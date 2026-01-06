"תצוגת שיפוט ירודה, לא הולמת את ליגת העל"

הדרבי החיפאי בין מכבי חיפה להפועל חיפה אתמול (שני) בסמי עופר, הסתיים בניצחון 0:2 ירוק. במהלך ההתמודדות קיבלנו מספר אירועים שגררו תגובות על השיפוט במשחק, בו אוראל גרינפלד היה השופט הראשי. שופט העבר, לירן ליאני, התייחס לכל המקרים והבהיר: “את מחזור המשחקים הזה ירצו לשכוח באיגוד השופטים כמה שיותר מהר. עוד מחזור רווי במיוחד בטעויות שיפוט ותצוגת שיפוט שאינה הולמת את ליגת העל. הדברים שנכתבו, הם לעניות דעתי המקצועית בלבד ואינם חלילה במטרה לפגוע באדם כזה או אחר”.

ליאני המשיך: “עד כמה שזה ישמע לכם מוזר, אבל שיפוט המסך גרם לשופטים שלא לקבל החלטות וקבלת החלטות זו מהות העבודה של שופט הכדורגל. הוא ״סירס״ אותם, הכניס אותם לאזור נוחות שגורם להם להסיר מעצמם את האחריות ולגלגל אותה לשופט המסך. הם פחות מרוכזים, פחות דרוכים, יותר הססניים, איבדו מהכריזמה ומהמנהיגות הנדרשת משופטים מובילים”.

על האחריות של ועדת השיבוץ הוסיף: “כשהאיגוד משבץ כל שופט ובטח את בכיר שופטיו לדרבי החיפאי הוא מצפה ממנו להעביר את המשחק בצורה טובה ושקטה. בפועל קיבלנו תצוגת שיפוט ירודה. כאשר שופט מחבר שבוע אחר שבוע רצף של טעויות כאשר טעות רודפת טעות (הפועל באר שבע – מכבי נתניה, הפועל תל אביב – קריית שמונה) ועדיין משובץ ללא פחות מאשר דרבי חיפאי שלא יופתע מרמת השיפוט. והאחריות כאן היא אך ורק של וועדת השיבוץ. כמו שכתבתי בדו”ח הקודם רק השופטים שנמצאים בכושר שיפוט טוב צריכים לשפוט”.

לירן ליאני (עמרי שטיין)

על האדום להפועל חיפה כתב: “בדקה ה-25 למשחק מגן הפועל חיפה, סנה, ביצע עבירת משחק חמורה כאשר פגע עם רגל גבוהה ופקקים ישירות לחזה של המגן הימני של מכבי חיפה יילה בטאיי. מסוג האירועים בהם הכרטיס האדום צריך ״לקפוץ״ מהכיס. משופט בינלאומי אתה מצפה שיקבל החלטות גדולות לבד.

אבל האמת שלא מדובר בהחלטה גדולה אלא בהחלטה פשוטה, ברורה, כזו שאין אחד באצטדיון שלא צעק ״כרטיס אדום״ ובפרט כאשר העבירה הייתה בדיוק בטווח שבין השופט הראשי לעוזר השופט. (איפה היה עוזר השופט?). לאירוע כזה לא צריך את עזרת ה-VAR. צריך ריכוז, אומץ ושיתוף פעולה. מאחר ומדובר בטעות ברורה כל כך ו-וודאית, שופט המסך התערב תוך זמן קצר וההחלטה הנכונה התקבלה”.

השחקנים מחכים להחלטת ה-VAR (רדאד ג'בארה)

על האירוע עם תמיר ארבל: “בדקה ה-45 למשחק בלם הפועל חיפה תמיר ארבל גלש עם רגל ישרה קדימה, בעוצמה עם פקקים חשופים ופגע ישירות בשוק של קשר מכבי חיפה קני סייף, בצורה חמורה שסיכנה את שלומו. השופט שעמד קרוב לאירוע ובמיקום טוב שלף את הכרטיס הצהוב.

את חוסר האחידות בשיפוט ניתן לראות שוב במקרה הזה כאשר במשחק בין בני סכנין להפועל באר שבע, נשלף הכרטיס האדום לקשר בני סכנין מתאו קודג'ו, הרי שחייבת להיות אחידות ובלם הפועל חיפה, תמיר ארבל היה חייב להיות מורחק אף הוא. נדרש אומץ משופט כדי להרחיק בכרטיס אדום שחקן שני מאותה הקבוצה באותה המחצית”.

על האדום שבוטל לליסב עיסאת: “בדקה ה-45+5 הורחק בכרטיס אדום שגוי, בלם מכבי חיפה ליסב עיסאת בגין מניעת הזדמנות וודאית להבקעת שער. ניתן לראות בבירור כי חלוץ הפועל חיפה, ג׳בון איסט, לא הוכשל לא על ידי השוער ולא על ידי הבלם של מכבי חיפה ובפועל, החלוץ זרק את עצמו על כר הדשא. השופט, שהיה רחוק מהאירוע, שגה פעם נוספת בהחלטה. בדיקת שופט המסך נמשכה כשתי דקות וחצי. לשופט הראשי היה קושי לקבל את ההמלצה, והבדיקה על ידו נמשכה כשתי דקות נוספות ובסך הכול כ-4 וחצי דקות עד לקבלת החלטה. זמן בדיקה חריגה באירוע שיפוט רגיל”.