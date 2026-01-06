יום שלישי, 06.01.2026 שעה 22:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
928-1013הפועל מרמורק15
930-1013הפועל ניר רמה"ש16

בשיניים: קריית גת רשמה 1:2 בסינתטיקו באשדוד

עירוני אשדוד הייתה שווה למוליכה ופספסה ברגע האחרון שוויון לאחר החמצת ענק של שמעון לוי. מכבי יבנה הצליחה להשיג שלוש נקודות מול קריית מלאכי

|
ריף מסיקה בפרץ אושר רגעי. הגיע לו השער הזה היום (יונתן גינזבורג)
ריף מסיקה בפרץ אושר רגעי. הגיע לו השער הזה היום (יונתן גינזבורג)

מחזור אמצע השבוע בליגה א' דרום. היום (שלישי) התקיים לו המחזור ה-14 בליגה, כשבמוקד ניצחונה ה-11 במספר העונה של מכבי קריית גת, המוליכה, לאחר 1:2 על מכבי עירוני אשדוד, שנראתה לא פחות טוב ואף פספסה הזדמנות פז לשוויון ברגע האחרון, נוכח פספוס ענק מול שער כמעט חשוף מצד שמעון לוי הצעיר, שחקן הנוער של המקומיים מעיר הנמל.

בתוך כך, 3:3 דרמטי בין מ.כ ירמיהו חולון למ.כ ירושלים, שממשיכה לאבד נקודות יקרות בצמרת. מ.ס דימונה התקרבה לקריית גת, לאחר 0:2 על בית"ר נורדיה ירושלים. מכבי יבנה חזרה הביתה עם שלוש נקודות, לאחר 2:3 על מכבי קריית מלאכי. מ.כ צעירי טירה בטופ ארבע, לאחר ניצחון (ב-10 שחקנים!) על הפועל אזור, בתוצאה 0:3.

מכבי עירוני אשדוד – מכבי קריית גת 2:1

"חוץ מהנקודות, אין מה לקחת מהמשחק הזה", סיכם יפה מאוד מאמנה של מכבי קריית גת, רומן זולו. ודי בצדק, הרי שמפתיחת ההתמודדות מול מכבי עירוני אשדוד, בסינתטיקו, שעשה לא מעט צרות במרוצת השנים ליריבות, גם הקשוחות ביותר, המקומיים לא נפלו לרגע מהמוליכה ונדמה היה כי לא ברור מי מובילת הטבלה ומי ממתינה למפרק זמני (הדיון בעניינה נדחה ל-15.01).

יגאל ממן תתפטר (יונתן גינזבורג)יגאל ממן תתפטר (יונתן גינזבורג)

באזור הצפוני של המגרש הסינתטי באשדוד, אפשר היה למצוא שלט לבן שהכינו מספר אוהדים ועליו הכיתוב "יגאל ממן תתפטר". לא מעט ביקורת קיבל האיש, יו"ר העמותה, נוכח התנהלותו מול השחקנים, העובדים והאוהדים, כשחלקם אף מעריכים פועלו, דווקא. אין ספק שהשלט הזה אומר הרבה על מצבה של מכבי עירוני אשדוד, שצפויה למצוא עצמה תחת מפרק זמני בקרוב.

לאחר תשע דקות משחק רוי מליקה מצא את הגנת קריית גת בבלגן אחד שלם, בעוד גם ראם גולן לא מוצא את עצמו בהתקפת עירוני אשדוד, מה שהוביל ל-0:1 מקומי והלם מצד שחקני קריית גת וכך גם בספסל האורחים והקהל שנסע מספר קילומטרים לעיר הנמל. מליקה סגר שער חמישי העונה בליגה, שישי בכל המסגרות.

