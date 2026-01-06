אריבדרצ'י: אנצו מארסקה נפרד ברשתות מצ'לסי

הערב (שלישי) מאמנה היוצא של צ’לסי, אנצו מארסקה, נפרד ברשתות החברתיות מהמועדון בו אימן בעונה וחצי האחרונות. המאמן האיטלקי פתח את דבריו בהיבט נוסטלגי על המצב בו הגיע לקבוצה ועד ההישגים שצבר עמה: “המסע שלי עם צ’לסי התחיל בסיבובים הראשונים של הקונפרנס ליג. אני עוזב עם שלווה פנימית בידיעה שמועדון יוקרתי כמו צ’לסי נמצא במקום הראוי לו”.

בהמשך הפוסט התייחס מארסקה לקהל של הבלוז: “אני רוצה להודות לכל האוהדים של צ’לסי שתמכו ב-18 החודשים האחרונים”. המאמן העוזב המשיך להודות לקהל וטען כי היה חלק בלתי נפרד מרשימת התארים שהשיגה הקבוצה בשנה וחצי האחרונות: “התמיכה שלכם הייתה מרכיב קריטי להשגת ההעפלה לליגת האלופות, הזכייה בקונפרנס ליג והזכייה בגביע העולם למועדונים”.

את סיום דבריו הקדיש אנצו לשחקני העבר וההווה של המועדון שלקחו חלק בדרך מאז הגיע המאמן ללונדון: “תודה מיוחדת לכל השחקנים שהתלוו אליי במסע הקסום הזה. אני מאחל לכל מי שחלק איתי רגעים טובים המון הצלחה בחצי השני של העונה ובעתיד”. במשפטו האחרון סיכם האיטלקי “תודה לך צ’לסי, ממני ומהמשפחה שלי”.

אוהדי צ'לסי מאוכזבים, גם הם רצו שינוי (IMAGO)

כזכור מארסקה סיים את תפקידו לאחר מתיחות גוברת עם ההנהלה ורצף תוצאות לא מספקות במשחקיו האחרונים. בחודש האחרון הגיע רצף משחקים חלש. הפסדים ללידס, אטאלנטה ואסטון וילה, בנוסף לביקורת על חילופים וטקטיקה, ובעיקר התנהלות שיצרה מתיחות פנימית הובילו לפיצוץ. השיא הגיע במשחק הליגה מול בורנמות’ במהלך ה-2:2 המאכזב בסטמפורד ברידג’ עם קריאות בוז ו”אתה לא יודע מה אתה עושה” מעבר הקהל.