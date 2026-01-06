"מגנה את השלט של קומץ אוהדי מכבי חיפה"

מכבי חיפה ניצחה אתמול (שני) בדרבי של הכרמל עם 0:2 על הפועל חיפה וצבעה את העיר בירוק, אבל לפני המשחק התקיים רגע שאותו בהתאחדות וגם בהפועל חיפה לא אהבו לראות, כששלט של הקהל הירוק הונף וגרם ללא מעט ביקורות.

מי שבחר להגיב הוא יו”ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון: “אני מגנה בכל תוקף את השלט המבזה והפוגעני אשר הונף על ידי קומץ מאוהדי מכבי חיפה במשחק הדרבי. אני בטוח שרוב אוהדות ואוהדי הקבוצה מזועזעים גם הם מתוכן השלט”.

עוד אמר: “פניתי הבוקר למשטרה בדרישה לבצע תחקיר ורענון אצל כל קציני המחוזות ומנהלי האירועים על מנת למנוע כניסת שלטים פוגעניים מבזים או כאלה המעודדים לאלימות. הנושא יעלה לדיון גם בדירקטוריון המנהלת שמתקיים בשבוע הבא”.

התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

עוד מי שבחר להגיב הוא ראש עיריית חיפה, יונה יהב: “אי אפשר לעבור בשתיקה על מה שראינו אמש באצטדיון סמי עופר, לא באצטדיון עירוני ולא באף מקום אחר. המיצג המבזה שם חצה קו ברור, קו של כבוד, רגישות ויחס הולם לנשים. הוא הוצג לעיני אלפי נשים, גברים וילדים, במרחב שאמור להיות בית לספורט, למשפחות ולקהילה”.

עוד רשם: “ביטוי שפוגע, משפיל או מנרמל אלימות וסקסיזם אינו חלק מהרוח החיפאית, ואינו יכול להיות חלק מתרבות הספורט בעיר. אני מצפה מהנהלת מכבי חיפה, מארגוני האוהדים ומכל הגורמים המעורבים לגנות בנחרצות את האירוע, להפיק לקחים ברורים ולוודא שמקרים כאלה לא יחזרו.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בבונות אלטרנטיבה העבירו בתגובה לשלטי אוהדי מכבי חיפה: “שלט הפריסה המבחיל של אוהדי מכבי חיפה הוא עידוד מפורש לאונס קבוצתי ולאלימות מינית כלפי נשים. דימוי של חמישה גברים הרוכנים מעל אישה הוא ביטוי מצמרר לתרבות אלימה שחצתה קו אדום”.

עוד מסרו: “מאוכזבות מהתנהלות משטרת ישראל, שיודעת לעצור שלטים ביקורתיים כלפיה, אך עוצמת את עינייה במכוון כשמדובר בהסתה נגד נשים ובלגיטימציה לאלימות מינית. אנו קוראות להנהלת מכבי חיפה, ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות למצות את הדין אל מול האוהדים החשודים בפרובוקציה החמורה והמסוכנת”.

מנכ"ל מועדון הכדורגל הפועל חיפה איתי רק הגיב: “כמנכ״ל מועדון כדורגל, וכאדם שחי בתוך החברה הישראלית, אני חש זעזוע עמוק וכאב אמיתי לנוכח שלט הפריסה שהוצג אמש בדרבי החיפאי על ידי אוהדי מכבי חיפה. אנחנו מצויים בתקופה רגישה וקשה מאין כמותה. אנו עדים מידי יום לסיפורים שמטלטלים כל אדם בעל לב, מצפון וערכים. דווקא ברגעים כאלה, האחריות האנושית, המוסרית והציבורית שלנו חייבת להיות גדולה מתמיד”.

התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

“המעשה שנעשה אמש חצה קו אדום ברור. עצם הצגת שלט מסוג זה, בעיתוי הנוכחי וברגישות הלאומית שבה אנו מצויים, מהווה פגיעה חמורה ברגשות הציבור ובערכים הבסיסיים של כבוד האדם. כדורגל הוא מקום של רגש, תשוקה ויריבות - אך הוא מחייב גם שיקול דעת, רגישות ואחריות. יש רגעים שבהם חופש הביטוי והיצר הספורטיבי צריכים לדעת לעצור, במיוחד כאשר החברה כולה מתמודדת עם כאב, טראומה ופצעים שעדיין פתוחים”, הוסיף.

“אני מגנה את המעשה הזה וקורא לגורמים המוסמכים לבחון את האירוע ולטפל בו בנחישות ובאחריות, מתוך הבנה שהמאבק כאן הוא לא רק משמעתי, אלא ערכי וציבורי. מועדון הכדורגל הפועל חיפה, הבעלים יואב כץ, הנהלת המועדון, קהל האוהדים שלנו, ימשיכו לנהוג בכבוד, ברגישות ובאחריות, גם בעיצומה של יריבות ספורטיבית, וגם בתקופות המורכבות והכואבות ביותר שידעה מדינת ישראל”, סיכם.