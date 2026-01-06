יום שלישי, 06.01.2026 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4621-5217פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2722-2517כרונינגן5
2528-3116אלקמאר6
2521-2617טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
1927-1616אקסלסיור רוטרדם12
1929-2617גו אהד איגלס13
1938-2117זוולה14
1527-2017טלסטאר15
1431-1917וולנדם16
1444-2617הראקלס אלמלו17
1326-1617נאק ברדה18

אריק טן האח מונה למנהל המקצועי של טוונטה

מצטרף ללמקין: אקס מנצ'סטר יונייטד, שמחפשת בעצמה מאמן חדש, יחבור למועדון ההולנדי אותו הוא אוהד, בו משחק הבלם הישראלי: "רוצה לחזק את היסודות"

|
אריק טן האח (IMAGO)
אריק טן האח (IMAGO)

דווקא בזמן שמנצ’סטר יונייטד מחפשת מאמן חדש, האקס שלה, אריק טן האח, מצטרף לטוונטה וסתיו למקין וישמש כמנהל המקצועי של הקבוצה החל מעונת 2026/27, כך המועדון ההולנדי הודיע היום (שלישי) בערוציו הרשמיים.

“זה מרגש וייחודי עבורי לחזור לטוונטה, מועדון שאליו הגעתי כאוהד כבר מגיל צעיר לאצטדיון. כאן החלו קריירות הכדורגל והאימון שלי. בעזרת הניסיון שצברתי בתחום פיתוח שחקני נוער, בניית קבוצות ותרבות של ספורט הישגי, אני רוצה יחד עם מועצת המנהלים, ההנהלה והצוות המקצועי לחזק את היסודות המקצועיים של הקבוצה, כדי שהמועדון יוכל לממש באופן ממשי את הפוטנציאל שלו כסמל אזורי”, אמר טן האח במעמד החתימה.

סתיו למקין מבחינתו, נכנס לעניינים בתקופה האחרונה. אחרי שבקושי קיבל ההזדמנויות בעשרת המחזורים הראשונים בליגה ההולנדית והוא חווה הסתגלות לא פשוטה, אקס מכבי תל אביב השלים 90 דקות בכל אחד מחמשת המחזורים האחרונים, כולל ב-1:1 מול פיינורד.

