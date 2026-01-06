לברון: אבדיה מאוד איכותי. וושינגטון מתחרטת

דני אבדיה הוא אחד השחקנים הלוהטים ביותר ב-NBA. זה כבר ממזמן לא דעה לא פופולרית להגיד שהכוכב הישראלי ראוי להיות באולסטאר השנה. היום (שלישי) הוא קיבל מחמאות גם מאחד השחקנים הגדולים ביותר בכל הזמנים, לברון ג’יימס, כשהוא דיבר על הפורוורד בפודקאסט ’Mind the Game’ שלו ושל סטיב נאש.

נאש פתח כשהקריא את הנתונים של אבדיה: “25 נקודות למשחק, פלוס שמונה מהעונה שעברה. שני אסיסטים, שלושה יותר מהעונה שעברה. הוא בטופ 4 בליגה בקצב סחיטת עבירות, תשע וחצי זריקות עונשין למשחק, יחד עם שיי, לוקה ואוסטין ריבס. זה שחקן שכשהוא שמגיע עם תאוצה לסל, הוא בעיה”.

ה”מלך” הגיב: “הוא חודר מאוד פיזי לסל. אם אין לך גוף ממש חזק מולו, ואם אתה עומד מצידו, הוא יקבל עבירה. הוא סופר פיזי, במיוחד כשהוא חודר ועובד ליד ימין. וכמו שאמרת, הוא גם עבד הרבה על הקליעה מחוץ לקשת. כשהוא היה בוושינגטון, זה הדבר שהיה לו. תמיד הייתה לו המהירות עם הכדור, גוף גדול. העונה, במיוחד, אני רואה אותו מגדיל את הטווח שלו וזה גורם לו להיות יותר עקבי ולחוות עונת פריצה בקריירה שלו עד כה”.

לברון ג'יימס מול דני אבדיה (רויטרס)

נאש ולברון הוסיפו: “הוא בכושר טוב יותר, חד יותר, מהיר יותר. פליימייקר נהדר שהופך את השחקנים לטובים יותר. וושינגטון ‘בועטת’ בעצמה כנראה. הוא שחקן מאוד איכותי, ממש טוב וחכם, גם מבחינה הגנתית”.