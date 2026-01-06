יום שלישי, 06.01.2026 שעה 17:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

חשיפת ONE: מור סימנטוב הושאל רשמית לק״ש

כפי שנחשף לראשונה, שחקן הכנף שהגיע בינואר שעבר להפועל ב״ש והושאל מיד להפועל רמת גן, עבר באופן רשמי לקבוצה של שי ברדה בהשאלה עד תום העונה

|
מור סימנטוב, המנכ
מור סימנטוב, המנכ"ל ניר כץ וסוכנו אסף ואקנין (פרטי)

חיזוק חדש לקריית שמונה. כפי שנשחף לראשונה ב-ONE, הקבוצה מהצפון הודיעה היום (שלישי) באופן רשמי על החתמתו של מור סימנטוב בהשאלה מהפועל באר שבע עד לתום העונה. 

תנאי ההשאלה של קריית שמונה מול באר שבע נסגרו והשחקן יוכל להירשם אצל הקבוצה מהצפון החל מה-14.1. סימנטוב חתם בבאר שבע לפני כשנה בחלון העברות של ינואר והושאל מיד להפועל רמת גן. 

סימנטוב ניסה להציג את יכולתו החל מהקיץ בבאר שבע וקיבל דקות מעטות, ביניהן במשחק הגומלין במוקדמות הקונפרנס ליג נגד אא”ק אתונה, אבל מעבר לכך הסגל העמוק בבירת הנגב לא איפשר זאת. בבאר שבע התעקשו שסימנטוב יושאל רק לליגת העל ואם הכל יעבור כשורה תהיה לו הזדמנות להציג את יכולתו.

