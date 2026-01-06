יום שלישי, 06.01.2026 שעה 17:24
כדורסל ישראלי

לא ימשיך: שון דאוסון סיים את דרכו בבני הרצליה

השחקן שהוחתם רק באוקטובר האחרון ל-3 חודשים עם אופציה להארכה עד סוף העונה, מימש את אופציית היציאה ולא ייקח חלק בהמשך 2025/26 עם הקבוצה מהשרון

|
שון דאוסון בחימום (רועי כפיר)
שון דאוסון בחימום (רועי כפיר)

שון דאוסון סיים את דרכו בבני הרצליה. לשחקן שהוחתם על חוזה לשלושה חודשים בלבד עם אופציה להארכה סיום העונה אצל הקבוצה מהשרון, הייתה אופציית יציאה ועכשיו הוא החליט להפעיל אותה.

ההודעה הרשמית של בני הרצליה: “שון דאוסון סיים את דרכו בקבוצה. שון הגיע לקבוצה קצת לפני תחילת העונה בחוזה עם אופציית יציאה הדדית, והחליט אמש לממש את היציאה והודיע לקבוצה שהוא לא מעוניין להמשיך בשורותיה. אנחנו מודים לשון על התקופה המשותפת ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.

דאוסון החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי ראשון לציון בעונת 2012/13, במדיה שיחק מספר שנים ואף הוביל אותה לאליפות היסטורית ב-2016. לאחר ניסיונות להשתלב ב-NBA (ליגת הקיץ ומחנה קדם-עונה) וחזרה לעונה נוספת בראשון לציון, עבר ב-2017 לבני הרצליה.

בהמשך, בין השנים 2018–2021 שיחק בליגה הספרדית במדי חובנטוד בדאלונה, וב-2021 חזר לקדנציה שנייה בהרצליה עמה זכה בגביע המדינה. החל מ-2022 שיחק שתי עונות בהפועל חולון, ולאחר אפיזודה קצרה בפלקנסטרו פורלי מהליגה האיטלקית השנייה בקיץ 2024, שב באוקטובר 2025 לקדנציה שלישית בבני הרצליה שתמה היום (שלישי).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */