יום רביעי, 07.01.2026 שעה 12:02
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

הסופר קאפ - קרש הקפיצה של גארסיה למונדיאל

למרות היכולת הנפלאה העונה, שוער ברצלונה לא משתייך לסגל ספרד ודה לה פואנטה יעקוב מקרוב אחרי הטורניר ועשוי לשנות זאת. גארסיה כבר שלח רמז עבה

|
ז'ואן גארסיה (IMAGO)
ז'ואן גארסיה (IMAGO)

אם הכדורגל הספרדי היה מתנהל בצורה מעט יותר פשוטה, הוויכוח סביב מקומו של ז’ואן גארסיה בנבחרת ספרד כלל לא היה מתקיים. במדינות אחרות, שוער ברצלונה כבר היה חלק קבוע מסגל הנבחרת מזה חודשים, זימון אחר זימון. אלא שבנבחרת של לואיס דה לה פואנטה, כך נטען, שיקולים שאינם מקצועיים מקבלים משקל גדול מדי, שכן אם הדיון היה נטו מקצועי, הוא היה מסתיים בתוך שניות.

מי שעדיין מתעקש להיות ספקן כלפי גארסיה, יכול להמשיך לבקר אותו בשם חופש הביטוי, אך הוא כבר מסתכן במבוכה הולכת וגוברת. כל משחק נוסף של השוער מחדד עד כמה מדובר בשוער יוצא דופן. ההצגה שסיפק בדרבי מול אספניול שימשה כהוכחה נוספת לכך שמדובר בשוער של תקופה, כזה שמגדיר מחדש את העמדה. במקרה הזה, את עמדת השוער של ברצלונה.

בתכנון המקורי, דה לה פואנטה היה אמור לטוס לערב הסעודית כדי לצפות מקרוב במפגש הסופר קאפ בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו, ולעקוב מקרוב אחרי גארסיה ואחרי השוער הראשון שלו עד כה, אונאי סימון. אלא שתהליך של מחלה מנע ממנו את הנסיעה, והוא נאלץ לצפות במשחק מהבית. המאמן הלאומי אמנם ממשיך להסס, אך הלחץ גובר עם כל הופעה גדולה נוספת של השוער הקטלוני.

זז'ואן גארסיה עוצר כדור (IMAGO)

גורמים בהתאחדות הספרדית טוענים כי דה לה פואנטה אינו מעוניין לפגוע באיזון הקיים בין סימון, דויד ראיה ואלכס רמירו, אך במקביל הוא מבין שהתעלמות מגארסיה עלולה לפעול לרעתו. לפי אותם גורמים, הרעיון הוא לזמן אותו כבר לחלון הבין-לאומי הבא, אז תתמודד ספרד מול ארגנטינה במשחק הפיינליסימה ב-27 במרץ 2026. אם לא יחול שינוי שאינו מקצועי, גארסיה צפוי להופיע ברשימה.

הטיעון בדבר שמירה על איזון מתרסק אל מול הדוגמה של ברצלונה עצמה. האנזי פליק לא היסס לבחור בגארסיה על פני וויצ’ך שצ’סני, ובעיקר על פני מארק-אנדרה טר שטגן. שניהם קיבלו את ההחלטה בספורטיביות, מתוך הבנה ברורה שגארסיה הקדים אותם מקצועית, תופעה מוכרת היטב בכדורגל, ובמיוחד בנבחרות לאומיות, שם מאמנים נוטים ללכת עם מי שנמצא בכושר הטוב ביותר.

השאלה כבר אינה אם גארסיה נמנה עם שלושת השוערים הטובים שיכולים לשחק עבור ספרד, אלא האם הוא כבר אחד משלושת השוערים הטובים בעולם. מה שבטוח, הוא הפרופיל האידאלי לשיטת המשחק של דה לה פואנטה: שוער שלם, מצוין ברגליים, בטוח ביציאה מהשער ויעיל בבניית המשחק מאחור.

