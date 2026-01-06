יום שלישי, 06.01.2026 שעה 17:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

פליק מאשר את העניין בקאנסלו: אשמח אם יגיע

המאמן הגרמני דיבר במסיבת העיתונאים לקראת חצי גמר הסופרקופה נגד בילבאו: "ז'ואאו יכול לשחק כמגן ב-2 הצדדים. האופציה שלו קרצה לנו עד סוף העונה"

|
ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

ברצלונה תפגוש מחר (רביעי, 21:00) את אתלטיק בליבאו בחצי גמר הסופרקופה בסעודיה, כשהסיפור הראשי בימים אלו במועדון הקטלוני הוא הרכישה של ז’ואאו קאנסלו. האנזי פליק דיבר על כך ועוד במסיבת העיתונאים.

המאמן הגרמני אישר את העניין במגן הפורטוגלי: “ז’ואאו יכול לשחק כמגן בשני הצדדים. זה עוד לא סגור, אבל אני אשמח אם הוא יגיע. דיברנו על החתמת בלם, אבל עם החזרה של רונלד אראוחו לסגל האופציה של קאנסלו קרצה לנו לששת החודשים הקרובים”. 

על כך שכשהגיע למועדון, פליק היה יכול לרכוש את קאנסלו שהיה מושאל לבארסה: “בשנתיים האחרונות היינו צריכים להיות חכמים עם השחקנים שאנחנו מחתימים, אז הסתמכנו יותר על צעירים מהלה מאסיה. אנחנו לא יכולים להוציא מיליארדים, ועכשיו יש לנו הזדמנות להביא שחקן מנוסה כמו קאנסלו, אני אשמח ממש שיגיע”.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

על המשחק מחר והביקורות על ההגנה: “אנחנו משחקים נגד הקבוצות הטובות ביותר בספרד. לבילבאו יש הרבה אפשרויות התקפה וזה לא יהיה קל אם נעשה את אותן טעויות כמו בדרבי. אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית, לפעמים אני מתגעגע לזה”.

גם השוער הנהדר של הבלאוגרנה, ז’ואן גארסיה, דיבר: “מונדיאל? לא הייתי מציב את זה כמטרה. המטרה שלי היא להמשיך להשתפר בכל משחק עם ברצלונה. כל שחקן רוצה לשחק בנבחרת, אם זה יקרה אהיה גאה מאוד”.

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

על מתיחות אפשרית עם מארק אנדרה טר שטגן: “לא, האווירה נהדרת. אנחנו שלושה שוערים טובים. אני מנסה ללמוד גם ממנו וגם מוויצ’ך שצ’סני ולראות איפה אני יכול להשתפר. התחרות באימונים הופכת את כולנו לטובים יותר”.

