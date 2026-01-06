יום שלישי, 06.01.2026 שעה 19:09
כדורסל ישראלי

יריבת חולון עשויה לפוצץ את המשחק עם עבירות

לטראפני שארק שבמצב מורכב רק חמישה שחקני סגל, שלושה הודיעו שהם לא מרגישים טוב וההערכה היא שהשחקנים יעשו 5 עבירות כדי לכפות את סיומו של המפגש

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון אמורה לשחק הערב (שלישי, 18:45) מול טראפני שארק במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, אלא שכלל לא בטוח שהמשחק יתקיים. הקבוצה האיטלקית שנמצאת במצב מורכב מאוד מגיעה להתמודדות רק עם 5 שחקני סגל, כאשר עכשיו שלושה הודיעו שהם לא מרגישים טוב.

כרגע ישנה הערכה, ובה ששחקני טראפני שארק שכן יעלו על הפרקט, יעשו בצורה הכי מהירה שאפשר חמש עבירות, מה שלמעשה יגרום לכך שהמשחק יפוצץ ולו לא תהיה המשכיות.

המועדון מאיטליה הטיס למשחק בבולגריה חמישה שחקנים בלבד כאמור, זאת בעקבות מצב כלכלי בעייתי במועדון, שכולל תשלומים שטרם הוסדרו וסוגיות מס שלא נפתרו, שהובילו למכירת חיסול בקבוצה.

כזכור, המצב דרש את ארגון שחקני הכדורסל האיטלקי להתערב, הוא פרסם הודעה חריפה בה כתב: “יש להימנע מפארסה, המצב עלול לסכן את בריאות השחקנים, וכי אין זה מתקבל על הדעת לדרוש ממספר מצומצם כל כך של שחקנים לעלות לפרקט ללא תנאים תחרותיים הוגנים”.