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

לחץ, כך מתברר, הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה של גארסיה. הוא נאבק עם אספניול על עלייה לליגה הבכירה, נלחם כדי להימנע מירידה, וכעת מתמודד עם הציפייה לזכייה בתארים עם ברצלונה. גם החזרה לקורנייה אל פראט, מול האוהדים שזוכרים לו את המעבר, הייתה מבחן לא פשוט. את כולם עבר בהצטיינות.

כך היה גם במפגש הליגה בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו בקאמפ נואו. זו הייתה הפעם הראשונה שבה סימון, השוער הראשון של הנבחרת, פגש את גארסיה, מועמד רציני לאיים על מעמדו. גארסיה יצא מנצח עם משחק יציב ובטוח, שבו עצר את כל המצבים המסוכנים, בעוד סימון התקשה ויכול היה לעשות יותר בחלק מהשערים שספג.

ה”גומלין” מגיע כבר ביום רביעי בג’דה, בחצי גמר הסופר קאפ. גארסיה כבר הוכיח שהוא מוכן לכל אתגר. ייתכן מאוד שהדרך הקצרה ביותר למונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עוברת דווקא דרך ערב הסעודית. דה לה פואנטה יעקוב אחרי הדברים מהבית בשל המחלה, אך אם יחלים, ייתכן שיגיע לצפות מקרוב בגמר ביום ראשון.

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

לקראת חצי הגמר, דיבר גארסיה עצמו עם התקשורת והבהיר את תחושותיו. ״אנחנו מאוד נרגשים, וגם אני. זה יכול להיות התואר הראשון שלי במועדון הזה, ואנחנו ממש רוצים לזכות בו״, אמר על הופעת הבכורה שלו בסופר קאפ. על הדרבי מול אספניול הוסיף: ״התאמנתי כמו בכל שבוע. האווירה, בגלל העבר שלי, הייתה מיוחדת. הייתי צריך לדמיין איך המשחק יתנהל והצלחתי להתרכז במה שחשוב באמת״.

בנוגע לנבחרת ולחלום המונדיאל אמר: ״לא הייתי אומר שמונדיאל הוא מטרה. המטרה שלי היא להשתפר כל יום ולהמשיך להתקדם. כל שחקן רוצה להיות בנבחרת שלו. אם זה יקרה, אהיה שמח וגאה״. על מצבו האישי הודה: ״יש לי עוד הרבה במה להשתפר. המשחק של שבת היה מיוחד עבורי, ואני יודע שאני יכול להיות טוב יותר״.

גארסיה התייחס גם לאווירה בחדר ההלבשה: ״אנחנו בתקופה מצוינת של ביטחון, אבל יודעים שיש דברים שצריך לשפר. יש ביטחון גדול, אבל גם מודעות למה שחסר״. על היריבה הקרובה אמר: ״אתלטיק בילבאו קבוצה מאוד אינטנסיבית, שמבוססת על קצב ולחץ. יש להם שחקני התקפה חשובים, אבל יש לנו תוכנית משחק ברורה ואנחנו יודעים איך לשחק מולם״.

שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

לגבי התחרות בעמדת השוער בברצלונה סיכם: ״אנחנו שלושה שוערים מצוינים. אני לומד מהם כל הזמן, מנתח את האימונים שלהם ואת מה שאני יכול לשפר. התחרות טובה והופכת את כולנו לטובים יותר״.

גם ההיבט המנטלי לא נשכח: ״בריאות נפשית חשובה מאוד. צריך להיות מרוכז. אני עובד על זה דרך דמיון של מה שאפגוש ביום המשחק, וככה שום דבר לא מפתיע אותי״. על האפשרות לעזרה פסיכולוגית אמר: ״כל אדם ושחקן זקוק לדברים שונים. היו רגעים שבהם השתמשתי בזה, אבל לא בתקופה הזו של המעבר לברצלונה״.

ולבסוף, על החוויה בערב הסעודית: ״זו הפעם הראשונה שלי כאן. מרגישים את ההתלהבות הגדולה. הקבלת הפנים הייתה מדהימה, האצטדיון מלא והאוהדים דוחפים. מעולם לא חוויתי אווירה כזו, ואני שמח מאוד להיות חלק מזה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */