מסי: נהנה לראות סרטוני AI של עצמי בטיקטוק

בראיון אינטימי ופתוח במיוחד, העניק השבוע ליאו מסי שיחה ארוכה לתוכנית ״Nadie dice nada״ של Luzu TV, שצולמה במיאמי והועלתה לרשתות ביום שלישי. כבר לפני שהראיון התחיל, נרשם רגע בלתי נשכח, כאשר ניקולאס אוקיאטו השחיל את הכדור בין רגליו של מסי, וזה הגיב בחיוך ואמר: ״אני הולך מפה״.

במהלך השיחה, מסי דיבר בכנות יוצאת דופן על עצמו, על חייו מחוץ למגרש ועל הדרך שבה הוא חווה את הקריירה גם בגיל 38. ״בספורט אני ביקורתי מאוד כלפי עצמי. אני תמיד דורש מעצמי יותר״, אמר, והבהיר שגם אחרי כל התארים וההישגים, הוא רחוק מלהרגיש שבע רצון.

הפן הרגשי עלה שוב ושוב בראיון, ומסי לא ניסה להסתיר אותו. ״אני אדם רגיש. לפעמים אני בוכה כשאני רואה סרטים, במיוחד כאלה שמבוססים על אירועים אמיתיים. אני ממש חי אותם, זה משפיע עליי עמוקות״, הודה.

ליאו מסי ליד הקאמפ נואו (אינסטגרם)

גם נושא השפה עלה, ומסי התייחס בהומור לקשר המורכב שלו עם האנגלית. ״אני מרגיש מוזר כשאני מדבר אנגלית ואני מעדיף לעשות הכל בספרדית. אבל כשזה מגיע לאנגלית, אני חושב שאני כן מדבר ואנשים מבינים אותי״, אמר בחיוך. מעולם לא אהבתי לדבר בשפות אחרות מול המצלמה. הייתה פרסומת עם ברצלונה, בסין... אמרתי למועדון: ‘אני לא עושה את המסר בסינית, אעשה אותו בספרדית’. והם אמרו: ‘אוקיי, תעשה בספרדית’".

״אז הם אמרו כזה: ‘לא, תעשה בסינית, סינית, סינית!’ ובסוף עשיתי את זה בסינית וזה יצא כמו שזה יצא". זה יותר מבוכה מהכל. אני מרגיש מוזר כשאני מדבר, אני לא אוהב את זה ומעדיף לעשות הכל בספרדית״.

ניימאר, מסי, סוארס (רויטרס)

מסי הדגיש שהאותנטיות היא עיקרון שמלווה אותו מאז ומתמיד. ״תמיד התנהגתי כמו שהרגשתי שנכון, אף פעם לא מזויף ואף פעם לא מאולץ. תמיד הייתי אני, מונחה על ידי הערכים שלמדתי בבית מאבא שלי ובברצלונה, שם עזרו לי לגדול לא רק כשחקן, אלא גם כאדם״.

להפתעת רבים, מסי סיפר גם על החיבור שלו לרשתות החברתיות, ובעיקר לטיקטוק. ״אני רואה הרבה טיקטוק. אני רואה הכל, גולל על כל מיני דברים. בכנות, אני מבלה שם לא מעט זמן כשמשעמם לי. אפילו ראיתי סרטוני AI עליי״, צחק, ״אחד שבו המשטרה עוצרת אותי. כן, אני אוהב את הסרטונים האלה. אני אישית לא משתמש בצ’אט GPT. האמת היא שאני בכלל לא משתמש בבינה מלאכותית, לא כי אני נגד זה, פשוט לא נכנסתי לזה ולא פיצחתי איך זה עובד. אנטונלה כל היום בצ’אט, שואלת אותו על הכל, מתכונים, שאלות על אוכל, על כל דבר, אבל אני עוד לא נכנסתי לעולם הזה״.

