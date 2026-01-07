יום רביעי, 07.01.2026 שעה 09:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1764-172019פאריס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

נמנע משבר: ניצחון מהחשובים של הפועל העונה

האזינו לפודקאסט על הניצחון על דובאי וההפסד לי-ם: הפועל יודעת לשמור, האם אודיאסי טוב ממוטלי, מיציץ' חזר בגדול, ביקורת על ההנהלה, ומדר וגינת

|
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רועי כפיר)

הפועל תל אביב הגיעה אתמול (שלישי) להיכל מנורה מבטחים במטרה אחת – למנוע משבר. האדומים באו עם שני הפסדים ברציפות למשחק נגד דובאי והצליחו לעצור את הסחף, עם 60:85 ענק. פודקאסט הפועל ת”א סיכם את הניצחון על הקבוצה מאסיה וגם את ההפסד להפועל ירושלים לפני כן.

ריף גרוס, גיל אמיתי ותומר חבז ישבו קודם כל לסכם את הניצחון על דובאי: האדומים יודעים גם לשמור, וסיליה מיציץ’ חזר ובגדול, האם טאי אודיאסי עדיף על ג’ונתן מוטלי, עדיין הקבוצה מנצחת מיכולת אישית, מיעוט הדקות של ים מדר ותומר גינת וביקורת על ההתנהלות של המועדון מחוץ לפרקט.

איטודיס: "בלייקני שיחק הגנתי בצורה מעולה"

וגם על ירושלים: הקושי המנטלי של דימיטריס איטודיס נגד יונתן אלון ושל הפועל ת”א נגד הפועל ירושלים, היתרון של קהל בלי אובר מוזמנים ועדיפה איכות על כמות, הבעיה בלא לרשום את אודיאסי וטיילר אניס נגד ירושלים ועוד. האזנה נעימה.

