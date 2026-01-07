הסופר קאפ - קרש הקפיצה של גארסיה למונדיאל

אם הכדורגל הספרדי היה מתנהל בצורה מעט יותר פשוטה, הוויכוח סביב מקומו של ז’ואן גארסיה בנבחרת ספרד כלל לא היה מתקיים. במדינות אחרות, שוער ברצלונה כבר היה חלק קבוע מסגל הנבחרת מזה חודשים, זימון אחר זימון. אלא שבנבחרת של לואיס דה לה פואנטה, כך נטען, שיקולים שאינם מקצועיים מקבלים משקל גדול מדי, שכן אם הדיון היה נטו מקצועי, הוא היה מסתיים בתוך שניות.

מי שעדיין מתעקש להיות ספקן כלפי גארסיה, יכול להמשיך לבקר אותו בשם חופש הביטוי, אך הוא כבר מסתכן במבוכה הולכת וגוברת. כל משחק נוסף של השוער מחדד עד כמה מדובר בשוער יוצא דופן. ההצגה שסיפק בדרבי מול אספניול שימשה כהוכחה נוספת לכך שמדובר בשוער של תקופה, כזה שמגדיר מחדש את העמדה. במקרה הזה, את עמדת השוער של ברצלונה.

בתכנון המקורי, דה לה פואנטה היה אמור לטוס לערב הסעודית כדי לצפות מקרוב במפגש הסופר קאפ בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו, ולעקוב מקרוב אחרי גארסיה ואחרי השוער הראשון שלו עד כה, אונאי סימון. אלא שתהליך של מחלה מנע ממנו את הנסיעה, והוא נאלץ לצפות במשחק מהבית. המאמן הלאומי אמנם ממשיך להסס, אך הלחץ גובר עם כל הופעה גדולה נוספת של השוער הקטלוני.

ז'ואן גארסיה עוצר כדור (IMAGO)

גורמים בהתאחדות הספרדית טוענים כי דה לה פואנטה אינו מעוניין לפגוע באיזון הקיים בין סימון, דויד ראיה ואלכס רמירו, אך במקביל הוא מבין שהתעלמות מגארסיה עלולה לפעול לרעתו. לפי אותם גורמים, הרעיון הוא לזמן אותו כבר לחלון הבין-לאומי הבא, אז תתמודד ספרד מול ארגנטינה במשחק הפיינליסימה ב-27 במרץ 2026. אם לא יחול שינוי שאינו מקצועי, גארסיה צפוי להופיע ברשימה.

הטיעון בדבר שמירה על איזון מתרסק אל מול הדוגמה של ברצלונה עצמה. האנזי פליק לא היסס לבחור בגארסיה על פני וויצ’ך שצ’סני, ובעיקר על פני מארק-אנדרה טר שטגן. שניהם קיבלו את ההחלטה בספורטיביות, מתוך הבנה ברורה שגארסיה הקדים אותם מקצועית, תופעה מוכרת היטב בכדורגל, ובמיוחד בנבחרות לאומיות, שם מאמנים נוטים ללכת עם מי שנמצא בכושר הטוב ביותר.

השאלה כבר אינה אם גארסיה נמנה עם שלושת השוערים הטובים שיכולים לשחק עבור ספרד, אלא האם הוא כבר אחד משלושת השוערים הטובים בעולם. מה שבטוח, הוא הפרופיל האידאלי לשיטת המשחק של דה לה פואנטה: שוער שלם, מצוין ברגליים, בטוח ביציאה מהשער ויעיל בבניית המשחק מאחור.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

לחץ, כך מתברר, הוא חלק בלתי נפרד מהקריירה של גארסיה. הוא נאבק עם אספניול על עלייה לליגה הבכירה, נלחם כדי להימנע מירידה, וכעת מתמודד עם הציפייה לזכייה בתארים עם ברצלונה. גם החזרה לקורנייה אל פראט, מול האוהדים שזוכרים לו את המעבר, הייתה מבחן לא פשוט. את כולם עבר בהצטיינות.

