבע השעה, שבין הדקה ה-20 לדקה ה-35, כשעל שני השערים הראשונים חתומים שחקנים, שביום ראשון עלו כמחליפים במשחק ההפסד של קבוצת הנוער 5:0 מול הפועל פ"ת. את השער הראשון כבש הבלם זוהר פרנקל, את השער השני כבש החלוץ זיד עפיפי. את השער השלישי כבש יהונתן אוחנה.

קריית שמונה נערים א' (באדיבות המועדון)

את המחצית השנייה החלה טוברוק בצורה טובה יותר, שער שכבש בדקה ה-55 אורי אזולאי צימק את יתרון המארחת ל-1:3, אך בהמשך זיד עפיפי השלים צמד ואת שער הניצחון כבש הקשר ליאם אורצקי, שחקן נערים ב', שעלה כמחליף יחד עם עוד שניים מחבריו לקבוצה, הקשר איתמר אברו והחלוץ רועי וקנין. בסיום, ניצחון 1:5 מרשים ועוצמתי לקריית שמונה.

צחי בכר, מאמן קריית שמונה, אמר בסיום: "אני גאה בבחורים. בשבוע שעבר עם עשרה שחקנים עשינו פעמיים קאמבק במשחק חוץ קשה, אך כמו הרבה משחקים שהיינו בתמונת המשחק, מעדנו בקטנות ושילמנו ביוקר. הפעם אני שמח שהסיפור היה שונה. עלינו בסגל מאוד חסר, השחקנים שקיבלו את ההזדמנות, הן מהקבוצה והן עלו שעלו מנערים ב' לתגבר את השורות, עשו את עבודתם על הצד הטוב ביותר. היום החבר'ה התפוצצו. המטרה להמשיך לשחק טוב, לנסות להתקדם בטבלה ולהכין את השחקנים לעונה הבאה בנוער".