רק עד הקיץ: סולשיאר מתקרב לחזרה ליונייטד

על פי דיווח ב'דיילי מייל', אולה גונאר סולשיאר חזר בימים האחרונים לאזור צ’שייר, ושמו הולך ומתחזק כמועמד מוביל לשוב למנצ’סטר יונייטד בתפקיד מאמן זמני עד לסיום העונה. העיתונאי פבריציו רומאנו אישר: “הצדדים מתקדמים בשיחות חיוביות על תפקיד המנג'ר הזמני. אולה רוצה את התפקיד והוא מועמד רציני כאשר המגעים בעיצומם. אין בעיות לגבי אורך החוזה. אולה מוכן להגיד כן”.

המאמן הנורבגי בן ה-52 תועד בסניף של רשת Waitrose בעיירה ווילמסלו שבצ’שייר, סמוך לבית שבבעלותו באזור. סולשיאר, כזכור, רשם חזרה מוצלחת במיוחד ליונייטד בדצמבר 2018, אז מונה כמחליף זמני לז’וזה מוריניו. אותה תקופה חיובית הובילה למינוי קבוע שנמשך כמעט שלוש שנים, עד שפוטר בנובמבר 2021.

לאחר פיטוריו של רובן אמורים, ב'דיילי מייל ספורט' מציינים כי סולשיאר מדורג גבוה ברשימת המועמדים להוביל את הקבוצה עד סוף העונה. ברשימה נמצא גם חלוץ עבר נוסף של יונייטד, רוד ואן ניסטלרוי.

אולה גונאר סולשיאר (רויטרס)

עם זאת, גורמים בתוך המועדון מדגישים כי נשקלים מספר מועמדים נוספים, וכי בשלב זה אין פייבוריט ברור לתפקיד. במקביל, מקורבים לסולשיאר בחרו לשמור על שתיקה ולא למסור תגובה בנושא.

אגדת אולד טראפורד, הזכור בעיקר בזכות שער הניצחון הדרמטי בגמר ליגת האלופות בעונת הטרבל של סר אלכס פרגוסון, נחשב לדמות שמכירה את המועדון לעומק. לפי הדיווח, חזרתו האפשרית עשויה לייצר אפקט מאחד וממריץ הן בחדר ההלבשה והן בקרב האוהדים, אם יונייטד תבחר לפנות אליו בשנית.

עם זאת, נטען כי סולשיאר לא צפוי להישאר בתפקיד מעבר לתקופה זמנית, שכן במועדון מתכננים למנות מאמן קבוע בקיץ. למרות זאת, מקורות לא שוללים לחלוטין אפשרות למינוי קבוע כבר כעת, אם יימצא מועמד מתאים, אם כי תרחיש כזה מוגדר כפחות סביר.

מייקל קאריק ואולה גונאר סולשיאר (רויטרס)

עוד לא ברור האם המאמן הזמני יעבוד בצמוד לדארן פלטשר, מאמן קבוצת הנוער עד גיל 18 של יונייטד, שמונה למאמן זמני לאחר ההחלטה לסיים את כהונתו הסוערת של אמורים, שנמשכה 14 חודשים.

בנוסף, ג’וני אוונס צפוי לשוב למועדון ולעבוד לצד פלטשר, לאחר שעזב בדצמבר את תפקידו כמנהל ההשאלות, תפקיד שבו החזיק כחצי שנה בלבד. גם מאמני האקדמיה טראוויס ביניון ואלן רייט יסייעו לפלטשר, כאשר יונייטד תתארח ביום רביעי בערב למשחקו הראשון בתפקיד, מול ברנלי.