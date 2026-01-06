מנהל חדש לעמותה לתמיכות של הוועד האולימפי

יניב אשכנזי ימונה למנהל העמותה לתמיכות של הוועד האולימפי, אחרי שסיים את תפקידו כמנהל המקצועי של התאחדות אילת לענפים שאינם אולימפיים. ישיבת ההנהלה של הוועד האולימפי עודכנה היום (שלישי) בישיבתה בתל אביב.

העמותה לתמיכות של הוועד האולימפי הוקמה לאחר המשחקים האולימפיים באתונה, אחרי הזכייה במדליית הזהב הראשונה לישראל של גל פרידמן ועם תרומה כספית משמעותית של הפילנטרופ היהודי סידני פרנק, תרומות שבזכותן הוקמה המעטפת הרפואית שהורחבה לפני למעלה מעשור למעטפת רפואית-מדעית ומנטלית. מנהלה הראשון של העמותה היה ד”ר גלעד ויינגרטן.

לאחר המשחקים האולימפיים בפאריס 2024 החל הוועד האולימפי בשיתוף עם הוועד הפראלימפי בבניית מערך תרומות בארה”ב בקהילות היהודיות, מתוך רצון להגדיל את ההשקעה בהכנות המקצועיות לקראת המשחקים האולימפיים הבאים בלוס אנג’לס 2028.

ההשקעה הרב-שנתית בספורט האולימפי והפראלימפי בישראל מגיעה מתקציב משרד התרבות הספורט, משיתופי פעולה עם חברות מסחריות מובילות בישראל, ומהגופים הבינלאומיים - והחל משנה זו, גם מאגודת ידידים יוקרתית בישראל ומערך התרומות ההולך וצומח בארה”ב.

פעילות העמותה והתרומות למחזור האולימפי הנוכחי יושקעו במסגרת המודל החדש של “תוכניות מזיזות מחוג” של הוועד האולימפי, כמו גם קשרי תורמים ומשקיעים, פעילות שדורשת תהליכי עבודה אסטרטגים לצד הפעילות הענפה שקיימת בוועד האולימפי בתחומים השונים.

יניב אשכנזי, שצמח בהתאחדות הספורט לבתי הספר ולאחר מכן ביחידה לספורט הישגי, הוא בעל תואר שני בבריאות הציבור וה-MEMOS ללימודים אולימפיים בניהול בכיר של הוועד האולימפי הבינלאומי. בנוסף, הוא בוגר קורס דירקטורים של המי"ל בשיתוף עם הוועד האולימפי.

לאחר המינוי, הוא יצטרף לשדרה הניהולית האולימפית הבכירה וימונה החל מפברואר למנהל העמותה לתמיכות של הוועד האולימפי בישראל. בארבע השנים האחרונות ניהל אשכנזי את היחידה לספורט תחרותי של אילת ולמשחקי העולם המוצלחים בקיץ האחרון.

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל ויו"ר העמותה לתמיכות, מסרה: “פעילות הוועד האולימפי בישראל צמחה בעשור האחרון בצורה יוצאת דופן ובשל כך בנינו כאן שדרה ניהולית ומומחיות ידע המשרתת את האיגודים האולימפיים, הצוותים המקצועיים ושותפינו הרבים. ולצד עזיבתו של גילי לוסטיג וכניסתה של המנכ"לית החדשה עדי ביכמן והכנסת הפעילות האסטרטגית הענפה של תוכניות מזיזות המחוג למחזור LA2028 - עיבוי השדרה הניהולית-מקצועית בוועד האולימפי היא פועל יוצא של התהליך”.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, ציין: “יניב אשכנזי פיתח מומחיות מרשימה באסטרטגיה וניהול תהליכים בזירת הספורט ההישגי בישראל, בעל ניסיון רב בזירות רבות, בתחומי הניהול, תורת האימון, שיתופי פעולה, והצטרפותו לצידה של עדי ביכמן יאפשר לתת תשומת לב מירבית לפעילות הרבה ולתהליכי העבודה הרבים שנגזרים מהתוכניות האסטרטגיות של העמותה לתמיכות ושל הוועד האולימפי ומההשקעה הכספית הנוספת. יחד עם שותפינו הרבים ובשיתוף היחידה לספורט הישגי נמשיך לשאוף להצלחות נוספות ופריצות דרך בזירה הבינלאומית”.