כך היה גם במפגש הליגה בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו בקאמפ נואו. זו הייתה הפעם הראשונה שבה סימון, השוער הראשון של הנבחרת, פגש את גארסיה, מועמד רציני לאיים על מעמדו. גארסיה יצא מנצח עם משחק יציב ובטוח, שבו עצר את כל המצבים המסוכנים, בעוד סימון התקשה ויכול היה לעשות יותר בחלק מהשערים שספג.

ה”גומלין” מגיע כבר ביום רביעי בג’דה, בחצי גמר הסופר קאפ. גארסיה כבר הוכיח שהוא מוכן לכל אתגר. ייתכן מאוד שהדרך הקצרה ביותר למונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עוברת דווקא דרך ערב הסעודית. דה לה פואנטה יעקוב אחרי הדברים מהבית בשל המחלה, אך אם יחלים, ייתכן שיגיע לצפות מקרוב בגמר ביום ראשון.

לואיס דה לה פואנטה (רויטרס)

לקראת חצי הגמר, דיבר גארסיה עצמו עם התקשורת והבהיר את תחושותיו. ״אנחנו מאוד נרגשים, וגם אני. זה יכול להיות התואר הראשון שלי במועדון הזה, ואנחנו ממש רוצים לזכות בו״, אמר על הופעת הבכורה שלו בסופר קאפ. על הדרבי מול אספניול הוסיף: ״התאמנתי כמו בכל שבוע. האווירה, בגלל העבר שלי, הייתה מיוחדת. הייתי צריך לדמיין איך המשחק יתנהל והצלחתי להתרכז במה שחשוב באמת״.

בנוגע לנבחרת ולחלום המונדיאל אמר: ״לא הייתי אומר שמונדיאל הוא מטרה. המטרה שלי היא להשתפר כל יום ולהמשיך להתקדם. כל שחקן רוצה להיות בנבחרת שלו. אם זה יקרה, אהיה שמח וגאה״. על מצבו האישי הודה: ״יש לי עוד הרבה במה להשתפר. המשחק של שבת היה מיוחד עבורי, ואני יודע שאני יכול להיות טוב יותר״.

גארסיה התייחס גם לאווירה בחדר ההלבשה: ״אנחנו בתקופה מצוינת של ביטחון, אבל יודעים שיש דברים שצריך לשפר. יש ביטחון גדול, אבל גם מודעות למה שחסר״. על היריבה הקרובה אמר: ״אתלטיק בילבאו קבוצה מאוד אינטנסיבית, שמבוססת על קצב ולחץ. יש להם שחקני התקפה חשובים, אבל יש לנו תוכנית משחק ברורה ואנחנו יודעים איך לשחק מולם״.

שחקני אתלטיק בילבאו חוגגים (IMAGO)

לגבי התחרות בעמדת השוער בברצלונה סיכם: ״אנחנו שלושה שוערים מצוינים. אני לומד מהם כל הזמן, מנתח את האימונים שלהם ואת מה שאני יכול לשפר. התחרות טובה והופכת את כולנו לטובים יותר״.

גם ההיבט המנטלי לא נשכח: ״בריאות נפשית חשובה מאוד. צריך להיות מרוכז. אני עובד על זה דרך דמיון של מה שאפגוש ביום המשחק, וככה שום דבר לא מפתיע אותי״. על האפשרות לעזרה פסיכולוגית אמר: ״כל אדם ושחקן זקוק לדברים שונים. היו רגעים שבהם השתמשתי בזה, אבל לא בתקופה הזו של המעבר לברצלונה״.

ולבסוף, על החוויה בערב הסעודית: ״זו הפעם הראשונה שלי כאן. מרגישים את ההתלהבות הגדולה. הקבלת הפנים הייתה מדהימה, האצטדיון מלא והאוהדים דוחפים. מעולם לא חוויתי אווירה כזו, ואני שמח מאוד להיות חלק מזה״.