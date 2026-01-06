יום שלישי, 06.01.2026 שעה 15:29
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה תעמוד לדין על שלט הפריסה בדרבי

תובע ההתאחדות הודיע שהירוקים יעמדו לדין על שלט הפריסה של האוהדים לפני המשחק, גם בעלי אשדוד ג'קי בן זקן, בני סכנין ובני ריינה יעמדו לדין

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בעקבות שלט הפריסה שהונף על ידי אוהדי מכבי חיפה בדרבי, תובע ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד את המועדון לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי קיום חובות הקבוצה הביתית.

על פי ההודעה הרשמית, מוקד האישום הוא עצם הנפת השלט, והדיון בעניינה של מכבי חיפה יתקיים ביום רביעי 7.1.26 בשעה 16:00.

באותה ישיבת בית דין נקבעו דיונים משמעתיים גם לקבוצות ואנשי מפתח נוספים בכדורגל הישראלי. מכבי בני ריינה תועמד לדין בגין פגיעה שבוצעה על ידי אוהדים, בני סכנין תעמוד לדין בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, והפועל עכו תועמד לדין הן בגין עבירות על תקנוני ההתאחדות והן בשל אירועים חריגים שכללו העלבת שופט, הפרת סדר ואי ציות להוראות שופט המשחק, לצד העמדתם לדין של דורון אוסדון וצחי נקש.

בנוסף, ג’קי בן זקן יעמוד לשני דיונים נפרדים, האחד בגין העלבת שופט והתנהגות בלתי הולמת במשחק מול מכבי חיפה, והשני בגין ביזוי מוסדות וממלאי תפקידים במשחק מול הפועל תל אביב, זכר לחולצות המחאה של אשדוד. כל הדיונים יתקיימו באותו מועד ובאותה שעה, במסגרת יום עמוס במיוחד לבית הדין של ההתאחדות.

