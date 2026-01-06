אריק טן האח מונה למנהל המקצועי של טוונטה

דווקא בזמן שמנצ’סטר יונייטד מחפשת מאמן חדש, האקס שלה, אריק טן האח, מצטרף לטוונטה וסתיו למקין וישמש כמנהל המקצועי של הקבוצה החל מעונת 2026/27, כך המועדון ההולנדי הודיע היום (שלישי) בערוציו הרשמיים.

“זה מרגש וייחודי עבורי לחזור לטוונטה, מועדון שאליו הגעתי כאוהד כבר מגיל צעיר לאצטדיון. כאן החלו קריירות הכדורגל והאימון שלי. בעזרת הניסיון שצברתי בתחום פיתוח שחקני נוער, בניית קבוצות ותרבות של ספורט הישגי, אני רוצה יחד עם מועצת המנהלים, ההנהלה והצוות המקצועי לחזק את היסודות המקצועיים של הקבוצה, כדי שהמועדון יוכל לממש באופן ממשי את הפוטנציאל שלו כסמל אזורי”, אמר טן האח במעמד החתימה.

סתיו למקין מבחינתו, נכנס לעניינים בתקופה האחרונה. אחרי שבקושי קיבל ההזדמנויות בעשרת המחזורים הראשונים בליגה ההולנדית והוא חווה הסתגלות לא פשוטה, אקס מכבי תל אביב השלים 90 דקות בכל אחד מחמשת המחזורים האחרונים, כולל ב-1:1 מול פיינורד.