יום חג: הכל לקראת גמר התיכונים בגברים ובנשים

אחרי שעשו היסטוריה והעפילו לגמר, הריאלי העברי בחיפה יפגשו את אחת הקבוצות בעלות המסורת ארוכת השנים וההצלחות, רוטברג רמה"ש, במסגרת גמר התלמידות. המשחק, שיערך מחר בהיכל בנתניה (10:30, שידור ישיר בערוץ ONE) יהיה למפגש השלישי בהיסטוריה בין שני בתי הספר במסגרת ליגת התלמידות והראשון אי פעם במעמד הגמר.

הריאלי העברי בחיפה אמנם זכתה באליפות עם נבחרת הבנים אי שם לפני למעלה מעשור בניצוחו של בר טימור, אך בגזרת התלמידות הנבחרת לא הצליחה להגיע להישגים משמעותיים ולמעשה נחשבת לצעירה וחדשה בתחום. למעשה, מדובר בנבחרת צעירה בכללי עם שחקנית אחת בלבד בכיתה י"ב וכל השאר בנות צעירות שרעבות מאוד להצלחה.

“אנחנו לא באים בשביל ההשתתפות, אני לא מכיר שחקנית שמגיעה לגמר ולא רוצה לנצח”, סיפר המאמן עומרי צירלין לקראת ההתמודדות. “ולכן אנחנו לא באים לוותר על המשחק ולהיות לוזריות, אנחנו מודעים לחיסרון ואני בטוח שהרעב וזה שהבנות יודעות שהן יכולות לטעות שאין לחץ כי אין מי שיחליף אותן”.

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

“יש יותר מרווח לטעות והן פועלות לפי זה, הן לא מפחדות ומשחקות ללא חשש. בחצי גמר הן שיחקו בבגרות מאוד גדולה יחסית לגיל הצעיר שלהן, זה מפתיע, אבל אני מצפה מהן להתחרות, יהיה מה שיהיה. הלחץ הוא גם על רמת שרון, אני לא יודע כמה הן רגילות לשחק מול כ"כ הרבה צופים. זה ישפיע מאוד על שתי הקבוצות", הוסיף צירלין.

מהצד השני, בצד של רוטברג רמת השרון עומד מאמן מעוטר, אמיר מימרן, שהוביל בעבר את נבחרת בית הספר לשתי אליפויות רצופות וכעת מכוון להוביל אותן לאליפות רביעית בהיסטוריה של בית הספר ושלישית שלו כמאמן.

תיכון חדש – רמות ים עמק חפר

ובשעה 14:00 (שידור ישיר בערוץ ONE) יעלו אל הפרקט שתי הנבחרות החזקות ביותר בליגת התיכונים לתלמידים, תיכון חדש המעוטרים והמנוסים במעמדים האלה ורמות ים עמק חפר, בית ספר אמנם צעיר בליגה, אבל בעל שחקנים מוכשרים וטובים ומתחילת העונה סומנו לפייבוריטים לזכייה בתואר.

נתחיל מהקבוצה של יותם הלפרין. בית הספר שזכה בעבר בארבע אליפויות חולם על אליפות חמישית ולהפוך לבית הספר הכי מעוטר במילניום הנוכחי בליגת התיכונים בכדורסל ולהשתוות לאורט קריית ביאליק כשיאני הזכייה בהיסטוריה.

יותם הלפרין (איציק בלניצקי)

המאמן, שבעצמו היה שחקן בליגת התיכונים, בעיקר מתרגש מהמעמד ובטוח שהשחקנים שלו יעשו את הטוב ביותר: “כל הדבר הזה של לעבוד עם נוער זה סוג של סגירת מעגל מבחינתי, גם בבתי ספר וגם בנוער, אני באיזשהו מקום קצת חוזר אחורה בזמנים וחווה את מה שהילדים האלה חווים עכשיו, אני יודע מה זה לשחק מול ההורים והבית ספר בטלוויזיה, זה מרגש וזה זיכרונות שהם ייקחו איתם לכל החיים”, שיתף הלפרין.

בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו במעמד הגמר, ימים ספורים לפני המשחק איבדה רמות ים את הסופרסטאר שלה, בן שרף, שנפצע ממש רגע לפני ולא הספיק לשחק במעמד, מה שעזר לירון גולדמן להשתלט על הפרקט ולהוביל את חדש לאליפות על חשבון רמות ים, אבל הפעם, זה משחק אחר עם תחושות אחרות.

"זה מרגיש קצת אחרת מהפעם הקודמת, יש תחושה בעיר ובבית הספר והכל מאוד מרגש, יגיע המון קהל למלא את היציע. כולנו נמצאים כדי להתארגן ולארגן את הדגלים והחולצות, יש לנו אימון מסכם. כולם מרגישים בטוחים ואני מקווה שזה בטוחים ולא לחוצים. זה ללא ספק חוויה שכולם מחכים לה", סיפר המאמן עמית בן דוד.