ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

ניסיון, התקפה ורזומה: הכירו את מרקוס קוקו

המגן יחתום בהפועל ת"א בכפוף לבדיקות ויביא איתו ים של ניסיון: תחילת הדרך בגנגאן, המעבר לנאנט בתמורה ל-3 מיליון אירו, המספרים והדרך. פרופיל

מרקוס קוקו (IMAGO)
מרקוס קוקו (IMAGO)

החלון אוטוטו נפתח, והפועל תל אביב לא בזבזה זמן. האדומים הודיעו על רכש החורף הראשון שלהם, כזה שמגיע בדיוק לנקודה הכי כואבת בסגל. אחרי תקופה ארוכה של חיפושים וזעקות למגן ימני, הפתרון סוף סוף כאן: מרקוס קוקו סיכם לעונה וחצי ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות, במטרה לחזק את הסגל של אליניב ברדה לקראת הישורת השנייה והאחרונה של העונה.

הפועל תל אביב הצליחה להנחית שחקן עם רזומה נהדר בקנה מידה של הליגה הישראלית. קוקו מביא איתו ניסיון עשיר מהטופ של הכדורגל הצרפתי, עם לא פחות מ-260 הופעות בליג 1. הוא רשם 152 הופעות בנאנט בכל המסגרות ו-150 בגנגאן, ובמאזנו בליגה הבכירה בלבד הוא 11 שערים ו-14 בישולים. את העונה האחרונה פתח בקלוז’ הצרפתית, במדיה ערך 10 הופעות, אך לא היה מעורב בשערים.

המועמדות של קוקו להפועל תל אביב אינה חדשה. במועדון עקבו אחריו כבר בקיץ האחרון ורצו לצרפו גם אז, אך המצב הביטחוני גרם לו להעדיף את רומניה על פני ישראל. כעת, כשהתמונה השתנתה והפרצה נפתחה, קוקו בדרך ללבוש אדום. הוא יתחרה עם שחר פיבן על העמדה בצד ימין, או יותר נכון פיבן יתחרה איתו כנראה, בתקווה להעניק להפועל ת”א את קפיצת המדרגה שכל כך חיפשה.

מרקוס קוקו (IMAGO)

אז מי זה מרקוס קוקו? המגן הימני בן ה-29 החל את דרכו במחלקת הנוער של גנגאן, ועלה לקבוצה הבוגרת בעונת 2014/15, כשהוא רק בן 19. בעונתו הראשונה בליג 1 הסתפק בשלוש הופעות, אך כבר בעונה שלאחר מכן הפך לשחקן הרכב קבוע עם 30 הופעות, שער אחד ושני בישולים בליגה הצרפתית הראשונה.

ב-2019 נרכש על ידי נאנט תמורת כשלושה מיליון אירו, וגם שם המשיך לצבור דקות וניסיון בליגה הבכירה. ראוי לציין כי גנגאן אמנם ירדה מאז לליגה השנייה, אך הירידה הגיעה לאחר עזיבתו של קוקו, והוא עצמו לא חווה ירידת ליגה. בקיץ האחרון סיים חוזה בנאנט, היה מבוקש גם על ידי הפועל ת”א וגם ברוסיה, אך בחר לבסוף בקלוז’.

מרקוס קוקו (IMAGO)

מבחינה מקצועית, מדובר במגן התקפי שמרבה להצטרף להתקפה, נכנס לרחבה ואף מצטרף למצבים נייחים בזכות חוש תנועה טוב ויכולת מיקום חכמה. לאורך הקריירה שיחק לפרקים גם כבלם וכקשר, אך עיקר תרומתו והניסיון שלו מגיעים מעמדת המגן הימני – הן במערך של ארבעה בהגנה והן בשלושה בלמים. כעת, ברדה יקווה שהפלונטר המתמשך בצד ימין סוף סוף נפתר, עם הגעתו של מגן בעל ניסיון ורזומה מרשימים במיוחד.