"רואה סירטוני טיקטוק על עצמי". מסי (רויטרס)

לצד החשיפה הזו, הוא דיבר גם על הצורך בשקט ובמרחב אישי. ״אני ממש אוהב להיות לבד. אני נהנה מהבדידות שלי. לפעמים הכאוס בבית עם שלושת הבנים שרצים לכל מקום יכול להיות מציף, ואני אוהב שיהיה לי רגע לעצמי. זה הזמן שבו אני נשכב, רואה טלוויזיה וצופה במשחקים״.

על החיים במיאמי סיפר מסי שהם רגועים בהרבה עבורו. ״אני חי כאן הרבה יותר בשלווה. באזור הזה של מיאמי שבו אנחנו גרים יש הרבה יותר אמריקאים, ואנשים לא נותנים לכדורגל כזה משקל. כאן החיים שלנו סובבים סביב הילדים, יש לנו שגרה רגילה, תמיד לפי לוחות הזמנים שלהם״.

כמובן שגם הקשר עם אנטונלה עלה. מסי חזר להתחלה וסיפר: ״אנחנו מכירים מגיל שש. גדלנו יחד, היינו חברים ואז עברתי לברצלונה. אחר כך, דרך הרשתות החברתיות, מיילים, מסנג׳ר, הייתי שולח לה סרטונים, והקשר בינינו פשוט הלך והתחזק״.

ליאו מסי ואנטונלה (אינסטגרם)

גם ילדיו זכו להתייחסות מיוחדת, ובמיוחד צ׳ירו. ״אנחנו חיים עם הכדור כל היום. האמת שצ׳ירו מגיע הרבה גם למועדון לאימונים, ובין שלושתם הוא זה שהכי אוהב לעשות הכל, את התרגילים היפים ואת הדברים הקטנים״, סיפר בגאווה.

האווירה הקלילה בראיון הובילה גם לשאלות משעשעות מצד המנחים, אך מסי עצר אותן בצחוק. ״רגע, אנחנו באמת הולכים לדבר על השטויות האלה? בשביל זה הגעתם עד לכאן?״, אמר והמחיש שוב את השילוב בין צניעות, הומור וכנות שמלווה אותו גם מחוץ לדשא.

בראיון הרחיב מסי גם על חייו הפרטיים במיאמי ועל הדינמיקה בבית עם אנטונלה והילדים. הוא סיפר בגילוי לב: ״תמיד הייתי אובססיבי לסדר. שיניתי אותה. בהתחלה היא הייתה בלגן״. לדבריו, הצורך בשליטה ובארגון מלווה אותו ביום יום: ״אני מסדר את הבגדים לפי צבעים, ואני לא אוהב שנוגעים לי בדברים״. הוא אף ציין כי הוא מזהה את אותן תכונות גם אצל בנו הבכור: ״תיאגו בדיוק כמוני״.

ליאו ומסי ואנטונלה (אינסטגרם)

הכדורגל, כך התברר, נוכח בכל רגע בבית המשפחה. מסי תיאר סצנה שחוזרת על עצמה לא פעם וגוררת נזיפה מצד אנטונלה: ״אנחנו חיים עם הכדור כל היום״, אמר, והוסיף בחיוך: ״אי אפשר לעשות יותר מדי רעש״. בנוגע לזוגיות, מסי הודה שהוא אינו אדם רומנטי במיוחד, גם אם הוא משתדל להפגין חיבה בדרכו. ״אני לא בן אדם מאוד רומנטי״, אמר, והסביר: ״קשה לי להראות את זה, לבטא את זה, אבל האמת היא שאני רוצה שהאדם שאני באמת אוהב תמיד יהיה בסדר״.

כאשר נשאל מה הופך אותו ל״מוזר״ בעיניו, מסי לא היסס וענה בכנות מוחלטת: ״אני אוהב להיות לבד, נהנה להיות לבד״. הוא הוסיף כי הוא מתקשה להתמודד עם שינויים: ״אני לא אוהב שינויים במבנה או בשגרה שלי״, תכונה שלדבריו מלווה אותו גם בחיים המקצועיים וגם באישיים.

