מכבי חיפה תעמוד לדין על שלט הפריסה בדרבי

בעקבות שלט הפריסה שהונף על ידי אוהדי מכבי חיפה בדרבי, תובע ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד את המועדון לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי קיום חובות הקבוצה הביתית.

על פי ההודעה הרשמית, מוקד האישום הוא עצם הנפת השלט, והדיון בעניינה של מכבי חיפה יתקיים ביום רביעי 7.1.26 בשעה 16:00.

באותה ישיבת בית דין נקבעו דיונים משמעתיים גם לקבוצות ואנשי מפתח נוספים בכדורגל הישראלי. מכבי בני ריינה תועמד לדין בגין פגיעה שבוצעה על ידי אוהדים, בני סכנין תעמוד לדין בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, והפועל עכו תועמד לדין הן בגין עבירות על תקנוני ההתאחדות והן בשל אירועים חריגים שכללו העלבת שופט, הפרת סדר ואי ציות להוראות שופט המשחק, לצד העמדתם לדין של דורון אוסדון וצחי נקש.

בנוסף, ג’קי בן זקן יעמוד לשני דיונים נפרדים, האחד בגין העלבת שופט והתנהגות בלתי הולמת במשחק מול מכבי חיפה, והשני בגין ביזוי מוסדות וממלאי תפקידים במשחק מול הפועל תל אביב, זכר לחולצות המחאה של אשדוד. כל הדיונים יתקיימו באותו מועד ובאותה שעה, במסגרת יום עמוס במיוחד לבית הדין של ההתאחדות.