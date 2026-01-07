נמנע משבר: ניצחון מהחשובים של הפועל העונה

הפועל תל אביב הגיעה אתמול (שלישי) להיכל מנורה מבטחים במטרה אחת – למנוע משבר. האדומים באו עם שני הפסדים ברציפות למשחק נגד דובאי והצליחו לעצור את הסחף, עם 60:85 ענק. פודקאסט הפועל ת”א סיכם את הניצחון על הקבוצה מאסיה וגם את ההפסד להפועל ירושלים לפני כן.

ריף גרוס, גיל אמיתי ותומר חבז ישבו קודם כל לסכם את הניצחון על דובאי: האדומים יודעים גם לשמור, וסיליה מיציץ’ חזר ובגדול, האם טאי אודיאסי עדיף על ג’ונתן מוטלי, עדיין הקבוצה מנצחת מיכולת אישית, מיעוט הדקות של ים מדר ותומר גינת וביקורת על ההתנהלות של המועדון מחוץ לפרקט.

איטודיס: "בלייקני שיחק הגנתי בצורה מעולה"

וגם על ירושלים: הקושי המנטלי של דימיטריס איטודיס נגד יונתן אלון ושל הפועל ת”א נגד הפועל ירושלים, היתרון של קהל בלי אובר מוזמנים ועדיפה איכות על כמות, הבעיה בלא לרשום את אודיאסי וטיילר אניס נגד ירושלים ועוד. האזנה נעימה.