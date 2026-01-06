חשיפת ONE: מור סימנטוב הושאל רשמית לק״ש

חיזוק חדש לקריית שמונה. כפי שנשחף לראשונה ב-ONE, הקבוצה מהצפון הודיעה היום (שלישי) באופן רשמי על החתמתו של מור סימנטוב בהשאלה מהפועל באר שבע עד לתום העונה.

תנאי ההשאלה של קריית שמונה מול באר שבע נסגרו והשחקן יוכל להירשם אצל הקבוצה מהצפון החל מה-14.1. סימנטוב חתם בבאר שבע לפני כשנה בחלון העברות של ינואר והושאל מיד להפועל רמת גן.

סימנטוב ניסה להציג את יכולתו החל מהקיץ בבאר שבע וקיבל דקות מעטות, ביניהן במשחק הגומלין במוקדמות הקונפרנס ליג נגד אא”ק אתונה, אבל מעבר לכך הסגל העמוק בבירת הנגב לא איפשר זאת. בבאר שבע התעקשו שסימנטוב יושאל רק לליגת העל ואם הכל יעבור כשורה תהיה לו הזדמנות להציג את יכולתו.