באותו קו מחשבתי, מסי חזר גם לתקופה שבה פנה לטיפול נפשי. ״הלכתי לטיפול בברצלונה. אני נוטה לשמור דברים בבטן, לא להוציא אותם החוצה. אני אוכל את הבעיות שלי לבד, שומר אותן לעצמי״, סיפר, ״ביום יום, האדם שאני נפתח אליו הכי הרבה הוא אנטונלה, ברור. בכדורגל, לאורך הקריירה שלי, מי שהיה לצדי במובן הזה היה אבא שלי. הייתי מסיים משחק וכותב לאבא שלי. או שהיינו צופים יחד במשחק ומדברים עליו. כשזה קשור לכדורגל, אני משתף הרבה יותר עם אבא שלי. בחיי היום יום, עם אנטו והילדים״. מסי סיכם לגבי הנושא: ״השתניתי הרבה, אבל המהות עדיין שם״.

ליאו מסי (IMAGO)

על הסיבה שלא הצטרף לריבר פלייט: "עשיתי מבחנים בריבר פלייט, לפני שהצטרפתי לברצלונה, התאמנתי בערך 10 ימים וחזרתי לניואלס. בריבר אמרו לי שהם רוצים אותי, שהם ידאגו לטיפול שלי ולכל מה שצריך, ושאשאר במעון של המועדון. הדבר היחיד שהם אמרו לנו היה שהם לא יכולים לעשות שום דבר לגבי כרטיס ההעברה שלי. הייתי צריך ללכת לניואלס ולקבל אותו כדי שאוכל להצטרף אליהם".

"כשבאנו לבקש מניואלס את כרטיס ההעברה, הם לא נתנו לנו אותו. זה היה מאוד קשה. שם הכול עם ריבר נקטע, ואז הופיעה ברצלונה, משהו שאף אחד מאיתנו לא תכנן. הייתי בן 11 או 12. אף קבוצה מעולם לא שילמה דמי העברה עבורי. זה היה מאוד מוזר אם מועדון כלשהו היה קונה את הזכויות של ילד בן 11", הוסיף.

ליאו מסי עם חולצה של ניואלס (La Liga)

על התוכניות שלו בכדורגל אחרי הפרישה: "אני לא באמת רואה את עצמי כמאמן, הרעיון להיות מנהל מקצועי מעניין אותי יותר, אבל אם אני צריך לבחור אחד משלושה, מה שהכי הייתי רוצה זה להיות בעלים של מועדון. הייתי רוצה שיהיה לי מועדון משלי, לגרום למועדון לצמוח, אתה יודע, להתחיל מלמטה ולתת לילדים ולאנשים הזדמנות להתפתח, לבנות מועדון חשוב".

כשנשאל לגבי עצה טובה שהוא יכול לתת השיב: "אני לא אוהב לתת עצות לאנשים, כי אני מאמין שכל אחד צריך לחיות את החוויה שלו ואת החיים שלו. אבל יש דבר אחד: לעולם, אף פעם, אל תוותרו על מה שאתם מרגישים ועל מה שאתם מאחלים לעצמכם ורוצים. אל תוותרו לעולם ותמשיכו לנסות, לא משנה מה, כי בסוף זו המהות של החיים".

לקראת סיום, שיתף מסי ברגע אישי ומרגש במיוחד, המפגש עם המוזיקאי הארגנטינאי צ’רלי גארסיה. ״קרה לי משהו עם צ’רלי. לא הכרתי אותו ואמרו לי שהוא שם, שאלו אם אני יכול לרדת ואמרתי ‘ברור שאני יכול לרדת’״, תיאר. לדבריו, הרגע עצמו היה בלתי נשכח: ״כשראיתי אותו, מה שהרגשתי באותו רגע היה בלתי ניתן לתיאור. יש לו אנרגיה מיוחדת, קסם. הנוכחות שלו שם סנוורה אותי, זה היה משהו ממש מטורף״.