"חשנו אי נוחות רבה, מגנים את התוכן של השלט"

אחרי השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי החיפאי, והסערה שהוא עורר, המועדון הוציא הודעת תגובה רשמית: “במשחק הדרבי אמש, חשנו אי נוחות רבה למראה שלט הפריסה בעל תוכן פוגעני שהונף ביציע.

כבר במהלך המשחק פנינו לגורמי האכיפה לקבלת הסברים לעניין אישור תוכנו של השלט. לאורכו של היום דנו מול אותם גורמים במטרה לחדד נהלים ולהימנע מהישנות מקרים אלו בעתיד.

כמועדון ספורט מוביל המשמש דוגמה ופועל רבות למען הקהילה בתחומים רבים, אנו מגנים את תוכן השלט ומתנגדים להכנסת כל שלט בעל תוכן פוגעני לאצטדיון. כמועדון ערכי אנו מוצאים חובה להתנצל בפניי כל מי שנפגע ומתחייבים לעשות כל מה שנדרש בכדי למנוע מקרים אלו בעתיד”.

אותה הודעה רשמית של הירוקים, יצאה רק לאחר בדיקה מקיפה לגבי שלט הפריסה שהונף מול כל הגורמים הרלוונטים.