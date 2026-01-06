איתן גונן: רק שטן יכול היה לחשוב על שלט כזה

איתן גונן, אביה של רומי גונן, נחשף לשלט שהונף ביציע אוהדי מכבי חיפה והתקשה להישאר אדיש. לדבריו, התחושה הראשונית הייתה של זעזוע עמוק, במיוחד משום שלדעתו המסר שעל השלט כוון ישירות אל בתו. בראיון לתוכנית "שיחת היום" סיפר גונן על הרגע שבו ראה את השלט, ועל הפגיעה האישית שחווה לנוכח מה שהוא תופס כרמיזה ברורה כלפי משפחתו.

מה שלומך?

”לא טוב ובטח אתם מבינים למה”.

מה עבר לך בגוף עם השלט הזה?

”מה יכול לעבור לי? אני רואה את הבת שלי על השלט המזעזע הזה, זה לא סתם מישהי שמזכירה את הבת שלי מאוד ועם חולצת הפועל חיפה, ובסיטואציה של שטן, רק שטן יכול לחשוב על זה וזה דגל פריסה של 50 מטר או משהו כזה”.

רומי ראתה את זה?

”אני לא יודע, מקווה שלא”.

לא דיברת איתה על זה?

”לא, אני רוצה למנוע ממנה כל מידע על זה”.

רומי ואיתן גונן (עמרי שטיין)

היית בדרבי?

”לא הייתי, כי אני יודע שזה נפיץ ויכול להיות מטרה לאוהדים חמומי מוח. למקומות מהסוג הזה אני לא נמצא, ואולי צדקתי, למרות שאני אוהד את הקבוצה הזאת אהבת נפש, עשיתי החלטה בדיעבד טובה לא להגיע, אם הייתי רואה את זה שם אז הייתי עוזב ישר”.

מתי אתה נחשף לשלט?

”הגעתי הביתה וראיתי את זה בטלוויזיה, אמרתי מה אין רחמים? זה לא רומי שם? לא ישנתי בלילה”.

מה עובר עליך?

”הלב שלי על 2,000, אי אפשר להירגע מזה. אסור לעבור על זה על סדר היום, כולם מתנערים מאחריות, אין אחד שלא התנער. המשטרה, האצטדיון, ההנהלה של מכבי חיפה, אף אחד לא יודע מי הכניס את השלט ששוקל 200 קילו, שמלא אנשים עמלו על זה. הבעלים של מכבי חיפה, יעקב שחר, לא הוציא מילת גנאי אחת אחרי 17 שעות, כלום, העיקר בודקים, מה יש לבדוק? בתור אבא וסבא, לא מדבר בתור אוהד, בתור בן אדם!”.

רומי גונן ואיתן גונן בטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)

לא אמרו שזו רומי מצוירת שם.

”תעזוב את רומי, מה נראה לך שיש בשלט? משהו אנושי?”.

אנחנו כמובן נגד השלט.

”לי זה היה נראה כמו רומי, זה לא סתם שהיא נראית נערה כמו שהיא נראית, תסתכלו על זה טוב”.

אני לא אפחית ממה שאתה מרגיש, אבל איך כולם אומרים שזה נכנס ואף אחד לא לוקח על עצמו?

”אתם קוראים לזה שלט ואין דומה מזה, זה לא שלט, זה שוקל 200 קילו או 300, עשרות אנשים הכינו את זה והרימו את זה, שקדו על זה, אתם טועים בהגדרה, אי אפשר להכניס את זה לאצטדיון ללא אישורים, זה שלושה יציעים לפחות, זה לא שלט שמישהו מביא ושוקל חצי קילו, זה משהו מתואם. ולשמוע 30 אלף אוהדי מכבי חיפה מריעים לזה, זה בושה לכולם, תתביישו, איפה הספורט? הייתי מצפה שהמשחק לא יתחיל בכלל, השחקנים היו צריכים לשבת על כר הדשא או לרדת לחדר ההלבשה, הייתי מכבד אותם. אי אפשר היה לקיים כל עוד יש את השלט הזה, בחו”ל הקבוצה הייתה יורדת ליגה, פה מותר הכל”.

אתה בקשר עם מישהו?

”אני לא בקשר עם מכבי חיפה. דיברתי עם נועם רגב הדובר של הפועל חיפה, כולם מזדעזעים מהשלט הזה”.

הטקס עם רומי גונן (עמרי שטיין)

אני מניח שרומי חיה במדינה וחשופה לתקשורת, היא תיחשף לשלט והשיח הזה, מה אתה חושב שיעבור עליה?

”כמה ימים אחרי הפרקים בעובדה.. בוא נחשוב”.

היא גיבורה אמיתית וראיתי את זה וזה צמרמורת, אתה הולך לדבר איתה עלז ה?

”היא הגיבורה של כולנו, היא השמש, בואו נשאר בספורט, אבל הילדה שלי היא גיבורת על, אבל גם אם לא מצויר הבת שלי, מה זה צריך להיות? איך נביא ילדות או ילדים קפטנים”.

יש דברים שתעשה מפה?

”אני רוצה להופיע בבית הדין שמכבי חיפה תהיה שם, אני רוצה לדבר ושישמעו אותי, אני רוצה שיבינו מה עברתי. כל בן אדם שראה את זה, הספורט הפך למשני ולא אכפת לי מהתוצאה, זה לא עניין, זה קו פרשת המים, זה לא עוד אירוע, מפה צריך להציע דברים של חוקים, חוקים נוקשים, למגר את כל הדבר הזה, מה ימנע שבמשחק הבא שלטים יותר חמורים יופיעו? או שירים מסוימים או כל דברים שהדעת לא מקבלת את זה. לא יהיו צופים כי לא יהיה ניתן להביא ילדים, כי מה שרואים ושומעים אי אפשר לתאר אפילו, זה מזמן עבר את הספורט, הספורט הוא שולי. כנראה שבמגרש כדורגל מותר הכל והכל חוקי, לא הגיוני שמאפשרים את זה. איך האוהדים האלו יצאו עם הדגל הזה ולא קרה להם כלום?”