רוי מליקה חוגג עם חבריו (יונתן גינזבורג)רוי מליקה חוגג עם חבריו (יונתן גינזבורג)

כפיר ניגרקר, שחזר למקום בו הכל התחיל, ציין בפני שחקניו לא להרפות, שאפשר עוד. ואכן, עירוני אשדוד המשיכה ללחוץ קדימה ולחלץ כדורים מאחורה, בעוד ריף מסיקה הראה יכולת פחות מרשימה מבדרך כלל, שלא לדבר על גיל חדד ויוסף טוואבה, שניסה את מזלו לקבל כדור עונשין, אך ללא הצלחה, כשבמקום זה, ראה כרטיס צהוב בדקה ה-37.

רק בדקה ה-45, רגעים מספר לפני שריקת תום המחצית הראשונה, הראש של ארז שיפמן מצא את הרשת של נועם רודיק וקבע 1:1 בדיוק במקום, כשעד לאותו רגע, נועם רודיק, שוערה של עירוני אשדוד, הוכיח פעם אחר פעם למה מדובר באחד השוערים הטובים בליגה הזו ואין ספק שבקיץ ייחטף, בין אם לצמרת ליגה א' או בין אם לליגה הלאומית, סוף כל סוף.

ריף מסיקה מברך את ארז שיפמן לאחר שער השווין (יונתן גינזבורג)ריף מסיקה מברך את ארז שיפמן לאחר שער השווין (יונתן גינזבורג)

גם החצי השני היה די שוויוני. עירוני אשדוד ניסתה מימין ומשמאל ואף החטיאה לא מעט, כשמן העבר השני, אחרי לחץ אינספור, ריף מסיקה, איך לא, שהציג יכולת קצת פחות טובה במחצית הראשונה, התעלה על עצמו והביא לשער שקבע 1:2 דרמטי בדקה ה-78, שער שהוציא הרבה לחץ מהשחקנים ומהספסל.

בדקה ה-96, רגע לפני שאורי נקל שורק לסיום ההתמודדות, המחליף הצעיר, שמעון לוי, שחקן הנוער של מכבי עירוני אשדוד, מהליגה המחוזית והאחרונה בטיבה בשנתון נוער, מצא עצמו מקבל כדור פנטסטי ברחבת קריית גת, אלא שבבעיטה לא טובה כלל העיף הכדור החוצה מול שער כמעט ריק, כשהקהל יוצא מגדרו ולא מאמין, בדומה לספסלי הקבוצות והשחקנים על כר הדשא.

נועם רודיק מתעופף. לא נותן לגיל חדד להתקרב לכדור (יונתן גינזבורג)נועם רודיק מתעופף. לא נותן לגיל חדד להתקרב לכדור (יונתן גינזבורג)

בסיום, 1:2 למכבי קריית גת, ששומרת על המקום הראשון יחד עם ניצחון 11 במספר, לצד שלוש תוצאות תיקו ואפס הפסדים, יחד עם 36 נקודות. מכבי עירוני אשדוד בהפסד שני רצוף, בדמות 2:1, חמישי העונה בסך הכל. קריית גת לא הרשימה היום, אבל הוכיחה, פעם נוספת, שעשויה מהחומר הנכון בכדי להוביל המועדון למקום גבוה יותר – הליגה הלאומית, גם כשלא הולך כל כך.

יתר תוצאות המחזור

מכבי קריית מלאכי – מכבי יבנה 3:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: ישי רטנר ועודד בירו; הבקיעו ליבנה: עמית מנייסקו, הראל בן אבי וג'רמי שטרימלינג)

מ.כ ירמיהו חולון – מ.כ ירושלים 3:3 (הבקיעו לחולון: כחל יוסף, בן כהן ושון בוסקילה; הבקיעו לירושלים: מתן שורץ, מידן כהן ואביהו עזר)

הפועל אזור – מ.כ צעירי טירה 3:0 (הבקיעו לטירה: אחמד דוראי אלפקי, סארי חאג' יחיא ואופק ראובן)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.ס דימונה 2:0 (הבקיעו לדימונה: כרם ארשיד ופראס גנאים)

בית"ר יבנה – מ.כ כפר סבא (בעיצומו)

הפועל הרצליה – שמשון תל אביב (בעיצומו)

הפועל מרמורק – הפועל ניר רמת השרון (בעיצומו)

