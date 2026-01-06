יום שלישי, 06.01.2026 שעה 20:12
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

אריבדרצ'י: אנצו מארסקה נפרד ברשתות מצ'לסי

לאחר פיטוריו, האיטלקי בפוסט פרידה מהבלוז: "עוזב עם שלווה פנימית שהמועדון נמצא במקום הראוי לו. הקהל היה מרכיב קריטי בהעפלה לאלופות ובתארים"

|
אנצו מארסקה, נפרד מהבלוז (IMAGO)
אנצו מארסקה, נפרד מהבלוז (IMAGO)

הערב (שלישי) מאמנה היוצא של צ’לסי, אנצו מארסקה, נפרד ברשתות החברתיות מהמועדון בו אימן בעונה וחצי האחרונות. המאמן האיטלקי פתח את דבריו בהיבט נוסטלגי על המצב בו הגיע לקבוצה ועד ההישגים שצבר עמה: “המסע שלי עם צ’לסי התחיל בסיבובים הראשונים של הקונפרנס ליג. אני עוזב עם שלווה פנימית בידיעה שמועדון יוקרתי כמו צ’לסי נמצא במקום הראוי לו”.

בהמשך הפוסט התייחס מארסקה לקהל של הבלוז: “אני רוצה להודות לכל האוהדים של צ’לסי שתמכו ב-18 החודשים האחרונים”. המאמן העוזב המשיך להודות לקהל וטען כי היה חלק בלתי נפרד מרשימת התארים שהשיגה הקבוצה בשנה וחצי האחרונות: “התמיכה שלכם הייתה מרכיב קריטי להשגת ההעפלה לליגת האלופות, הזכייה בקונפרנס ליג והזכייה בגביע העולם למועדונים”.

את סיום דבריו הקדיש אנצו לשחקני העבר וההווה של המועדון שלקחו חלק בדרך מאז הגיע המאמן ללונדון: “תודה מיוחדת לכל השחקנים שהתלוו אליי במסע הקסום הזה. אני מאחל לכל מי שחלק איתי רגעים טובים המון הצלחה בחצי השני של העונה ובעתיד”. במשפטו האחרון סיכם האיטלקי “תודה לך צ’לסי, ממני ומהמשפחה שלי”. 

אוהדי צאוהדי צ'לסי מאוכזבים, גם הם רצו שינוי (IMAGO)

כזכור מארסקה סיים את תפקידו לאחר מתיחות גוברת עם ההנהלה ורצף תוצאות לא מספקות במשחקיו האחרונים. בחודש האחרון הגיע רצף משחקים חלש. הפסדים ללידס, אטאלנטה ואסטון וילה, בנוסף לביקורת על חילופים וטקטיקה, ובעיקר התנהלות שיצרה מתיחות פנימית הובילו לפיצוץ. השיא הגיע במשחק הליגה מול בורנמות’ במהלך ה-2:2 המאכזב בסטמפורד ברידג’ עם קריאות בוז ו”אתה לא יודע מה אתה עושה” מעבר הקהל.

