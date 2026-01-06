פליק מאשר את העניין בקאנסלו: אשמח אם יגיע

ברצלונה תפגוש מחר (רביעי, 21:00) את אתלטיק בליבאו בחצי גמר הסופרקופה בסעודיה, כשהסיפור הראשי בימים אלו במועדון הקטלוני הוא הרכישה של ז’ואאו קאנסלו. האנזי פליק דיבר על כך ועוד במסיבת העיתונאים.

המאמן הגרמני אישר את הרכישה של המגן הפורטוגלי: “ז’ואאו יכול לשחק כמגן בשני הצדדים. זה עוד לא סגור, אבל אני אשמח אם הוא יגיע. דיברנו על החתמת בלם, אבל עם החזרה של רונלד אראוחו לסגל האופציה של קאנסלו קרצה לנו לששת החודשים הקרובים”.

על כך שכשהגיע למועדון, פליק היה יכול לרכוש את קאנסלו שהיה מושאל לבארסה: “בשנתיים האחרונות היינו צריכים להיות חכמים עם השחקנים שאנחנו מחתימים, אז הסתמכנו יותר על צעירים מהלה מאסיה. אנחנו לא יכולים להוציא מיליארדים, ועכשיו יש לנו הזדמנות להביא שחקן מנוסה כמו קאנסלו, אני אשמח ממש שיגיע”.