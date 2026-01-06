פליק מאשר את העניין בקאנסלו: אשמח אם יגיע

ברצלונה תפגוש מחר (רביעי, 21:00) את אתלטיק בליבאו בחצי גמר הסופרקופה בסעודיה, כשהסיפור הראשי בימים אלו במועדון הקטלוני הוא הרכישה של ז’ואאו קאנסלו. האנזי פליק דיבר על כך ועוד במסיבת העיתונאים.

המאמן הגרמני אישר את העניין במגן הפורטוגלי: “ז’ואאו יכול לשחק כמגן בשני הצדדים. זה עוד לא סגור, אבל אני אשמח אם הוא יגיע. דיברנו על החתמת בלם, אבל עם החזרה של רונלד אראוחו לסגל האופציה של קאנסלו קרצה לנו לששת החודשים הקרובים”.

על כך שכשהגיע למועדון, פליק היה יכול לרכוש את קאנסלו שהיה מושאל לבארסה: “בשנתיים האחרונות היינו צריכים להיות חכמים עם השחקנים שאנחנו מחתימים, אז הסתמכנו יותר על צעירים מהלה מאסיה. אנחנו לא יכולים להוציא מיליארדים, ועכשיו יש לנו הזדמנות להביא שחקן מנוסה כמו קאנסלו, אני אשמח ממש שיגיע”.

האנזי פליק (IMAGO)

על המשחק מחר והביקורות על ההגנה: “אנחנו משחקים נגד הקבוצות הטובות ביותר בספרד. לבילבאו יש הרבה אפשרויות התקפה וזה לא יהיה קל אם נעשה את אותן טעויות כמו בדרבי. אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית, לפעמים אני מתגעגע לזה”.

גם השוער הנהדר של הבלאוגרנה, ז’ואן גארסיה, דיבר: “מונדיאל? לא הייתי מציב את זה כמטרה. המטרה שלי היא להמשיך להשתפר בכל משחק עם ברצלונה. כל שחקן רוצה לשחק בנבחרת, אם זה יקרה אהיה גאה מאוד”.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

על מתיחות אפשרית עם מארק אנדרה טר שטגן: “לא, האווירה נהדרת. אנחנו שלושה שוערים טובים. אני מנסה ללמוד גם ממנו וגם מוויצ’ך שצ’סני ולראות איפה אני יכול להשתפר. התחרות באימונים הופכת את כולנו לטובים יותר”.