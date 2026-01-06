יום שלישי, 06.01.2026 שעה 19:42
 בית 1 
67%534-5646ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
50%507-5026היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
83%483-5496אלבה ברלין1
83%513-5396שאלון2
17%546-5126נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%455-5316חובנטוד בדאלונה1
57%526-5697הפועל חולון2
50%524-5396שולה3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%470-5166טנריפה1
50%508-4916טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
83%474-5346גלאטסראיי1
67%452-4806וירצבורג2
33%519-5016טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
83%431-4946א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%435-5756מלאגה1
67%504-4926מרסין2
33%519-4616קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
100%425-5186גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
33%460-4846לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

יוסי לוי: זו בושה ל-BCL, זה מבזה את כל המפעל

נשיא הפועל חולון בביקורת קשה לאחר ה"משחק" הביזארי מול טרפאני: "מצטער שיש דברים כאלו בעולם הספורט". שמיר: "פעם ראשונה שנתקלתי בסיטואציה כזו"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון לקחה הערב (שלישי) חלק באחד באירועים הביזאריים שראינו בשנים האחרונות. הקבוצה של יואב שמיר הייתה אמורה לפגוש את טרפאני שארק במסגרת שלב הפליי אין של ה-BCL, אך הקבוצה האיטלקית נמצאת בהליכי פירוק ולא יכלה להעמיד להתמודדות סגל רציני.

בסוף, למשחק הגיעו 5 שחקנים, שניים מהם מהנוער, וטרפאני ביצעו בכוונה עבירות על מנת שהמשחק יסתיים כבר ברבע הראשון. כעת, לא ברור מה יהיה גורלה של הסדרה, כשצפוי להיות דיון לגבי עתיד הקבוצה בבית המשפט באיטליה, ולאחר מכן נוכל לדעת האם היא הולכת לפירוק או שתוכל להמשיך ולהתקיים, ואולי אפילו להעמיד סגל מכובד למשחק הבא.

מאמן הקבוצה, יואב שמיר, התייחס לסיטואציה המוזרה: “זו פעם ראשונה בכל הקריירה שנתקלתי בסיטואציה שכזאת. אני חייב לומר שגם בהכנה שלא ידענו מול מי נשחק עשינו את ההכנה המיטבית. זאת סיטואציה לא נעימה להיות חלק מממנה, למרות ששמחנו להגיע למצב עם יתרון ביתיות, הסיטואציה מול קבוצה שמתפרקת לא נעימה.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

“מתוך כבוד למשחק ניסינו לשחק, הם עדכנו אותנו ממש לפני שריקת הפתיחה מה הולך להיות”, המשיך המאמן. “ניסינו לעשות את זה בצורה הכי הוגנת שאפשר. כמו שהתכוננו למשחק הראשון, אמרתי להם גם בחדר הלבשה. אנחנו בתוך הסיטואציה הזאת כי זה המקצוע שלנו, ולכן אנחנו נכין את המשחק הבא כמו שהתכוננו למשחק הזה”.

שמיר דיבר גם על מה שעשוי לקרות במשחק השני בסדרה: “אנחנו מודעים לזה שיכול להיות שיהיה סגל שונה לגמרי, וגם הכבוד האיטלקי לא יאפשר להם לשחק בצרוה הזאת אם ישחקו. בכל מקרה אנחנו מתכוננים ומקווים שיהיה משחק. אנחנו באמת בחוסר וודאות לגבי מה אנחנו הולכים לפגוש, את ההכנות אנחנו עושים הכי טוב שאפשר”.

גם עידן זלמנסון דיבר בסיום “ההתמודדות”: “סיטואציה קצת מוזרה ללא ספק, משהו שלא נעים להיות חלק ממנו. זה לא מכבד את ה-BCL וקצת לא נעים מהקבוצה היריבה בסוף. ניסינו לעלות על המגרש ולעשות את שלנו, לנצח עם כל האמצעיים למרות המצב הלא נעים. שמחתי שעלינו ל-0:1 וננסה לעשות את אותו הדבר ביום חמישי. סיטואציה מוזרה אבל זה מה שיש.

עידן זלמנסון חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)עידן זלמנסון חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)

יוסי לוי נשיא הפועל חולון אמר: ״זו בושה ל-BCL שנתנו למשחק כזה להתקיים כשמראש הקבוצה האיטלקית באה עם חמישה שחקנים, ששניים מהם לא שיחקו איתם אף פעם והודיעו שחולים, זה מבזה את כל המפעל. הם עשו את זה רק בגלל דבר אחד, שהם היו מקבלים 600 אלף קנס וכעת זה רק 100 ואני מצטער שיש דברים כאלו בעולם הספורט. אנחנו נמצאים כאן כי מגיע לנו וסיימנו מקום שני בבית״.

