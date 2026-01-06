יום שלישי, 06.01.2026 שעה 20:49
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

פרו פלסטינים הפגינו לפני המשחק של מכבי ת"א

רגע לפני שריקת הפתיחה של הצהובים מול ברצלונה, שם קטש ושחקניו מתארחים במסגרת היורוליג, עשרות אזרחים הביעו מחאה כנגד ישראל ובעד פלסטין. צפו

|
הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב נמצאת לפני שבוע ספרדי כפול במסגרת היורוליג, כשתתארח בהמשך השבוע אצל ריאל מדריד, אך לפני כן, היום (שלישי, 21:30), תפגוש את ברצלונה בספרד, כחלק מהמחזור ה-20 במפעל הבכיר באירופה.

אך כמו שהתרגלנו לראות לצערנו במהלך השנתיים האחרונות, את פני הקבוצות הישראליות ברחבי אירופה מקבלים “בברכה” מפגינים פרו פלסטינים, היוצאים גם נגד ישראל.

צפו:

הפגנה נגד ישראל בברצלונה
הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)

מדובר בעשרות בודדות של אנשים שהגיעו לאזור הפלאו בלאוגרנה, היכלה של הקטלונים, על מנת להפגין כנגד הקבוצה הישראלית. כאמור, בעוד יומיים יתארחו הצהובים בבירת ספרד, ויהיה מעניין לראות כיצד עודד קטש ושחקניו יתקבלו שם.

