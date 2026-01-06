פרו פלסטינים הפגינו לפני המשחק של מכבי ת"א

מכבי תל אביב נמצאת לפני שבוע ספרדי כפול במסגרת היורוליג, כשתתארח בהמשך השבוע אצל ריאל מדריד, אך לפני כן, היום (שלישי, 21:30), תפגוש את ברצלונה בספרד, כחלק מהמחזור ה-20 במפעל הבכיר באירופה.

אך כמו שהתרגלנו לראות לצערנו במהלך השנתיים האחרונות, את פני הקבוצות הישראליות ברחבי אירופה מקבלים “בברכה” מפגינים פרו פלסטינים, היוצאים גם נגד ישראל.

צפו:

הפגנה נגד ישראל בברצלונה

הפגנה פרו פלסטינית בברצלונה (ראובן שוורץ)

מדובר בעשרות בודדות של אנשים שהגיעו לאזור הפלאו בלאוגרנה, היכלה של הקטלונים, על מנת להפגין כנגד הקבוצה הישראלית. כאמור, בעוד יומיים יתארחו הצהובים בבירת ספרד, ויהיה מעניין לראות כיצד עודד קטש ושחקניו יתקבלו שם.