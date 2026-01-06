יום שלישי, 06.01.2026 שעה 17:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%3595-381632דטרויט פיסטונס
68%3408-368131בוסטון סלטיקס
60%3447-354530ניו יורק ניקס
60%3487-355530פילדלפיה 76'
56%3635-367732טורונטו ראפטורס
55%3647-373531מיאמי היט
55%3856-391833קליבלנד קאבלירס
50%3496-349330אורלנדו מג'יק
50%3860-377232שיקגו בולס
44%4079-403234אטלנטה הוקס
44%3691-359532מילווקי באקס
38%3725-371232שארלוט הורנטס
34%3319-318729ברוקלין נטס
27%3709-341330וושינגטון וויזארדס
16%3878-355132אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3345-372731אוקלהומה ת'אנדר
69%3797-399332דנבר נאגטס
69%3213-347729יוסטון רוקטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
66%3692-382532מינסוטה טימברוולבס
64%3285-325228לוס אנג'לס לייקרס
58%3491-357931פיניקס סאנס
55%3737-381333גולדן סטייט ווריורס
45%3939-387033פורטלנד בלייזרס
39%3638-358431ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
35%3928-375331יוטה ג'אז
35%3499-344031לוס אנג'לס קליפרס
25%3905-354032סקרמנטו קינגס
24%4061-379033ניו אורלינס פליקנס

לברון: אבדיה מאוד איכותי. וושינגטון מתחרטת

אחד הגדולים החמיא לישראלי בפודקאסט יחד עם סטיב נאש: "הוא טוב, חד ומהיר יותר. פליימייקר נהדר שהופך את השחקנים סביבו לטובים יותר. סופר פיזי"

|
לברון מול אבדיה (רויטרס)
לברון מול אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה הוא אחד השחקנים הלוהטים ביותר ב-NBA. זה כבר ממזמן לא דעה לא פופולרית להגיד שהכוכב הישראלי ראוי להיות באולסטאר השנה. היום (שלישי) הוא קיבל מחמאות גם מאחד השחקנים הגדולים ביותר בכל הזמנים, לברון ג’יימס, כשהוא דיבר על הפורוורד בפודקאסט ’Mind the Game’ שלו ושל סטיב נאש.

נאש פתח כשהקריא את הנתונים של אבדיה: “25 נקודות למשחק, פלוס שמונה מהעונה שעברה. שני אסיסטים, שלושה יותר מהעונה שעברה. הוא בטופ 4 בליגה בקצב סחיטת עבירות, תשע וחצי זריקות עונשין למשחק, יחד עם שיי, לוקה ואוסטין ריבס. זה שחקן שכשהוא שמגיע עם תאוצה לסל, הוא בעיה”.

ה”מלך” הגיב: “הוא חודר מאוד פיזי לסל. אם אין לך גוף ממש חזק מולו, ואם אתה עומד מצידו, הוא יקבל עבירה. הוא סופר פיזי, במיוחד כשהוא חודר ועובד ליד ימין. וכמו שאמרת, הוא גם עבד הרבה על הקליעה מחוץ לקשת. כשהוא היה בוושינגטון, זה הדבר שהיה לו. תמיד הייתה לו המהירות עם הכדור, גוף גדול. העונה, במיוחד, אני רואה אותו מגדיל את הטווח שלו וזה גורם לו להיות יותר עקבי ולחוות עונת פריצה בקריירה שלו עד כה”.

לברון גלברון ג'יימס מול דני אבדיה (רויטרס)

נאש ולברון הוסיפו: “הוא בכושר טוב יותר, חד יותר, מהיר יותר. פליימייקר נהדר שהופך את השחקנים לטובים יותר. וושינגטון ‘בועטת’ בעצמה כנראה. הוא שחקן מאוד איכותי, ממש טוב וחכם, גם מבחינה הגנתית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */